Минфину добавили полномочий для борьбы с санкциями

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее полномочия Минфина в целях борьбы с антироссийскими санкциями, вводимыми другими государствами в финансовой сфере. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

В соответствии с вновь подписанным постановлением в положение о Министерстве финансов внесена поправка, возлагающая на Минфин обязанность осуществлять «межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц».

​Тем же постановлением Минфину разрешено увеличить предельное число создаваемых им департаментов с 24-х до 25-ти.

​В апреле 2018 года глава Минфина Антон Силуанов говорил, что в ближайшее время при одном из российских ведомств будет создана специальная структура, которая займется решением вопросов поддержки компаний, попавших под иностранные санкции.

​«[Структура] будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — сказал министр.