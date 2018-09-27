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Депутаты одобрили смягченную реформу
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Депутаты одобрили смягченную реформу
Газета № 166 (2890) (2709) 26 сен, 14:07
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Депутаты одобрили смягченную реформу
Госдума в основном чтении приняла законопроект о повышении возраста выхода на пенсию
Госдума приняла во втором, основном чтении проект пенсионной реформы с учетом смягчений, предложенных президентом. Пенсионный возраст в России будет поэтапно повышен с 2019 года до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума во втором чтении одобрила проект пенсионной реформы с учетом предложенных президентом смягчений: пенсионный возраст будет поэтапно повышен с 2019 года для женщин с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет. Законопроект в ключевом чтении поддержали 326 депутатов, 59 парламентариев выступили против реформы, один воздержался. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

Ко второму чтению к правительственному законопроекту о повышении пенсионного возраста были представлены 284 поправки, следует из сводной таблицы поправок. Однако комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (ответственный при рассмотрении законопроекта) 24 сентября рекомендовал к принятию только поправки, предложенные президентом и фракцией «Единая Россия». Правительство не представило ни одной поправки к проекту пенсионной реформы.

Все поправки президента были одобрены депутатами единогласно, «за» проголосовали 385 депутатов, противников и воздержавшихся не было. «Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя результаты голосования.

Двое депутатов от КПРФ — Валерий Рашкин и Денис Парфенов — пришли на пленарное заседание Госдумы в футболках, на которых были изображены перечеркнутые цифры 63/65. Такие параметры нового пенсионного возраста были предложены правительством в первоначальной редакции проекта пенсионной реформы. Володин в ответ отметил, что на зарплату депутата можно купить пиджак и галстук. «У нас заработная плата выше намного, чем у тех, кто нас избирал. У всех, кто в зале, зарплата позволяет купить костюм и галстук», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Поправки президента

В конце августа Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором поддержал пенсионную реформу и предложил к ней ряд смягчающих корректировок. Главное изменение коснулось женщин: для них президент предложил снизить предлагаемый правительством возраст выхода на пенсию с 63 до 60 лет. Путин объяснил необходимость именно так смягчить пенсионную реформу «особым, бережным» отношением к женщинам в России. Таким образом, пенсионный возраст для мужчин и для женщин будет повышен одинаково — на пять лет, переходный период продлится десять лет — до 2028 года.

Глава государства предложил предоставить право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, а гражданам, которым предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, — возможность выхода на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Путин напомнил о не вступившей в силу норме закона о 25-процентной надбавке к фиксированной части пенсии сельским жителям и предложил начать выплачивать ее с 2019 года. Для защиты людей предпенсионного возраста (по инициативе Путина понятие предпенсионного возраста расширяется с двух до пяти лет до пенсии на время переходного периода) он предложил повысить для них пособия по безработице до 11 280 руб., а также ввести уголовную ответственность для работодателей за увольнение или отказ принять на работу предпенсионеров. Госдума во вторник, 25 сентября, одобрила в третьем, окончательном чтении соответствующие правки в Уголовный кодекс — они предусматривают обязательные работы и штраф для работодателей.

Между первым и вторым

Первое чтение пенсионного законопроекта состоялось 19 июля, тогда против реформы выступили все оппозиционные фракции — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», большинством голосов депутатов «Единой России» законопроект был одобрен. В российских городах прошли митинги и акции протеста против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией» и профсоюзами. В единый день голосования 9 сентября протесты, организованные сторонниками Навального, охватили более 20 городов. Социологи ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали снижение рейтингов президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и партии «Единая Россия».

Госдума одобрила и поправки, предложенные фракцией «Единая Россия» и поддержанные президентом. Поправками единороссов предусматривается сокращение предложенного правительством стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, на три года (для мужчин — с 45 до 42 лет, для женщин — с 40 до 37 лет), а также сохранение сроков назначения накопительной пенсии в старых границах пенсионного возраста (то есть с 60 и 55 лет для мужчин и женщин) для граждан, которые принимали участие в ее формировании. Согласно одобренным поправкам, Пенсионный фонд России будет передавать министерствам, региональным властям и работодателям информацию для предоставления предпенсионерам налоговых льгот, мер социальной защиты и социальной помощи. Кроме того, в ближайшие два года граждане, которые могли начать получать социальную пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, смогут получать социальную пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста, следует из поддержанных Госдумой изменений пенсионного законопроекта. Согласно проекту пенсионной реформы, ​ возраст, дающий право на получение социальной пенсии, предлагается постепенно увеличивать до 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: повышение пенсионного возраста , Госдума РФ
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