ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,42 67,43 EUR Нал. 79,39 78,30 USD Бирж. 67,98 +0,42 EUR Бирж. 78,89 +0,51 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7231,70 -66,30 IMOEX 2343,71 -0,09% RTSI 1086,18 -0,56% Brent 78,04 +0,70% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
Многодетные матери впервые воспользуются пенсионными льготами в 2021 году
Лента новостей
Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:00, РБК и Сбербанк 2 млн транзакций в Bitcoin Cash и 2 ETH за блок: главное о криптовалюте 12:59, Крипто Порошенко внес в Раду проект поправок в конституцию о евроинтеграции 12:53, Политика Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро попал на видео 12:53, Общество Как живут исландцы и чему у них можно научиться (а чему не стоит) 12:34, Стиль Многодетные матери впервые воспользуются пенсионными льготами в 2021 году 12:19, Экономика В Армении завели новое дело о протестах в Ереване 12:16, Политика Гил Петерсил — РБК: «Пытаться понравиться всем — это ключ к провалу» 12:13, Партнерский материал МВД возбудило дело о мошенничестве по жалобе Мединского на «Суперпапу» 12:10, Общество Лавров фразой «снимаю шляпу» прокомментировал высылку дипломатов из ЕС 12:07, Политика В ЦБ рассказали о росте инфляционных ожиданий россиян в августе 11:56, Экономика Не менее десяти человек получили ранения из-за стрельбы в Калифорнии 11:52, Общество «Победа» в 1,5 раза повысила стоимость провоза багажа из-за претензий ФАC 11:52, Общество Колумбия поддержит криптовалюты и блокчейн-стартапы 11:50, Крипто В Крыму отреагировали на статью о невозможности Киева вернуть полуостров 11:46, Политика Лавров назвал перспективы отношений России и США «не очень лучезарными» 11:26, Политика Онлайн-MBA: как выбрать бизнес-образование 11:20, Партнерский материал Дело об аварии Boeing в Сочи передали в центральный аппарат СК 11:19, Общество Защитник «Спартака» надолго выбыл из-за травмы 11:18, Спорт Россия продолжила добычу газа на спорном месторождении в Крыму 11:17, Бизнес Ректором Российской экономической школы стал выпускник Гарварда 11:15, Общество Московский автосалон: о чем говорят за кулисами 11:14, Авто National Interest назвал Су-35 «ночным кошмаром» для ВВС США 11:09, Политика СМИ назвали причину утечки воздуха на космическом корабле «Союз» 11:04, Общество Трафик по Крымскому мосту превысил показатель паромной переправы за год 11:00, Общество В ЕС потребовали освободить осужденных в Мьянме журналистов Reuters 10:52, Политика Парад новинок: что показала ACER на открытии выставки IFA 2018 10:41, Партнерский материал Том Ли, Fundstrat: фьючерсы на Ethereum снизят давление на Bitcoin 10:40, Крипто
Многодетные матери впервые воспользуются пенсионными льготами в 2021 году
Пенсионная реформа, 12:19
0
Многодетные матери впервые воспользуются пенсионными льготами в 2021 году
Матери трех или четырех детей, согласно инициативе президента, смогут выйти на пенсию на три или четыре года раньше общего пенсионного возраста. Первыми льготой смогут воспользоваться женщины 1965–1966 годов рождения
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, то есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться, как сейчас: они смогут выходить на пенсию в 50 лет» — так сформулировал президент Владимир Путин одно из своих предложений по смягчению пенсионной реформы правительства. Формулировка оставляла неопределенность, как право на досрочный выход на пенсию будет применяться в переходный период постепенного увеличения пенсионного возраста женщин.

Досрочный выход на пенсию будет считаться от 60 лет, то есть от окончательного пенсионного возраста женщин, — не от переходного начиная с 56 лет, сообщили РБК в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Женщины, родившие трех или четырех детей, получат право выходить на пенсию в возрасте 57 или 56 лет соответственно. Таким образом, впервые льгота будет предоставлена женщинам 1965 года рождения, у которых четверо детей: они смогут выйти на пенсию в 2021 году — на год раньше сверстниц, у которых меньше четырех детей.

Следующими смогут воспользоваться льготой женщины 1966 года рождения с четырьмя детьми — в 2022 году; затем женщины того же года рождения, но с тремя детьми — в 2023 году, и так далее (см. таблицу).

Как сообщила Голикова на пресс-конференции 31 августа, общее количество женщин с тремя-четырьмя детьми, которые смогут выходить на пенсию досрочно, в период до 2024 года включительно оценивается примерно в 760 тыс. В 2025–2035 годах численность таких матерей составит 2,5 млн. Льгота по досрочному выходу на пенсию будет распространяться на женщин как с родными, так и с приемными детьми.

По действующему законодательству матери пятерых и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет при условии наличия трудового стажа не менее 15 лет. Это положение закона не меняется, сказал Путин. По словам Голиковой, в России сейчас 7,5 тыс. женщин, у которых пять или более детей, и они смогут выйти на пенсию досрочно в 2019 году.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина.
Теги: пенсионный возраст , материнство
Главное
МВД возбудило дело о мошенничестве по жалобе Мединского на «Суперпапу» Общество
Материалы по теме
Власти назвали число претендующих на льготу по пенсии многодетных матерей Общество
Коррекция на ₽511 млрд: сколько стоит смягчение пенсионной реформы Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter