Профильный комитет Думы одобрил пенсионную реформу

Думский комитет по труду рекомендовал к принятию во втором чтении проект пенсионной реформы с учетом поправок президента и «Единой России». Второе чтение назначено на 26 сентября

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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов большинством голосов одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста к принятию во втором чтении с учетом представленных поправок, сообщил РБК председатель комитета, заместитель руководителя фракции ЛПДР Ярослав Нилов. Комитет Нилова является ответственным при рассмотрении законопроекта о пенсионной реформе.

По его словам, за одобрение проекта пенсионной реформы ко второму чтению выступили депутаты от партии «Единая Россия» (9 из 12 членов комитета), при этом он сам и другие оппозиционные депутаты — Николай Коломейцев (КПРФ) и Олег Шеин («Справедливая Россия») — проголосовали против. Сводная таблица поправок опубликована на сайте комитета. Второе чтение проекта пенсионной реформы состоится 26 сентября.

Президентские поправки

В таблицу поправок, рекомендованных комитетом к одобрению во втором чтении, вошли все инициативы президента по смягчению пенсионной реформы. Владимир Путин в конце августа предложил увеличить пенсионный возраст для женщин на пять, а не на восемь лет, как планировало правительство. Таким образом, повышение пенсионного возраста завершится на поколении женщин 1968 года рождения (сейчас им 49 или 50 лет) — они и более молодые женщины будут выходить на пенсию в 60 лет. Переходный период пенсионной реформы для мужчин (для них предложения по повышению пенсионного возраста не меняются, он будет повышен до 65 лет) и для женщин продлится десять лет — до 2028 года.

Согласно предложениям президента, многодетные матери получат право досрочного выхода на пенсию, первыми льготой смогут воспользоваться женщины 1965–1966 годов рождения, писал РБК. Кроме того, граждане, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, смогут выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Президент предложил увеличить размер пособия по безработице для предпенсионеров (для граждан, которым до выхода на пенсию остается пять лет) до 11 280 руб. Для остальных категорий граждан минимальный размер пособия по безработице возрастает с 850 до 1500 руб., а максимальный с 4900 руб. — до 8000 руб., заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, как писал РБК, из поправок к пенсионной реформе, внесенных Путиным, следует, что период выплаты пособия по безработице сократится для всех граждан, кроме предпенсионеров. Сейчас срок выплаты составляет год, а в случае принятия поправок он снизится до трех-шести месяцев.

Предложения «Единой России»

Комитет по труду поддержал поправки к пенсионному законопроекту от фракции «Единая Россия», одобренные президентом. Поправками единороссов предусматривается сокращение предложенного правительством стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, на три года (для мужчин с 45 до 42 лет, для женщин с 40 до 37 лет), а также сохранение сроков назначения накопительной пенсии в старых границах пенсионного возраста (то есть с 60 и 55 лет для мужчин и женщин) для граждан, которые принимали участие в ее формировании. «При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты, и есть возможность прибавлять накопительную пенсию к общей пенсии», — уточнил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» ​Андрей Исаев.

Кроме того, «Единая Россия» предлагает установить, что Пенсионный фонд России будет передавать министерствам, региональным властям и работодателям информацию «в целях предоставления лицам предпенсионного возраста налоговых льгот, мер социальной защиты и социальной помощи в соответствии с законодательством РФ», следует из текста поправки. «То есть сообщать, для какой категории когда наступает этот возраст», — уточнил Исаев. По его словам, это коррелирует с законами, которые принимаются регионами о сохранении льгот для пенсионеров в старых пенсионных границах (60/55), а также с обязательством работодателей предоставлять предпенсионерам возможность диспансеризации раз в год в течение двух дней за пять лет до наступления пенсионного возраста. «Не все работодатели знают, когда у работников наступает право на пенсию, поэтому такой информационный обмен мы закрепляем», — добавил единоросс.

Согласно другой поправке от фракции «Единая Россия», в ближайшие два года граждане, которые могли начать получать социальную пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, смогут получать социальную пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. Социальные пенсии выплачиваются гражданам, которые ​не имеют стажа, необходимого для получения страховой пенсии. Согласно проекту пенсионной реформы​ возраст, дающий право на получение социальной пенсии, предлагается постепенно увеличивать до 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин.