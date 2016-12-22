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В России прошли акции против пенсионной реформы
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В России прошли акции против пенсионной реформы
Политика, 21:16
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В России прошли акции против пенсионной реформы
В единый день голосования более чем в 20 городах прошли акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального. В большинстве городов они не были согласованы, в Москве и Петербурге задержали 100 человек
Фото: Елизавета Антонова / РБК

День города и акция в Москве

Московские власти в конце августа отклонили заявку на проведение митинга. Организаторы требовали предоставить им для мероприятия Тверскую улицу, однако на ней уже ранее были запланированы народные гуляния, приуроченные ко Дню города. В итоге Тверская улица была перекрыта 8–9 сентября, на ней прошли массовые развлекательные мероприятия. Свой отказ согласовать митинг Навального в Москве в столичной мэрии объяснили тем, что в день выборов и день, предшествующий им, согласно ч. 3 ст. 49 федерального закона об «Основных гарантиях избирательных прав» проводить «политические акции» запрещается.

Но днем, в 14:00 мск, участники акции начали собираться на Пушкинской площади в центре Москвы. Совсем рядом на Тверской улице шли народные гуляния. Полиция собиравшимся на площади не мешала, хотя и постоянно предупреждала в громкоговоритель, что акция не согласована.

Около 16:00 мск большая часть митингующих объявили о начале «гуляний» и колонной пошли по Большой Дмитровке в сторону Красной площади, на пересечении Большой Дмитровки и Театрального проезда колонна протестующих встретилась с колонной ОМОНа, и произошли столкновения с полицией. После того как в полицейских из толпы кинули бутылки, сотрудники ОМОНа применили дубинки по отношению к нескольким участникам акции. В МВД рассказали о задержании «нескольких человек», не уточнив их конкретное число.

Спустя три часа после начала участники акции начали расходиться. Согласно официальным подсчетам МВД, в мероприятии приняли участие 2 тыс. человек.

Задержания и перекрытие моста в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге власти изначально согласовали митинг сторонников Алексея Навального на площади Ленина неподалеку от Финляндского вокзала, однако позже отозвали свое разрешение, объяснив это коммунальной аварией — прорвавшейся трубой, которая может угрожать безопасности граждан. Митингующие, несмотря на запрет властей, собрались на площади Ленина.

Из-за акции протеста полиция перекрыла движение по Литейному мосту в сторону Финляндского вокзала. «Фонтанка» уточняет, что днем 9 сентября была недоступна для транспорта и Пироговская набережная от Сампсониевского моста до Литейного, движение ограничено по Арсенальной набережной, улицам Комсомола и Боткинской.

МВД сообщило, что по итогам акции были задержаны около 100 человек. «ОВД-Инфо» приводит данные о 24 задержанных. В числе тех, кого отвезли в отделение полиции, был блогер, член Либертарианской партии Михаил Светов, подтвердили РБК в пресс-службе политического объединения.

Другие регионы

Глава федерального штаба ФБК Леонид Волков в своем Twitter написал, что всего в акции против повышения пенсионного возраста в городах России приняли участие 60–80 тыс. человек. Точное число задержанных он не привел, однако подчеркнул, что их несколько сотен, и обещал оказать помощь. МВД не предоставило данные об общем числе участников акции по России.

В Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и множестве других крупных городов акция протеста также не была согласована. Единственными городами в регионах, где власти разрешили гражданам выразить протест против повышения пенсионного возраста, были Курган, Чебоксары, Киров и Березин.

По подсчетам «ОВД-Инфо», в Екатеринбурге в отделения полиции достави​ли 58 человек, в Омске — 43 человека, в Краснодаре — 28 человек, в Новосибирске — десять. По оценкам правозащитного проекта «ОВД-Инфо», к 20:00 мск в целом по России в связи с акцией были задержаны около 840 человек. Полиция таких данных не предоставила.

В региональных отделениях полиции Челябинска, Томска и Новосибирска сообщили РБК, что информация о митингах уточняется. В Хабаровске сотрудники полиции рассказали, что вся официальная информация по прошедшей акции протеста будет объявлена в понедельник, 10 сентября. В пресс-службе ГУ МВД по Омской области отказались комментировать информацию об акции. В пресс-службе ГУ МВД России по Республике Татарстан РБК сообщили, что в Казани «задержанных нет» (данные «ОВД-Инфо» свидетельствуют минимум об одном задержанном).

Авторы: Анна Трунина, Егор Губернаторов, Елизавета Антонова.
Теги: Алексей Навальный , пенсионная реформа , акции протеста , задержания
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