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Акции против повышения пенсионного возраста прошли в городах России
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Акции против повышения пенсионного возраста прошли в городах России
Пенсионная реформа, 18:58
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Акции против повышения пенсионного возраста прошли в городах России

В нескольких десятках городов России 1 июля прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Их организаторами выступили оппозиционер Алексей Навальный (его сторонники согласовали мероприятия почти в 30 городах, в том числе в Архангельске, Мурманске, Омске, Перми, Хабаровске и Челябинске) и КПРФ (среди городов, где согласованы акции коммунистов, — Брянск, Биробиджан, Вологда, Иваново, Омск и Смоленск). ЛДПР и «Справедливая Россия» также выступили организаторами митингов в Омске и Биробиджане.

Первые акции прошли на Дальнем Востоке. Так, в Комсомольске-на-Амуре на площади Ленина состоялся согласованный митинг. Его заявитель Сергей Соколюк рассказал РБК, что всего там собралось около 1,5 тыс. человек. «Было собрано около тысячи подписей против повышения пенсионного возраста. Омрачили митинг только дорожные работы, из-за которых вход на площадь был затруднен», — сказал он.

В штабе Навального в Новокузнецке сообщили РБК, что на митинге перед Домом культуры имени Дзержинского собралось несколько сотен человек. Задержанных, по информации организаторов, нет.

В Новосибирске больше тысячи человек вышли на митинг в центре города, сообщает «РБК Новосибирск». Один из организаторов митинга, активист Алексей Денисюк, предложил собравшимся консолидироваться в «единый кулак» и выступить против реформы. «Мы обращаемся ко всем партиям и движениям с предложением создать коалицию для борьбы с пенсионной реформой», — сказал он.

В Перми в Саду камней прошел санкционированный митинг, который собрали прикамское отделение движения ПАРНАС, штаб Навального в Перми и союз «Содействие социальному развитию». Всего на акцию пришли от 500 до 1000 человек, сообщает «РБК Пермь».

В Краснодаре санкционированный митинг против повышения пенсионного возраста, увеличения НДС и роста цен на бензин прошел на центральной площадке парка 30-летия Победы, сообщает «РБК Краснодарский край». По данным краевого главка МВД, акция, которая продолжалась полтора часа, собрала около 150 человек.

По итогам митинга в столице Кубани большинством голосов была принята резолюция с требованием к органам законодательной и исполнительной власти отказаться от планов по повышению пенсионного возраста и увеличению НДС, а также расследовать возможный картельный сговор в связи с ростом цен на бензин.

В Твери акция прошла в местном гайд-парке и собрала около 300 человек, сообщил РБК организатор акции Андрей Прокудин. По его словам, задержаний не было.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о предложении правительства поднять пенсионный возраст: для женщин — с 55 до 63 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Глава кабмина объяснил позицию властей демографической ситуацией, а именно снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров. Медведев отмечал, что при отсутствии конкретных мер дисбаланс будет усиливаться. В свою очередь, в Кремле, комментируя предложения правительства, подчеркивали, что президент в обсуждении повышения пенсионного возраста не участвует

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Теги: пенсионный возраст
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