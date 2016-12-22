Путин поддержал поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста

Глава кабмина Дмитрий Медведев отметил, что разработанные «Единой Россией» поправки направлены на смягчение последствий «сложных пенсионных изменений». На прошлой неделе Госдума приняла поправки Путина к законопроекту

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин поддержал разработанные партией «Единая Россия» поправки к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Единая Россия» внесла на рассмотрение собственный, разработанный партией пакет поправок, они были также поддержаны президентом и направлены на смягчение последствий вот этих самых довольно сложных пенсионных изменений», — заявил глава кабмина.

Одновременно с этим депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что готовит свои поправки к законопроекту и внесет их на рассмотрение до 24 сентября. Она не уточнила при этом, что конкретно намерена предложить парламенту.

В конце августа Путин выступил с обращением к гражданам, в ходе которого заявил о том, что откладывать изменения пенсионной системы больше нельзя. Назвав решение о повышении пенсионного возраста трудным, но необходимым, президент призвал россиян отнестись к нему с пониманием. В то же время Путин предложил скорректировать параметры пенсионной реформы. Он отметил, что возраст выхода женщин на пенсию нужно установить на уровне 60 лет, а не 63-х, как предполагалось первоначально. Кроме того, по словам Путина, многодетным матерям необходимо предоставить право досрочного выхода на пенсию. Среди других предложений по корректировке законопроекта — сохранение условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера, повышение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста, а также введение административной или уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров.

Свои предложения президент оформил как поправки к документу «Единой России», которые 6 сентября были внесены в Госдуму. Среди поправок — досрочное установление страховой пенсии гражданам с большим трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет — для женщин, а также сохранение сроков назначения накопительной пенсии (с 60 и 55 лет) для граждан, которые принимали участие в ее формировании.

В минувшее воскресенье, 9 сентября, более чем в 20 городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы. Они были организованы сторонниками основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В большинстве городов митинги были не согласованы с местными властями. В Москве и Санкт-Петербурге, по официальным данным полиции, были задержаны 100 участников протестов.