ФОМ и ВЦИОМ отметили снижение рейтингов Путина и Медведева

Социологи ФОМа и ВЦИОМа зафиксировали продолжение снижения рейтингов президента и премьера. Работу Владимира Путина позитивно оценили 63% респондентов. Показатель Дмитрия Медведева — 24%

Владимир Путин и Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Дружинин / Zuma / ТАСС)

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы, за Владимира Путина проголосовали бы 45% россиян, такие данные приводятся в результатах нового опроса, который провел фонд «Общественное мнение» (ФОМ, .pdf). В январе 2018 года рейтинг президента составлял 67%. В последний раз рейтинг был на уровне 45% в 2013 году.

Работу Путина на посту президента позитивно оценивают 63% респондентов. Показатель не изменился по сравнению с прошлой неделей.

«Безусловно доверяют» президенту 24% респондентов (максимум в 2018 году был в марте — 43%, в конце июля — 25%), «скорее доверяют» — 34% (в конце июля — 35%, максимум — 40% в январе 2018 года). «Скорее не доверяют» Путину 18% (по сравнению с концом июля показатель снизился на 1%), «безусловно не доверяют» — 17%, в конце июля таких было 15%. 41% респондентов заявил, что за последний месяц стали меньше доверять Путину. О росте доверия рассказали 15% респондентов.

Премьеру Дмитрию Медведеву безусловно не доверяют 42% респондентов (на прошлой неделе — 38%) и скорее не доверяют 24% (25%). 45% опрошенных заявили, что они стали меньше верить премьеру. 49% с ответом на вопрос затруднились. Позитивно его работу оценили 24%, 54% — негативно.

Рейтинг партии «Единая Россия» опустился до 32 с 33% на прошлой неделе и с 51% в январе, рейтинги других думских партий существенно не изменились: у КПРФ и ЛДПР по 12%, у «Справедливой России» — 3%. Партии власти «скорее доверяют» 29% опрошенных, но «безусловно не доверяют» — 27%. Кроме того, 37% заявили, что за прошедший месяц стали доверять «Единой России» меньше (12% заявили об обратном, затруднились ответить 52%). Отрицательно деятельность партии оценили 45%, положительно — 36%.

Последние данные ВЦИОМа тоже показывают снижение рейтингов президента и премьера. По данным опроса 5 августа, уровень доверия к Путину составил 35,9%. На прошлой неделе показатель был на уровне 36,7%. 29 апреля рейтинг составлял 48,2%. Уровень недоверия составил 5,5%. За тот же период доверие к главе правительства снизилось с 10 до 7,2%, недоверие увеличилось с 15,9 до 28,4%.

У «Единой России» рейтинг, по данным ВЦИОМа, находится на уровне 34,9%, 6 мая он составлял 50,7%. Рейтинги других думских и непарламентских партий за тот же период увеличились: у КПРФ — с 9,3 до 15,8%, у ЛДПР — с 7,8 до 11,8%, у непарламентских партий — с 6,5 до 7,9%.​