Госкомпании выручают

О чем свидетельствуют данные нового рейтинга РБК 500

Более 40% выручки крупнейших компаний России обеспечили госкомпании — это один из главных фактов свежего рейтинга РБК 500. А распределение участников рейтинга по регионам подтверждает централизацию деловой активности в Москве

Как свидетельствуют данные нового рейтинга РБК 500, суммарная выручка всех его участников почти наполовину обеспечена госкомпаниями — хотя по количеству они в несколько раз уступают частным компаниям. Оборот госкомпаний растет ежегодно, при этом подавляющая часть выручки крупных российских предприятий в той или иной степени завязана на Москву.

Весомая роль государства

Выручка государственных компаний из рейтинга РБК 500 по итогам 2017 года составила 30,6 трлн руб., а частных — 40,1 трлн руб.: это 42,3 и 55,5% в общей выручке соответственно (сумма долей не равна 100%, так как в рейтинге отдельно выделяются компании со смешанным участием). Но при этом государственных предприятий в рейтинге значительно меньше, чем частных, — 88 против 394.

Высокая роль государства в экономике — одна из главных структурных проблем, о которой говорят как независимые экономисты, так и чиновники. Сейчас правительство по поручению президента Владимира Путина работает над тем, чтобы довести долю инвестиций в ВВП до 25% (с нынешних 21%), и одним из инструментов достижения этого показателя станет именно сокращение доли государства в экономике — Минэкономразвития упомянуло об этом в своем макропрогнозе на следующую шестилетку, с которым ознакомился РБК. Эксперты Центра стратегических разработок оценивали долю госсектора в ВВП в 46% и называли его экспансию однозначным трендом, который приводит к снижению эффективности рыночных механизмов и самих предприятий, а также к «неформальному огосударствлению частных компаний». Минэкономразвития предлагает ограничить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, запретить государству приобретать акции компаний, которые работают на конкурентных рынках, а также разработать план выхода Центробанка из капитала санируемых банков (за последний год три крупнейших частных банка стали государственными).

«42% [доля выручки госкомпаний в рейтинге] — это зашкаливающая цифра. Она должна максимально снижаться. Я думаю, что мы движемся по пути максимальной неэффективности и крайне затратных инвестпрограмм. Одним из источников роста должно быть снижение доли государства в экономике и переход не только в частные, но и в публичные [торгуемые на бирже] компании», — сказал РБК директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, до 2017 года занимавший пост замминистра экономического развития.

Алексей Ведев подчеркивает, что противопоставление «государственные vs частные компании» — лишь одна сторона медали. Частная компания тоже может быть неэффективна, а доли государства в 20–25% достаточно, чтобы уже не считать компанию частной. Поэтому оптимальный вариант — публичные компании с акциями на рынке и прозрачной отчетностью, считает Ведев. У государственных компаний отчетность достаточно «размыта», и за этим скрывается неэффективность, указывает он.

Впрочем, вклад госкомпаний в размере 42% — это меньше оценок многих экспертов (например, эксперты ФАС оценивали долю государства в экономике в 70%), обращает внимание замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников, хотя это все равно значимая доля. Во многом это объясняется влиянием нефтегазового сектора, так как компании из этой отрасли зачастую являются государственными, говорит он.

Средняя выручка госкомпаний продолжает расти. По итогам 2014 года, когда рейтинг был подготовлен впервые, она составляла 284,5 млрд руб., сейчас — 347,7 млрд руб. У частных компаний из рейтинга средняя выручка — 101,8 млрд руб. Но у «частников» она выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом (у госкомпаний — на 5%), и это «хорошая новость», говорит Алексей Ведев. «Частные компании должны быть более активны и показывать более высокие темпы роста, — подчеркивает Сальников. — Секторальные аспекты таковы, что наличие госкомпаний в сырьевом сегменте затрудняет им рост, потому что для них потенциал роста меньше, чем для других компаний».

Результат на 70 триллионов В целом выручка компаний из рейтинга РБК 500 по итогам 2017 года достигла 72,3 трлн руб., за год увеличившись на 9%. Годом ранее рост был медленнее (4,2%), но и экономика была пусть и в небольшой, но рецессии (ВВП в 2016 году упал на 0,2%). Нижней планкой для вхождения в рейтинг в этом году стал оборот в размере 17,8 млрд руб. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал «Газпром», показавший выручку в размере 6,5 трлн руб. Следующие за ним пять компаний также не изменились — это ЛУКОЙЛ (5,5 трлн руб.), «Роснефть» (5 трлн руб.), Сбербанк (3,1 трлн руб.), РЖД (2,2 трлн руб.) и ВТБ (1,3 трлн руб.). Шестое место мог бы занять «Ростех» с оборотом 1,6 трлн руб., но он, согласно методике рейтинга, вошел в него без присвоения позиции как многоотраслевой холдинг. В десятку крупнейших компаний также вошли X5 Retail Group, «Сургутнефтегаз», «Магнит» и «Россети».

Нефтегазовый вклад

Больше всего по числу участников рейтинга потеряла нефтегазовая отрасль — в новом РБК 500 на восемь нефтегазовых компаний меньше, чем в прошлом году (частично это вызвано сделками слияния и поглощения). Однако это не помешало ей сохранить первое место по объему выручки среди всех секторов (23,8 трлн руб.). На втором месте по этому показателю финансовая отрасль (8,8 трлн руб.), далее — металлы и горная добыча (7,2 трлн руб.), торговля (6 трлн руб.) и транспорт (4,5 трлн руб.). Это стандартное распределение, говорит Сальников: «Структурные параметры, как правило, меняются очень медленно. За год-два это не может измениться».

Наибольший рост выручки показали интернет-компании и компании массмедиа — 35,7% против среднего по рейтингу показателя 10,2%. По числу участников рейтинга на первое место вышел сектор торговли (53 участника), а на втором оказалась финансовая отрасль (51), лидировавшая по этому показателю в прошлогоднем рейтинге. Третье место занял нефтегазовый сектор (49 компаний).

В январе 2018 года, когда главной темой новостей стал «кремлевский доклад» Минфина США, оказалось, что американское ведомство использовало данные прошлогоднего рейтинга РБК 500. В доклад попали руководители 19 российских госкомпаний ровно в той последовательности, в какой эти компании находились в рейтинге РБК.

Москва — центр притяжения

Большая часть выручки крупных российских компаний оказалась так или иначе связана со столицей. Если исходить из распределения компаний — участниц рейтинга по регионам (согласно номеру ИНН головной компании или крупнейшей по выручке компании группы), то получается, что 68% выручки сосредоточено в Москве. Ее роль многократно превышает вклад ближайшего «соперника» — Краснодарского края, чья доля в выручке составляет лишь 4%. На третьем месте — Санкт-Петербург с долей 3,6%, на четвертом и пятом — Подмосковье (3%) и Татарстан (2,8%).

Видео: РБК

По числу зарегистрированных компаний — участниц рейтинга первое место также заняла Москва (49%). У ближайших преследователей — Петербурга и Подмосковья — 6,6 и 4,6% соответственно.

Неравномерность развития усиливается, говорит директор Центра исследований региональных реформ​ РАНХиГС Александр Дерюгин, с 1990-х годов доля Москвы в суммарном ВРП всех регионов растет. Разрыв в богатстве Москвы и остальной России будет нарастать в ближайшие годы, прогнозировало Moody's. По прогнозу Минэкономразвития, как писал РБК, на десять крупнейших регионов в 2018 году придется более половины суммарного ВРП. «Дифференциация будет расти, если ничего не делать с региональным развитием», — считает Дерюгин.

В то же время Москва дает отдачу. Она держит уверенное первое место среди регионов по поступлениям налога на прибыль в федеральный бюджет — ее доля составляет 52,5%, а вклад следующего за ней Петербурга — всего 8,1%, подсчитал аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Но если взять совокупность всех основных налогов, «то на первое место выходит ХМАО, поскольку имеет огромный показатель по налогу на добычу полезных ископаемых», отмечает Цыпкин. В таком разрезе вклад ХМАО составляет 21,5%, а Москвы — лишь 13,5%. Всего 20 крупнейших субъектов-налогоплательщиков дают 74% поступлений всех регионов в федеральный бюджет.

«Большая часть выручки генерируется компаниями нефтегазового сектора, которые преимущественно зарегистрированы в Москве. И большинство компаний этой отрасли являются налогоплательщиками по НДПИ, который уплачивается в федеральный бюджет. Поэтому здесь, как и в случае с НДС, без разницы, где эти компании зарегистрированы, — они могут быть зарегистрированы в Москве или другом городе, но основная часть уплаченных налогов все равно приходится на федеральный бюджет», — объясняет старший аналитик Moody's Семен Исаков.

Один из способов преодоления дифференциации (причем довольно легкий) — перерегистрировать предприятия в регионах, говорит Дерюгин. «Многим компаниям все равно, где быть зарегистрированными. Тем более что в Москве компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых, не ведут реальной деятельности, кроме представительской. Им просто удобнее здесь сидеть и решать вопросы рядом с правительством», — рассуждает эксперт. Такой способ поможет бюджетам регионов, однако это лишь «вершина айсберга» — подобная мера все равно не приведет к росту рабочих мест, подчеркивает Александр Дерюгин.