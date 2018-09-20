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Что говорит об экономике новый рейтинг
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Что говорит об экономике новый рейтинг
Газета № 161 (2885) (2009) 00:00
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Госкомпании выручают
О чем свидетельствуют данные нового рейтинга РБК 500
Более 40% выручки крупнейших компаний России обеспечили госкомпании — это один из главных фактов свежего рейтинга РБК 500. А распределение участников рейтинга по регионам подтверждает централизацию деловой активности в Москве

Как свидетельствуют данные нового рейтинга РБК 500, суммарная выручка всех его участников почти наполовину обеспечена госкомпаниями — хотя по количеству они в несколько раз уступают частным компаниям. Оборот госкомпаний растет ежегодно, при этом подавляющая часть выручки крупных российских предприятий в той или иной степени завязана на Москву.

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Весомая роль государства

Выручка государственных компаний из рейтинга РБК 500 по итогам 2017 года составила 30,6 трлн руб., а частных — 40,1 трлн руб.: это 42,3 и 55,5% в общей выручке соответственно (сумма долей не равна 100%, так как в рейтинге отдельно выделяются компании со смешанным участием). Но при этом государственных предприятий в рейтинге значительно меньше, чем частных, — 88 против 394.

Высокая роль государства в экономике — одна из главных структурных проблем, о которой говорят как независимые экономисты, так и чиновники. Сейчас правительство по поручению президента Владимира Путина работает над тем, чтобы довести долю инвестиций в ВВП до 25% (с нынешних 21%), и одним из инструментов достижения этого показателя станет именно сокращение доли государства в экономике — Минэкономразвития упомянуло об этом в своем макропрогнозе на следующую шестилетку, с которым ознакомился РБК. Эксперты Центра стратегических разработок оценивали долю госсектора в ВВП в 46% и называли его экспансию однозначным трендом, который приводит к снижению эффективности рыночных механизмов и самих предприятий, а также к «неформальному огосударствлению частных компаний». Минэкономразвития предлагает ограничить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, запретить государству приобретать акции компаний, которые работают на конкурентных рынках, а также разработать план выхода Центробанка из капитала санируемых банков (за последний год три крупнейших частных банка стали государственными).

«42% [доля выручки госкомпаний в рейтинге] — это зашкаливающая цифра. Она должна максимально снижаться. Я думаю, что мы движемся по пути максимальной неэффективности и крайне затратных инвестпрограмм. Одним из источников роста должно быть снижение доли государства в экономике и переход не только в частные, но и в публичные [торгуемые на бирже] компании», — сказал РБК директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, до 2017 года занимавший пост замминистра экономического развития.

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Бизнес

Алексей Ведев подчеркивает, что противопоставление «государственные vs частные компании» — лишь одна сторона медали. Частная компания тоже может быть неэффективна, а доли государства в 20–25% достаточно, чтобы уже не считать компанию частной. Поэтому оптимальный вариант — публичные компании с акциями на рынке и прозрачной отчетностью, считает Ведев. У государственных компаний отчетность достаточно «размыта», и за этим скрывается неэффективность, указывает он.

Впрочем, вклад госкомпаний в размере 42% — это меньше оценок многих экспертов (например, эксперты ФАС оценивали долю государства в экономике в 70%), обращает внимание замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников, хотя это все равно значимая доля. Во многом это объясняется влиянием нефтегазового сектора, так как компании из этой отрасли зачастую являются государственными, говорит он.

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Бизнес

Средняя выручка госкомпаний продолжает расти. По итогам 2014 года, когда рейтинг был подготовлен впервые, она составляла 284,5 млрд руб., сейчас — 347,7 млрд руб. У частных компаний из рейтинга средняя выручка — 101,8 млрд руб. Но у «частников» она выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом (у госкомпаний — на 5%), и это «хорошая новость», говорит Алексей Ведев. «Частные компании должны быть более активны и показывать более высокие темпы роста, — подчеркивает Сальников. — Секторальные аспекты таковы, что наличие госкомпаний в сырьевом сегменте затрудняет им рост, потому что для них потенциал роста меньше, чем для других компаний».

Результат на 70 триллионов

В целом выручка компаний из рейтинга РБК 500 по итогам 2017 года достигла 72,3 трлн руб., за год увеличившись на 9%. Годом ранее рост был медленнее (4,2%), но и экономика была пусть и в небольшой, но рецессии (ВВП в 2016 году упал на 0,2%).

Нижней планкой для вхождения в рейтинг в этом году стал оборот в размере 17,8 млрд руб. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал «Газпром», показавший выручку в размере 6,5 трлн руб. Следующие за ним пять компаний также не изменились — это ЛУКОЙЛ (5,5 трлн руб.), «Роснефть» (5 трлн руб.), Сбербанк (3,1 трлн руб.), РЖД (2,2 трлн руб.) и ВТБ (1,3 трлн руб.). Шестое место мог бы занять «Ростех» с оборотом 1,6 трлн руб., но он, согласно методике рейтинга, вошел в него без присвоения позиции как многоотраслевой холдинг. В десятку крупнейших компаний также вошли X5 Retail Group, «Сургутнефтегаз», «Магнит» и «Россети».

Нефтегазовый вклад

Больше всего по числу участников рейтинга потеряла нефтегазовая отрасль — в новом РБК 500 на восемь нефтегазовых компаний меньше, чем в прошлом году (частично это вызвано сделками слияния и поглощения). Однако это не помешало ей сохранить первое место по объему выручки среди всех секторов (23,8 трлн руб.). На втором месте по этому показателю финансовая отрасль (8,8 трлн руб.), далее — металлы и горная добыча (7,2 трлн руб.), торговля (6 трлн руб.) и транспорт (4,5 трлн руб.). Это стандартное распределение, говорит Сальников: «Структурные параметры, как правило, меняются очень медленно. За год-два это не может измениться».

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Бизнес

Наибольший рост выручки показали интернет-компании и компании массмедиа — 35,7% против среднего по рейтингу показателя 10,2%. По числу участников рейтинга на первое место вышел сектор торговли (53 участника), а на втором оказалась финансовая отрасль (51), лидировавшая по этому показателю в прошлогоднем рейтинге. Третье место занял нефтегазовый сектор (49 компаний).

В январе 2018 года, когда главной темой новостей стал «кремлевский доклад» Минфина США, оказалось, что американское ведомство использовало данные прошлогоднего рейтинга РБК 500. В доклад попали руководители 19 российских госкомпаний ровно в той последовательности, в какой эти компании находились в рейтинге РБК.

Москва — центр притяжения

Большая часть выручки крупных российских компаний оказалась так или иначе связана со столицей. Если исходить из распределения компаний — участниц рейтинга по регионам (согласно номеру ИНН головной компании или крупнейшей по выручке компании группы), то получается, что 68% выручки сосредоточено в Москве. Ее роль многократно превышает вклад ближайшего «соперника» — Краснодарского края, чья доля в выручке составляет лишь 4%. На третьем месте — Санкт-Петербург с долей 3,6%, на четвертом и пятом — Подмосковье (3%) и Татарстан (2,8%).

Видео: РБК

По числу зарегистрированных компаний — участниц рейтинга первое место также заняла Москва (49%). У ближайших преследователей — Петербурга и Подмосковья — 6,6 и 4,6% соответственно.

Неравномерность развития усиливается, говорит директор Центра исследований региональных реформ​ РАНХиГС Александр Дерюгин, с 1990-х годов доля Москвы в суммарном ВРП всех регионов растет. Разрыв в богатстве Москвы и остальной России будет нарастать в ближайшие годы, прогнозировало Moody's. По прогнозу Минэкономразвития, как писал РБК, на десять крупнейших регионов в 2018 году придется более половины суммарного ВРП. «Дифференциация будет расти, если ничего не делать с региональным развитием», — считает Дерюгин.

В то же время Москва дает отдачу. Она держит уверенное первое место среди регионов по поступлениям налога на прибыль в федеральный бюджет — ее доля составляет 52,5%, а вклад следующего за ней Петербурга — всего 8,1%, подсчитал аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Но если взять совокупность всех основных налогов, «то на первое место выходит ХМАО, поскольку имеет огромный показатель по налогу на добычу полезных ископаемых», отмечает Цыпкин. В таком разрезе вклад ХМАО составляет 21,5%, а Москвы — лишь 13,5%. Всего 20 крупнейших субъектов-налогоплательщиков дают 74% поступлений всех регионов в федеральный бюджет.

«Большая часть выручки генерируется компаниями нефтегазового сектора, которые преимущественно зарегистрированы в Москве. И большинство компаний этой отрасли являются налогоплательщиками по НДПИ, который уплачивается в федеральный бюджет. Поэтому здесь, как и в случае с НДС, без разницы, где эти компании зарегистрированы, — они могут быть зарегистрированы в Москве или другом городе, но основная часть уплаченных налогов все равно приходится на федеральный бюджет», — объясняет старший аналитик Moody's Семен Исаков.

Один из способов преодоления дифференциации (причем довольно легкий) — перерегистрировать предприятия в регионах, говорит Дерюгин. «Многим компаниям все равно, где быть зарегистрированными. Тем более что в Москве компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых, не ведут реальной деятельности, кроме представительской. Им просто удобнее здесь сидеть и решать вопросы рядом с правительством», — рассуждает эксперт. Такой способ поможет бюджетам регионов, однако это лишь «вершина айсберга» — подобная мера все равно не приведет к росту рабочих мест, подчеркивает Александр Дерюгин.

Авторы: Антон Фейнберг, Алексей Митраков.
Теги: РБК 500
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