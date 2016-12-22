Как мы считали: методология рейтинга РБК 500 в 2018 году

Приводим методологию, по которой мы составляли рейтинг крупнейших компаний России в 2018 году

Фото: Андрей Любимов / РБК

Целями рейтинга являются выявление крупнейших российских компаний с выраженной отраслевой принадлежностью и анализ экономических процессов, происходящих в отраслях экономики на основе полученного списка компаний и групп. В соответствии с этими целями применяется действующая методика, описанная в данной методологии.

Консолидация

В рейтинге участвуют головные компании операционных холдингов, готовящие консолидированную отчетность, где учтены показатели как материнской компании, так и ее дочерних структур. Если компания не публикует консолидированной отчетности, то в РБК 500 представлена либо головная компания с неконсолидированными данными, либо крупнейшая операционная фирма холдинга — в каждом таком случае в рейтинге сделано примечание, раскрывающее подробности учета по конкретной компании. В тех случаях, если компания предоставила или раскрыла данные из непубликуемой консолидированной отчетности или управленческой отчетности, учитывающей групповую консолидацию, то для участия в рейтинге используются данные компании с соответствующим примечанием. Если компания перестала публиковать консолидированную отчетность или перестала предоставлять данные консолидированной или управленческой отчетности, то в таком случае могут быть приведены оценочные финансовые показатели, о чем дается соответствующее примечание.

В рейтинге участвуют ассоциированные компании и совместные предприятия, в которых головная компания холдинга имеет значительное влияние, но не контролирует их (для подобных случаев в рейтинге сделаны примечания по отдельным компаниям).

Разнонаправленные холдинги и инвестиционные фонды, как правило не работающие по принципу вертикальной одноотраслевой интеграции и/или не имеющие единого центра консолидации, не представлены в рейтинге. Примеры таких холдингов — «Базовый элемент», «Ренова», «Сафмар».

Исключение 1: в качестве справочной информации в рейтинге без присвоения номера присутствуют АФК «Система» (инвестиционный холдинг с консолидированной отчетностью, акции которого торгуются на бирже) и группа компаний «Ростех» (инвестиционный холдинг ОПК с управленческой отчетностью).

Финансовые показатели

Основным показателем рейтинга, по которому ранжированы компании, является выручка, очищенная от НДС, акцизов и экспортных пошлин (чистая выручка). Если компания не публикует финансового показателя, очищенного от НДС, акцизов и экспортных платежей, то величина выручки-брутто уменьшалась на эти налоги и платежи, взятые в операционных расходах консолидированной отчетности.

Для компаний финансового сектора в качестве эквивалента выручки рассчитывались суммарные доходы от основной деятельности (операционные доходы):

— для банков: сумма процентных доходов, комиссионных доходов, чистых заработанных страховых премий (при наличии) и выручки от небанковской деятельности (при наличии);

— для страховых компаний: сумма чистых заработанных страховых премий, чистого инвестиционного дохода, процентных доходов и комиссионных доходов от банковской деятельности (при наличии);

— для НПФ: сумма взносов по пенсионной деятельности, а также сумма процентных и дивидендных доходов;

— для лизинговых компаний: сумма процентных доходов от финансового лизинга, прочих процентных доходов и доходов от операционного лизинга.

Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с МСФО/US GAAP, используется суммарный показатель капитала, приходящийся на акционеров компании и неконтрольные доли участия; для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, учитывается показатель «Капитал и резервы» (код 1300).

Также в рейтинге указываются:

— операционная прибыль (убыток): для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Прибыль/убыток от продаж» (код 2200). Для финансовых компаний данный показатель отсутствует;

— прибыль (убыток) до налогообложения: для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Прибыль (убыток) до налогообложения» (код 2300);

— чистая прибыль (убыток): для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Чистая прибыль (убыток)» (код 2400);

— EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — показатель не является частью стандартов бухгалтерского учета, поэтому каждая компания рассчитывает его самостоятельно. Порядок расчета EBITDA может отличаться у разных компаний; ряд компаний оперирует значением скорректированной EBITDA. Для финансовых компаний данный показатель отсутствует;

— активы: для компаний, готовящих отчетность в соответствии с МСФО/US GAAP, используется показатель «Итого активы»; для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, — баланс раздела «Активы» (код 1600);

— итого капитал: для компаний, готовящих отчетность в соответствии с МСФО/US GAAP, используется суммарный показатель капитала, приходящийся на акционеров компании и неконтрольные доли участия; для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, — показатель «Капитал и резервы» (код 1300).

Для ряда компаний (за исключением финансовых) указаны:

— долгосрочные кредиты и займы: для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Заемные средства» (код 1410);

— краткосрочные кредиты и займы: для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Заемные средства» (код 1510);

— денежные средства и их эквиваленты: для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Денежные средства и денежные эквиваленты» (код 1250);

— чистый долг: этот показатель не является частью стандартов бухгалтерского учета. РБК применяет единообразную формулу расчета «Долгосрочные кредиты и займы» + «Краткосрочные кредиты и займы» + «Обязательства по финансовому лизингу» (при наличии) — «Денежные средства и их эквиваленты». Отрицательное значение чистого долга говорит о том, что сумма денежных средств и их эквивалентов превышает сумму финансовых обязательств.

Исключение 2: для 24 холдингов, не публикующих консолидированной финансовой информации, в качестве выручки используется оценочный показатель, полученный суммированием объемов продаж крупнейших дочерних (операционных) компаний. В каждом таком случае в рейтинге сделано примечание, раскрывающее подробности учета по холдингу.

Исключение 3: для двух компаний (Московская биржа ММВБ-РТС и Группа «НПФ «Благосостояние») в качестве выручки (суммарного дохода) учтены операционные доходы.

Исключение 4: для двух компаний (Группа «НПФ «Благосостояние» и НПФ «Газфонд») в качестве капитала учтены чистые активы и средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, соответственно. Оба показателя включают неконтролирующие доли участия.

Исключение 5: для девяти компаний приведены оценочные показатели выручки по данным издания «АвтоБизнесРевю».

Исключение 6: для двух компаний приведены оценочные показатели выручки по данным INFO Line.

Исключение 7: для одной компании приведены оценочные показатели выручки по данным CNews.

Финансовый год, стандарты и валюта отчетности

У участников рейтинга совпадает с календарным годом и длится с 1 января по 31 декабря.

Исключение 8: группа «Содружество», «Т Плюс», «Открытие Холдинг» и «Транспортная группа FESCO». «Содружество» готовит консолидированную отчетность по финансовому году с 1 июля по 30 июня. Показатели «Т Плюс», «Открытие Холдинг» и «Транспортной группы FESCO» приведены как оценочные по итогам 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, поскольку на момент формирования рейтинга не была опубликована отчетность за 2017 год.

Приоритет отдается консолидированной отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и US GAAP.

Валюта

Если компания готовит отчетность по МСФО в валюте и рублях, то приоритет отдается рублевой отчетности.

Если компания готовит отчетность только в иностранной валюте, то для пересчета в рубли использовались следующие валютные курсы.

Для показателей «Выручка/Доход», «Прибыль», EBITDA:

2017 год: 58,3529 руб./$, 65,9014 руб./€;

2016 год: 67,0349 руб./$, 74,2310 руб./€;

2015 год: 60,9579 руб./$, 67,7767 руб./€.

Для показателей «Активы», «Капитал», «Денежные средства», «Финансовые вложения», «Займы и кредиты»:

2017 год: 57,6002 руб./$, 68,8668 руб./€;

2016 год: 60,6569 руб./$, 63,8111 руб./€;

2015 год: 72,8827 руб./$, 79,6972 руб./€.

В соответствии с исключением 8 для пересчета показателей группы «Содружество», у которой финансовый год длится с 1 июля по 30 июня, использовались, соответственно, курсы:

2017 год: 59,031 руб./$;

2016 год: 60,9404 руб./$;

2015 год: 67,3438 руб./$

и

2017 год: 62,7265 руб./$;

2016 год: 59,0855 руб./$;

2015 год: 64,2575 руб./$.

Если компания не готовит отчетность в соответствии с международными стандартами, то использовалась отчетность, составленная по РСБУ. Ряд компаний предоставил управленческую отчетность. Для обоих случаев в рейтинге сделаны примечания у конкретных компаний.

Для финансовых компаний для участия в РБК 500 обязательна публикация МСФО.

Исключение 9: акционерный банк «Россия». В рейтинге использованы показатели отчетности по РСБУ ввиду того, что банк не публикует своей отчетности по МСФО.

Юрисдикция

В рейтинге участвуют компании, зарегистрированные в России и принадлежащие российским физическим и юридическим лицам (доля — не менее 50%).

Вторая группа компаний — это зарегистрированные в иностранных юрисдикциях «компании-оболочки», большая часть активов которых находится на территории России, а их владельцами являются российские физические и юридические лица. Примеры таких компаний — «Яндекс» (Yandex N.V.), «Русал» (United company RUSAL PLC).

Третья группа — российские юридические лица и иностранные «компании-оболочки», большая часть активов которых находится на территории России и принадлежащие нестратегическим иностранным инвесторам, как правило инвестиционным фондам. К примеру, «Лента» (Lenta Limited).

В качестве справочной информации в рейтинге без присвоения номеров присутствуют компании, зарегистрированные в России и принадлежащие иностранным юридическим лицам (иностранным корпорациям). Если в России присутствует несколько компаний, принадлежащих одной иностранной корпорации и работающих по принципу вертикальной интеграции, то в рейтинг включена компания с наибольшей выручкой.

Статус компании

В рейтинге участвуют компании, которые на 1 сентября 2018 года были юридически самостоятельны по отношению к другим компаниям или другим участникам рынка.

Исключение 10: НПФ «Доверие», НПФ «РГС», НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», СК «Росгосстрах». На момент публикации НПФ «Доверие» реорганизуется с присоединением к НПФ «Сафмар». НПФ «РГС», НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» и СК «Росгосстрах» во второй половине 2017 года вошли в состав группы «Открытие Холдинг». С учетом исключения 8 эти три компании приведены в рейтинге как самостоятельные единицы.

Исключение 11: НПФ «Газфонд пенсионные накопления». Финансовые показатели НПФ «Газфонд пенсионные накопления» приведены с учетом финансовых показателей фондов, присоединившихся в течение 2017 года, но не отраженных в отчетности НПФ «Газфонд пенсионные накопления» за 2017 год.

В рейтинг также не включаются компании, проходящие процедуру банкротства или находящиеся в стадии ликвидации.

Информационная прозрачность

Компания может быть не включена в рейтинг даже при удовлетворении размерам выручки для прохождения в рейтинг, в случае информационной непрозрачности — отсутствии сведений о руководителях, деятельности и пр. (отсутствие опубликованной отчетности, сайта и т.п.).

Источники информации

При подготовке рейтинга использовались данные компаний из их годовых отчетов, пресс-релизов и финансовой отчетности, находящихся как в свободном доступе, так и предоставленные компаниями. Также были использованы данные информационных ресурсов СПАРК и «Интерфакс ЦРКИ», изданий «АвтоБизнесРевю», CNews, INFOLine.

Автор методики: Игорь Терентьев.

Расчеты рейтинга: Алексей Митраков,

Над рейтингом работали: Валерий Игуменов, Иван Осипов, Мария Фомичева, Наталья Остроумова, Ирина Барягина, Иван Ткачев, Антон Фейнберг, Ирина Парфентьева, Анна Балашова, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова, Валерия Комарова, Василий Маринин, Екатерина Костина, Егор Губернаторов, Илья Немченко, Сергей Витько, Юлия Лымарь, Мария Кокорева