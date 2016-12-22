Лидеры рейтинга РБК 500 — 2018
Рейтинг РБК 500, 00:00
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Лидеры рейтинга РБК 500 — 2018
Журнал РБК опубликовал очередной ежегодный рейтинг крупнейших компаний России. Лидером списка четвертый год подряд остается «Газпром». Топ-10 крупнейших компаний России — в обзоре РБК
1. «Газпром»
2. ЛУКОЙЛ
3. «Роснефть»
4. Сбербанк России
5. РЖД
Ростех*
* Находится в рейтинге без присвоения позиции, согласно методике как многоотраслевой холдинг
6. ВТБ
7. X5 Retail Group
8. «Сургутнефтегаз»
9. «Магнит»
10. «Россети»