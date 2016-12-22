Аналитики предсказали увеличение разрыва в доходах Москвы и регионов

Половина трудовых мигрантов, работающих в Москве, живут в Московской области: они приносят столице доходы, но не увеличивают ее расходы. В результате разрыв в богатстве Москвы и остальной России будет расти, считают в Moody's

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Высокие зарплаты — почти в три раза больше, чем в других регионах, — обеспечивают Москве быстрый прирост населения за счет мигрантов и увеличение доходов ее бюджета, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's (есть у РБК). В результате столица России становится все богаче, и этот тренд может усилиться в предстоящие годы, считают авторы обзора во главе со старшим аналитиком Moody's Семеном Исаковым.

По данным Росстата, население столицы в конце 2017 года составило чуть больше 12,5 млн человек, ежегодный прирост составляет порядка 100 тыс., и миграция (как из других российских регионов, так и из стран СНГ) является ключевым фактором этого роста. Помимо приезжих, обосновывающихся в самом городе, значительная часть рабочей силы в столице — это люди, которые проживают в Московской области, отмечают аналитики Moody's. «Мигранты, приезжающие в Москву, — это в основном молодые экономически активные работники. Они вносят значительный вклад в экономику Москвы и не требуют увеличения социальных расходов ее бюджета. Мигранты ищут работу в Москве, но живут в Московской области из-за более низкой стоимости жилья», — говорится в отчете.

Именно этим объясняется расхождение между темпами роста постоянного населения Москвы и численности ее рабочей силы: если среднегодовой рост населения в последние пять лет составил 1,4%, то прирост числа рабочей силы более быстрый — 1,7%.

Рост работоспособного населения ведет к увеличению доходов бюджета города, поскольку растут поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который уплачивается по месту работы и зачисляется в региональный бюджет. НДФЛ составляет порядка 40% доходов бюджета Москвы, указывают аналитики.

Прирост населения и маятниковая миграция не приводят к значимому увеличению бюджетных расходов Москвы, указывают авторы отчета, так как в городе уже и так достигнут высокий уровень жизни и существует относительно развитая инфраструктура, а социальные расходы на трудовых мигрантов, работающих в Москве и живущих в Московской области, ложатся в основном на область.

Благодаря приросту рабочей силы и увеличению налоговых поступлений, экономика Москвы будет расти темпами выше, чем у большинства российских регионов, еще три-пять лет, считают аналитики Moody's. Это позволит городу наращивать бюджетные расходы и еще больше усилит экономическую привлекательность Москвы, что приведет к дальнейшему увеличению трудовой миграции в столицу.

В 2017 году бюджетные расходы Москвы в пересчете на одного жителя были почти в три раза выше, чем в других регионах России: свыше 160 тыс. руб. в столице и около 65 тыс. руб. в среднем в остальных регионах, следует из данных Федерального казначейства, и этот разрыв увеличивается, отмечает Moody's. Для выполнения майских указов 2012 года российские регионы были вынуждены увеличить заимствования, а Москва смогла сохранить низкий уровень долга и увеличить доходы бюджета, указывают аналитики. Это позволило ее властям почти полностью погасить задолженность и наращивать капитальные расходы без ущерба для бюджета.

Другие регионы России имеют более низкий уровень доходов и более высокий госдолг, что не позволяет им наращивать бюджетные расходы. «Неспособность регионов наращивать расходы еще больше усиливает привлекательность Москвы для трудовых мигрантов из наименее благополучных регионов России», — указывают авторы отчета. При отсутствии серьезных налоговых или бюджетных реформ тенденция на увеличение богатства Москвы относительно других регионов может усилиться в ближайшие годы, считают аналитики Moody's.