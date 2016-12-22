ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,44 66,13 EUR Нал. 78,89 77,44 USD Бирж. 66,83 -0,54 EUR Бирж. 78,00 -0,58 USD ЦБ. 67,01 -0,74 EUR ЦБ. 78,36 -0,81 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6390,00 +67,80 IMOEX 2404,42 +0,08% RTSI 1134,10 +0,99% Brent 79,22 +0,53% DJIA 26408,30 +0,61% Nasdaq 7951,48 -0,06%
10 главных фактов о рейтинге РБК 500
Лента новостей
ЦСКА вырвал ничью на 95-й минуте матча Лиги чемпионов 00:05, Спорт РБК 500: новички рейтинга 00:00, Бизнес Как мы считали: методология рейтинга РБК 500 в 2018 году 00:00, Бизнес 10 главных фактов о рейтинге РБК 500 00:00, Бизнес Лидеры рейтинга РБК 500 — 2018 00:00, Фотогалерея  Эксперты из США нашли в соцсетях новую российскую информационную кампанию 00:00, Политика РБК представил новый рейтинг 500 крупнейших российских компаний 00:00, Бизнес Деньги в Москве и у государства: о чем говорит новый рейтинг РБК 500 00:00, Экономика Одобрен график переноса выходных и праздников в 2019 году 19 сен, 23:59, Общество Sky узнал о риске серьезных сбоев в европейских аэропортах из-за Brexit 19 сен, 23:55, Общество Cleary Gottlieb лишилась статуса единственного защитника России в судах 19 сен, 23:47, Политика Асад написал Путину о гибели Ил-20 из-за безответственности Израиля 19 сен, 23:41, Политика В центре Нальчика прошла акция из-за конфликта в селе Кёнделен 19 сен, 22:50, Общество Джек Ма заявил о невозможности создания миллиона рабочих мест в США 19 сен, 22:49, Экономика Reuters узнал о страховке «Сургутнефтегаза» из-за опасения санкций 19 сен, 22:24, Бизнес Металлурги пожаловались Козаку на тарифы и «последнюю милю» 19 сен, 22:12, Бизнес Лига чемпионов по футболу. «Виктория» — ЦСКА. Онлайн 19 сен, 22:00, Спорт Отправление поездов из Финляндии в Россию задержали из-за сбоя 19 сен, 21:58, Общество Россия примет новую госпрограмму вооружений в 2023 году 19 сен, 21:37, Политика Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 19 сен, 21:28, РБК и Microsoft Отравившихся в ресторане в Солсбери выписали из больницы 19 сен, 21:22, Общество Киев назвал дату объявления Москве о непродлении договора о дружбе 19 сен, 21:01, Политика «Эра без войны»: о чем договорились и не договорились две Кореи 19 сен, 20:56, Политика Климкин пригрозил ответить на выдачу венгерских паспортов украинцам 19 сен, 20:55, Политика Французский журнал проиграл апелляцию по делу о фото Кейт Миддлтон 19 сен, 20:41, Общество Против авиадебошира возбудили уголовное дело по статье о терроризме 19 сен, 20:41, Общество Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 19 сен, 20:34, РБК и Элитная недвижимость Суд арестовал имущество министра инфраструктуры Украины 19 сен, 20:13, Общество
10 главных фактов о рейтинге РБК 500
Рейтинг РБК 500, 00:00
0
10 главных фактов о рейтинге РБК 500
РБК в четвертый раз публикует ежегодный рейтинг крупнейших компаний России. Главные факты о свежем рейтинге — в обзоре РБК

Видео: РБК

1. Суммарная выручка компаний — участников рейтинга по итогам 2017 года составила около 72,3 трлн руб., на 9,07% больше итоговой выручки 500 крупнейших компаний прошлого года. Для сравнения, динамика совокупных доходов участников рейтинга год назад составляла около 4,2%. Органический рост суммарной выручки компаний РБК 500 тоже вырос и составил 9,6% (в прошлом году — 5,02%). Темп роста органической выручки и темп роста выручки отличаются в силу того, что часть компаний выбывает из рейтинга, а часть, напротив, входит.

Лидеры рейтинга РБК 500 — 2018 Еще 7 фото
Фотогалерея

2. Нижняя планка РБК 500 в этом году — 17,8 млрд руб., что на 2,5% больше минимальной планки прохождения в рейтинг прошлого года (17,4 млрд руб.). Из новичков рейтинга выше всех поднялось «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ, 147-е место), которое вошло в рейтинг после реорганизации структур, занимающихся обеспечением Вооруженных сил.

3. Больше всего участников рейтинга по итогам года потеряла нефтегазовая отрасль — восемь компаний, частично из-за сделок M&A. Отрасль инфраструктурного строительства так же, как и в прошлом году, — в лидерах потерь: рейтинг покинуло шесть представителей отрасли. Самый «высокий» участник, выбывший из рейтинга из-за падения выручки, — фармацевтическая компания «Роста», покинувшая список с 209-го места.

Деньги в Москве и у государства: о чем говорит новый рейтинг РБК 500
Экономика

4. Как и в прошлом году, первые шесть позиций РБК 500 остались без изменений, лидерство четвертый год подряд осталось за «Газпромом». Поменялся лидер в ретейле: «Магнит» с седьмой строчки спустился на девятую, а на его место с восьмой позиции поднялась X5 Retail Group. Между ними, на восьмом месте, оказался поднявшийся на одну позицию «Сургутнефтегаз». По числу участников в РБК 500 на первое место вышел сектор торговли (53 компании), поменявшись лидерством с финансами. При этом количество ретейлеров не изменилось, а смена лидера произошла из-за уменьшения числа представителей финансового сектора — с 54 до 51.

5. В точности так же, как и в прошлом году, у 380 компаний рейтинга выручка выросла, у 119 участников — снизилась. У одной компании отсутствуют данные по выручке прошлого года, что не позволяет определить направление динамики. Лидером по темпам роста стала Кубанская нефтегазовая компания, новичок рейтинга — рост выручки с 4,8 млрд до почти 68 млрд руб., или 1313%. Наибольшее снижение выручки (48%) — у дистрибьютора «Сладкая жизнь». Близкие значения снижения основного дохода показали СК «Росгосстрах» и НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант».

РБК 500: новички рейтинга
Бизнес

6. В отраслевом аспекте наибольший рост выручки показали интернет-компании и компании массмедиа — 35,7% против среднего по рейтингу роста 10,2%. Наибольшее снижение выручки показала компания-отрасль «Росатом» — 6,5%. Лидером движения вверх стал производитель шин «Кордиант» (плюс 221 позиция). Занявшая второе место группа «Ренессанс Страхование» тоже переместилась более чем на 200 пунктов вверх. Также надо отметить значительное перемещение прошлогоднего новичка — торговую сеть «ВкусВилл».

10 главных фактов о рейтинге РБК 500
Бизнес

7. Общее число компаний, раскрывших показатель прибыли/убытка, составило 414 (в прошлом году — 426). Доля прибыльных компаний составила 86,7%, убыточных — 13,3%. Прибыльные компании получили суммарную прибыль 6,2 трлн руб., убыточные — суммарный убыток 1,15 трлн руб.

8. На долю сектора «нефть и газ» приходится 41,3% совокупной прибыли, или почти 2,56 трлн руб. Самой прибыльной компанией в этом году остался «Газпром» — 766,9 млрд руб. Прибыль «Газпрома» превышает выручку находящейся на 14-м месте рейтинга «Татнефти». На долю финансового сектора приходится 77% совокупного убытка компаний рейтинга (892 млрд руб.). При этом 33% финансового сектора из участников рейтинга являются убыточными. Самым убыточным участником рейтинга в этом году стал Промсвязьбанк — 405,6 млрд руб.

9. Средний уровень заработной платы компаний — участников рейтинга — 70,1 тыс. руб. в месяц, на уровне прошлого года. Самые высокие показатели — у секторов интернет и медиа, а также в транспортных и нефтегазовых компаниях (100 тыс. руб. в месяц и более). Самые низкие зарплаты — в ЖКХ и сельском хозяйстве (30 тыс. и 36 тыс. руб в месяц соответственно).

Как мы считали: методология рейтинга РБК 500 в 2018 году
Бизнес

10. Средний возраст руководителей компаний — 49,5 года. Возраст CEO находится в диапазоне от 33 лет (Дмитрий Кудинов, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг») до 71 года (Владимир Скорняков, Каменск-Уральский металлургический завод).

Автор: Алексей Митраков.
Теги: РБК 500 , Рейтинг , Экономика , выручка , заработная плата , ретейл , «Магнит» , сделки M&A , X5 Retail Group , «Сургутнефтегаз» , «Росгосстрах» , «ЛУКОЙЛ-Гарант» , «ВкусВилл» , «Татнефть» ...
РБК 500: Рейтинг крупнейших компаний России по выручке
Генеральный
спонсор
Главное
РБК представил новый рейтинг 500 крупнейших российских компаний Бизнес
Асад написал Путину о гибели Ил-20 из-за безответственности Израиля Политика
Противнику владимирского губернатора Орловой предложили пост вице-спикера Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter