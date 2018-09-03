В Средиземном море началась учебная неделя

Зачем Россия и США наращивают военное присутствие у сирийских берегов

Крупные российские учения в Средиземном море необходимы из-за сложной ситуации в сирийском Идлибе, говорят в Москве. По мнению экспертов, учения призваны предотвратить удар США по Сирии

Флагман группировки кораблей у берегов Сирии — ракетный крейсер «Маршал Устинов» (слева) во время репетиции парада ВМФ в Санкт-Петербурге в 2018 году (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В субботу, 1 сентября, в Средиземном море стартовали учения крупнейшей за время войны в Сирии российской группировки Военно-морского флота при участии Воздушно-космических сил — они продлятся до 8 сентября.

Как заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев, в ходе маневров будут проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы, а также отработаны задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну. На время проведения учений районы, где они будут проходить, объявлены опасными для судоходства и полетов авиации.

Корабли и самолеты Флагманом группировки станет ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота, всего в учениях примут участие 26 боевых кораблей и судов Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, включая две подводные лодки, а также 34 самолета, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные Ту-142 и Ил-38, истребители Су-33 и Су-30СМ морской авиации. Для участия в учениях корабли Северного и Балтийского флотов прошли более 4500 морских миль (более 8 тыс. км). Корабли Каспийской флотилии прибыли из Каспийского моря через Волго-Донский канал и Черноморские проливы. Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота прибыл в район проведения маневров из Красного моря, где выполнял задачи по противодействию пиратству.

Тем временем 31 августа стало известно, что к Средиземному морю подошла ударная многоцелевая атомная подводная лодка Военно-морских сил США Newport News класса «Лос-Анджелес», оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км. Пентагон назвал это «запланированным, техническим визитом».

По данным Минобороны России, 25 августа в акваторию Средиземного моря вошел американский эсминец Ross, несущий 28 крылатых ракет. Ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщал о наращивании американской группировки в Персидском заливе, куда уже прибыл эсминец США The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту. По его словам, США передислоцировали стратегический бомбардировщик В-1В ВВС с 24 крылатыми ракетами класса «воздух — земля» JASSM на авиабазу Эль-Удейд в Катаре. В Пентагоне назвали информацию об увеличении американского присутствия у берегов Сирии «не более чем пропагандой».

Фото: SANA/Handout via REUTERS

В ожидании химатаки

Российские учения связаны со сложной обстановкой в сирийской провинции Идлиб, рассказал 30 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие», — отметил он, подчеркнув, что повышенные меры предосторожности вполне оправданны и обоснованны.

Ситуация вокруг сирийского конфликта, в частности Идлиба, обострилась после сообщений о том, что сирийская армия якобы планирует применить химическое оружие против оппозиции и мирного населения в Идлибе, об этом 25 августа написал Bloomberg со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника. По данным издания, Вашингтон уже предупредил Москву, что в случае применения Дамаском химоружия новый удар по Сирии будет сильнее предыдущих. США уже дважды наносили ракетные удары по объектам сирийской армии после инцидентов с предполагаемым применением химического оружия против мирного населения в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб в апреле 2017 года и в городе Дума в восточном пригороде Дамаска в апреле этого года.

В тот же день, 25 августа, Министерство обороны России заявило: инсценировку использования химоружия Дамаском готовят боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Фронт ан-Нусра», запрещенная в России организация) при активном содействии британских спецслужб. По утверждению Конашенкова, провести инсценировку собирается спецгруппа подготовленных британской частной военной компанией «Олива» боевиков. Более того, по его словам, террористы уже доставили в город Джиср эш-Шугур провинции Идлиб восемь емкостей с хлором. В свою очередь министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что террористы похитили в провинции 44 ребенка для реализации постановки.

По данным источников CNN, американские военные «могут очень быстро отреагировать», если сирийские власти начнут атаку с использованием химического оружия. Военная разведка уже составила предварительный список сирийских объектов, на которых, по их данным, Дамаск хранит химическое оружие.

По мнению военного эксперта Александра Храмчихина, учения ВМФ не связаны с ситуацией в сирийском Идлибе напрямую — они призваны оказать сдерживающее влияние на США, которые в случае обострения ситуации могут нанести удар по сирийским военным. С ним согласен главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходаренок. «Но не менее важна и составляющая боевой подготовки нашего флота. Это новый этап проверки результатов модернизации всего ВМФ», — считает эксперт.

Избежать катастрофы

Инсценировка химической атаки нужна для того, чтобы затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе, которую намерены провести правительственные силы Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом в Москве 30 августа. По словам Лаврова, Москва «четко и жестко» предупредила своих западных партнеров «не играть с огнем». Глава сирийского МИДа тогда подчеркнул решимость Дамаска идти до конца для уничтожения террористов в Идлибе, уточнив при этом, что сирийское правительство приложит максимум усилий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии — последняя из четырех зон деэскалации, по-прежнему удерживаемая оппозицией. Остальные три зоны, созданные в 2017 году «тройкой» гарантов перемирия (Россией, Турцией и Ираном) между сирийской армией и умеренной оппозицией, перешли под контроль правительственных войск в этом году.

Поддерживаемая Турцией умеренная сирийская оппозиция опасается начала масштабной военной операции армии Башара Асада по взятию Идлиба, в котором также присутствуют экстремисты «Хайет Тахрир аш-Шам», контролирующие около 60% территории зоны деэскалации. Турция неоднократно грозила военным ответом на любые провокации со стороны Дамаска.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу, 31 августа, что его страна «делает все возможное», чтобы не допустить наступление сирийской армии на позиции ее союзников в умеренной вооруженной оппозиции. «Не нужно проводить атаку на всех подряд в Идлибе, так как последствия были бы ужасными», — подчеркнул он, добавив, что лучше бы было отделить экстремистов от повстанческих группировок.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара работает сейчас с Москвой и Тегераном для предотвращения катастрофы в Идлибе. Тем временем турецкая армия продолжает перебрасывать технику и подкрепление в Идлиб для укрепления 12 своих наблюдательных пунктов в этой зоне. Правительственные войска также стягивают технику и вооружение к границам зоны.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, судьба Идлиба, скорее всего, будет решаться на трехстороннем саммите в Иране, который пройдет в Тегеране 7 сентября. По его словам, операцию можно предотвратить, если Эрдоган сможет согласовать с Россией и Ираном инициативу, предполагающую объединение всех оппозиционных группировок в так называемую Сирийскую национальную армию, и передачу их вооружения калибром больше 23 мм под контроль Турции. Кроме того, поясняет эксперт, среди турецких предложений — установить с Россией совместный контроль над трассой Алеппо — Дамаск.

При этом, по словам Семенова, предотвратить наступление сирийской армии на запад и юго-запад провинции Идлиб будет довольно сложно, но Турция может уступить эти территории Дамаску.