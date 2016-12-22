Bloomberg узнал о предупреждении от Болтона о готовности ударить по Сирии

США обладают информацией о том, что президент Сирии Башар Асад может вновь отдать приказ об использовании химического оружия на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают боевики. Вашингтон предупредил Москву, что в случае применения Сирией химоружия новый удар по стране будет сильнее предыдущих. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
Это сообщение советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон передал главе Совета безопасности России Николаю Патрушеву на встрече в Женеве, уточняет агентство.
За время президентства Дональда Трампа США дважды наносили ракетные удары по Сирии после применения сирийскими войсками химического оружия. Сирия и Россия отрицали применение химоружия правительственными войсками и заявляли, что химатаки устраивали боевики.
Сейчас сирийская армия готовится к захвату района на севере провинции Идлиб, который контролируют большей частью оппозиционные сирийской власти группировки, в том числе запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида». По оценке Bloomberg, в регионе находились десятки тысяч боевиков, но многие из них были эвакуированы по соглашению о прекращении огня.
На переговорах в Женеве Патрушев и Болтон также обсудили возможный вывод американского контингента с базы на границе Сирии и Ирака, либо сотрудничество американских военных с ближайшими российскими силами, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Стороны не договорились, на каких условиях такое сотрудничество может состояться.
Как отмечает агентство, два удара США по Сирии были «скорее символическими». Первый удар был нанесен по сирийской авиабазе, во время второго удара Трампа уговорили ограничиться небольшим кругом целей. В следующий раз Трампа не будут ограничивать, утверждает Bloomberg.
В Минобороны России в июле сообщили, что боевики запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» пытаются прорваться из Идлиба в соседнюю провинцию Хомс. Спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев 31 июля говорил, что широкомасштабная операция в Сирии пока не планируется.