ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,51 67,01 EUR Нал. 79,66 77,97 USD Бирж. 67,63 -0,61 EUR Бирж. 78,50 -1,13 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6920,10 +24,50 IMOEX 2336,31 +0,23% RTSI 1088,42 +1,20% Brent 77,46 +0,03% DJIA 25963,94 -0,09% Nasdaq 8109,05 +0,26%
Аккуратное наступление: как Дамаску вернуть Идлиб и не обидеть Турцию
Лента новостей
Посольство США ответило на слова о «фактическом прекращении» выдачи виз 18:23, Политика Погиб глава ДНР Александр Захарченко 18:20, Политика СМИ опубликовали фотографии новых iPhone и Apple Watch 18:15, Технологии и медиа Улюкаева госпитализировали в колонии 17:52, Общество «М.Видео» закрыла сделку по покупке российского бизнеса MediaMarkt 17:50, Бизнес МИД назвал спекуляцией статью о банковских операциях посольства в США 17:45, Политика ФСИН рассказала об обучении сестер Хачатурян по видеосвязи в СИЗО 17:44, Общество Власти назвали число претендующих на льготу по пенсии многодетных матерей 17:31, Общество Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 17:25, РБК и Microsoft Аккуратное наступление: как Дамаску вернуть Идлиб и не обидеть Турцию 17:19, Мнение Экс-глава протокола Ельцина прокомментировал публикацию его переговоров 17:11, Общество Еврокомиссия поддержала отмену сезонного перевода часов в странах ЕС 17:08, Общество Tron Virtual Machine официально запущена: токен подорожал 17:06, Крипто Минтранс сменит куратора автомобильных дорог 17:02, Бизнес Черногория и Норвегия продлили санкции против России 16:51, Экономика GM, Land Rover и Ford повысят цены на автомобили в России 16:50, Бизнес В Шереметьево больше не будут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров 16:41, Общество «ВКонтакте» разрешила скрывать содержание страниц от незнакомцев 16:32, Технологии и медиа Дочери Порошенко поступили в лондонские вузы 16:21, Общество «Автостат» назвал самые популярные в России автомобили 16:21, Общество Как мама 8 детей руководит ведущей юридической компанией 16:16, Pink Павел Лунгин рассказал о причинах поддержки нынешней команды Фонда кино 16:06, Общество Порошенко приедет на похороны Маккейна 15:57, Политика IBM запустил систему на базе Stellar: цена криптовалюты не изменилась 15:56, Крипто Программа по доставке астронавтов США на МКС завершится в 2019 году 15:49, Технологии и медиа Что делать пострадавшим от сбоя в системах Росреестра 15:49, Бизнес «Автодор» раскрыл стоимость проезда по новому участку трассы М-11 15:43, Общество В Лиге Европы определились соперники «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» 15:36, Спорт
Аккуратное наступление: как Дамаску вернуть Идлиб и не обидеть Турцию
Война в Сирии, 17:19
0
Антон Мардасов Аккуратное наступление: как Дамаску вернуть Идлиб и не обидеть Турцию
Турция может согласиться с вступлением сирийской армии в Идлиб при условии, что не будут затронуты подконтрольные протурецким формированиям районы

Правительство Башара Асада продолжает переброску армейских подразделений и разношерстных отрядов ополчения в район зоны деэскалации Идлиб, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал последним крупным очагом террористов в Сирии. Присутствие радикальных формирований в провинции Идлиб может стать для Дамаска и Москвы поводом, чтобы военным путем решить важные политические задачи: снизить влияние Анкары на северо-западе Сирии и внести раскол в ряды умеренной оппозиции. Турция в состоянии сорвать такой сценарий, но делать это она, скорее всего, не будет.

Подготовка к операции

Дамаску при российской поддержке уже дважды удавалось реализовать силовой вариант «примирения» оппозиции и власти — сначала в Северном Хомсе, а затем и в юго-западных провинциях — Дераа и Восточной Гуте. Подобный сценарий в Идлибе, скорее всего, предполагает проведение ограниченной военной кампании против радикальной оппозиции при условии нейтралитета протурецких повстанческих сил. По некоторым данным, между Москвой и Анкарой уже достигнуто соглашение о введении в Идлиб российской военной полиции и сотрудников служб безопасности Дамаска. Однако пока нет твердых договоренностей о том, чтобы Турция «подвинула» свои наблюдательные посты в глубь провинции.

Москва, которая позиционирует себя в качестве гаранта территориальной целостности Сирии и главного борца с терроризмом, не может открыто признать Идлиб зоной влияния Турции, хотя и заинтересована в развитии турецко-сирийских связей. Дамаск, со своей стороны, не может мириться с наличием «турецкого анклава» на своей территории, вдобавок ему нужно продемонстрировать самостоятельность в принятии решений.

Официальный повод для проведения операции — деятельность радикальных отрядов «Хайат Тахрир аш-Шама» (ХТШ, «Организации освобождения Шама»), в которой в январе 2017 года растворилась «Джебхат ан-Нусра» — сирийский филиал «Аль-Каиды» (все признаны террористическими и запрещены в России). Москва подкрепила свои аргументы группировкой кораблей ВМФ в Восточном Средиземноморье и разоблачением якобы готовящейся провокации с химическим оружием — по данным российских военных, его получили боевики ХТШ, подготовленные британской ЧВК Olive Group. Впрочем, приведенное Минобороны название компании вызывает вопросы, поскольку еще в 2015 году Olive Group объединилась с ЧВК Constellis и существует под этим названием. В свою очередь, оппозиция заявляет, что бочки с отравляющими веществами привезли проправительственным силам из Дамаска.

Официально Москва впервые упомянула о ХТШ только спустя полгода после ее образования, когда в августе 2017 года начальник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов сообщил, что на территории Сирии образовалась новая группировка численностью более 25 тыс. человек, с которой тоже надо бороться. С тех пор борьба с ХТШ была основным предлогом для проведения силовых операций и бомбардировок во всех зонах деэскалации.

При этом руководство ХТШ в последнее время проводило политику, направленную  на избавление от радикаль​ной идеологии. Более того, есть основания полагать, что во время боев в районе Хамы осенью 2017 года руководство группировки специально бросало на убой наиболее радикальные отряды. Но помимо ХТШ в Идлибе действуют отколовшиеся от нее мелкие отряды и сохраняющая стойкую приверженность «Аль-Каиде» фракция «Хранитель религиозной организации». Все они пока отвергают предложение Турции о роспуске, однако в дальнейшем такой процесс возможен. Бывшие отряды ХТШ, состоящие из сирийцев, могут быть интегрированы в состав умеренной оппозиции без особых возражений Москвы. В конце концов, афганский «Талибан» (движение запрещено в России) имеет более крепкие связи с «Аль-Каидой», чем ХТШ, однако это не помешало российским дипломатам пригласить талибов в Москву на конференцию по афганскому урегулированию.

Выбор Турции

Однако проправительственные силы не смогут воевать со всеми вооруженными отрядами почти в трехмиллионном Идлибе: помимо ХТШ и отколовшихся от нее отрядов в провинции действует протурецкий альянс «Национальный освободительный фронт». Другая ориентированная на Анкару группировка — «Национальная сирийская армия», может в случае необходимости перебросить в Идлиб подкрепления из соседней провинции Алеппо.

Сирийский режим старается стянуть в район Идлиба все боеспособные силы, включая бывших повстанцев c юга, но желающих воевать нашлось мало. Предыдущий успех — относительно бескровное примирение повстанческих территорий на юго-западе — стал возможен только благодаря договоренностям внешних игроков: России, США, Израиля и Иордании. В результате часть отрядов оппозиции стала выполнять роль местных сил самообороны, а часть была включена в состав проправительственных сил.

Поэтому только совместные действия Москвы и Анкары могут решить идлибское уравнение. Турция может согласиться с наступлением сирийской армии на западе и юге повстанческой провинции, и для этого есть целый ряд причин. Анкаре сложно самой справляться с радикалами в Идлибе. Кроме того, курдский фактор не позволяет Турции поддерживать сепаратизм в регионе. А выступая за территориальную целостность Сирии, трудно возражать против права Дамаска проводить военные операции в пределах страны.

Ожидается, что силы Асада будут действовать по тому же принципу, что в Дераа и Восточной Гуте, и сосредоточат внимание на наиболее уязвимых фронтах, создавая коридоры для разделения сил оппозиции. В итоге Дамаску удастся разблокировать стратегические автомагистрали для связи Алеппо с Хамой и Латакией. Правда, интенсивное движение по этим магистралям начнется только при условии сотрудничества с Турцией, что позволит восстановить автомобильное сообщение Алеппо с турецким Газиантепом.

Как выглядит самая мощная эскадра ВМФ России у берегов Сирии
Общество

Итогом операции, скорее всего, станет некий компромисс. Правительственные силы не будут заходить в те районы, которые контролируют протурецкие формирования. А после завершения боевых действий можно ожидать слияния «Национального освободительного фронта» с «Национальной сирийской армией» и интеграции этих сил в состав обновленных вооруженных сил Сирии. Операция против ХТШ позволит России подкрепить дипломатические успехи, достигнутые на саммитах в «астанинском формате» и на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, но признает ли их Запад — большой вопрос.

Об авторах
Антон Мардасов эксперт Российского совета по международным делам
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Турция , Сирия , сирийская оппозиция , Идлиб , военная операция в Сирии
Главное
Погиб глава ДНР Александр Захарченко Политика
Материалы по теме
Россия созвала заседание СБ ООН из-за ситуации в Идлибе‍ Политика
Меркель и Трамп призвали Россию не допустить эскалации ситуации в Идлибе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter