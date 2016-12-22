В Кремле объяснили крупнейшие учения у берегов Сирии

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, повышенные меры предосторожности в регионе оправданы. Он назвал Идлиб рассадником террористов. Ранее Минобороны объявило о масштабных учениях в Средиземном море 1–8 сентября

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Повышенные меры предосторожности в районе Сирии оправданы, так как ситуация может усугубиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о связи объявленных учений в Средиземном море с обстановкой в арабской республике, сообщает корреспондент РБК.

«Обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения. Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие. Поэтому, конечно, скажем так, повышенные меры предосторожности вполне оправданы и обоснованы», — сказал Песков.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 1 по 8 сентября в Средиземном море пройдут учения с участием ​кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолетов дальней, военно-транспортной и морской авиации. В маневрах примут участие более 25 военных кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». К ним привлекут около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, самолеты Су-30СМ морской авиации и истребители Су-33.

Как сообщило Минобороны, на учениях будут отрабатываться задачи противовоздушной обороны, защита от подводных лодок и противодиверсионная работа. Российское военное ведомство 28 августа сообщило, что у берегов Сирии развернута самая крупная за все время операции группировка России.

Bloomberg 26 августа со ссылкой на источники сообщил, что США готовы нанести удар по Сирии, если войска ее президента Башара Асада применят химическое оружие. Минобороны России заявило, что в республике готовится «провокация» боевиков. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков заявил, что США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для инсценировки провокации с применением химоружия в Идлибе. В Пентагоне назвали заявление Минобороны России о наращивании военного присутствия у Сирии «не более чем пропагандой». Российский посол в США Анатолий Антонов предостерег Вашингтон от «очередной безосновательной и незаконной агрессии против Сирии».