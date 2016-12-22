Дамаск заявил о похищении 44 детей для инсценировки химатаки в Сирии

Глава сирийского МИДа Валид Муаллем обвинил организацию «Белые каски» в похищении детей для инсценировки химической атаки в Идлибе. Ранее о подготовке провокации предупреждало российское Минобороны

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Организация «Белые каски» устроила похищение детей для инсценировки химической атаки в сирийском Идлибе, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем в Москве на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

«По нашим данным, они недавно похитили 44 ребенка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием», — сказал Муаллем.

Глава сирийского МИДа также заявил, что за такой «псевдоорганизацией, как «Белые каски», стоят британские спецслужбы». «Они их спонсируют, они ими руководят», — подчеркнул он. По словам Муаллема, ранее «Белые каски» уже фабриковали случаи применения химического оружия в Сирии. «Сейчас они готовят подобное развитие ситуации с использованием химического оружия в Идлибе», — заключил глава МИД Сирии.

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Москва уже предостерегала Запад от попыток организовать провокацию. «Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, через Министерство иностранных дел четко и жестко предупредили наших западных партнеров, чтобы они не играли с огнем», — подчеркнул он. Как отметил министр, инсценировка химической атаки нужна для того, чтобы затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе, которую намерены провести правительственные силы Сирии.

О том, что в Сирии готовится провокация с целью обвинить войска Башара Асада в применении запрещенных вооружений, российское Минобороны заявило 25 августа. По данным военного ведомства, устроить провокацию планирует спецгруппа боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива». Эта группа, состоящая из представителей действующей террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в России «Джабхат ан-Нусра»), планирует сымитировать спасение пострадавших «от готовящейся в Идлибе химатаки», говорил тогда официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, инсценировка нужна для того, чтобы у США, Великобритании и Франции появился повод нанести ракетный удар по государственным и экономическим объектам в Сирии. Незадолго до его заявления агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что у США есть информация о возможном приказе Асада использовать химическое оружие.

Организация «Белые каски», также известная как «Сирийская гражданская оборона», — неправительственная организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых оппозиционными группировками. Своей целью она заявляет спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий в Сирии.

В начале апреля «Белые каски» сообщили о химической атаке в сирийском городе Дума​ к северо-востоку от Дамаска. Инцидент стал поводом для ракетного удара США и Великобритании по инфраструктуре, которая якобы была задействована в химической программе.

В Москве действия западных стран осудили, указав, что доказательств химической атаки не было, а появившиеся в эфире зарубежных телеканалов видеосвидетельства были постановкой.