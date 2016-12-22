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Минобороны предупредило о готовящейся в Сирии инсценировке химатаки
Война в Сирии, 09:21
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Минобороны предупредило о готовящейся в Сирии инсценировке химатаки
Постановку использования химоружия сирийской армией собираются имитировать боевики, обученные британской ЧВК, уверены в Минобороны. Bloomberg ранее узнал о готовности США нанести по Сирии удар, если Асад отдаст приказ о химатаке
Идлиб, Сирия (Фото: Anas Alkarbotli / Zuma / Global Look Press)

В Сирии готовится очередная постановка использования правительственной армией президента страны Башара Асада химического оружия, заявили в российском Минобороны. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова пишет «РИА Новости».

Инсценировку, по его информации, собирается провести спецгруппа боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива». Она планирует сымитировать спасение пострадавших «от готовящейся в Идлибе химатаки», добавил Конашенков, заметив, что для этого в район Джиср Эш-Шугур уже прибыла группа боевиков.

Ее члены, по данным российского Минобороны, накануне прошли обучение по обращению с отравляющими веществами. «На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых «Белых касок», — подчеркнул Конашенков. «По информации, подтвержденной одновременно несколькими независимыми источниками», провокацию готовит действующая террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в России «Джебхат Ан-Нусра»), уточнили в министерстве.

Для «химической атаки» террористы, как указал представитель ведомства, доставили в город Джиср эш-Шугур провинции Идлиб восемь емкостей с хлором. Впоследствии боевикам группировки «Хизб ат-Туркестан аль-Ислами» они, по данным Минобороны, были вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср эш-Шугура.

Инсценировка, по информации официального представителя российского военного ведомства, «при активном участии британских спецслужб должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

Bloomberg узнал о предупреждении от Болтона о готовности ударить по Сирии
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Именно для этого, как указал Конашенков, в Персидский залив несколько дней назад прибыл американский эсминец с управляемым ракетным оружием The Sullivans (на его борту, по данным Минобороны, — 56 крылатых ракет). Однако это не вся техника, которая была стянута в регион в преддверии удара: на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM, рассказал Конашенков.

Ранее 25 августа Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщил о том, что у США есть информация: Башар Асад «может вновь отдать приказ об использовании химического оружия на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают террористы». Эту информацию советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон, по данным собеседников агентства, передал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву. Российскую сторону он, как указали источники, предупредил: если Дамаск будет использовать химоружие, Вашингтон готов нанести по Сирии новый удар, который будет сильнее предыдущих.

В настоящий момент сирийская армия готовится к захвату района на севере провинции Идлиб, который в основном контролируют группировки, оппозиционные сирийской власти (там, в том числе, находятся боевики запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»). В целом же в регионе, по оценке Bloomberg, находились десятки тысяч террористов, однако за последние несколько месяцев многие из них были эвакуированы по соглашению о прекращении огня.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Сирия , Минобороны , химическая атака
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