Воды у берегов Сирии закрыли из-за учений ВМС России

Воды и воздушное пространство в районе у побережья Сирии закрыто до вечера пятницы для гражданских судов и самолетов из-за ракетных стрельб ВМФ России, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение для авиационного персонала (NOTAM).

В частности, полеты у берегов Сирии будут запрещены полеты гражданских самолетов и проход судов до 18:00 мск 31 августа. В рассылке даются координаты опасного района.

О проведении 1–8 сентября масштабных учений авиации и флота у берегов Сирии Минобороны России заявило 30 августа. В маневрах примут участие 25 кораблей и 30 военных самолетов, включая стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и Су-30СМ.

Накануне российские военные отметили, что у берегов Сирии собрана самая сильная группировка ВМФ с 2015 года: это ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», сторожевые корабли «Пытливый», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», фрегат «Адмирал Григорович», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочек», подводные лодки Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино» из состава Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии.