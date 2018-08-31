Выставка достижений капитала

Владельцем российского Forbes стал бывший гендиректор ВВЦ

Президент фонда Global Venture Alliance Магомед Мусаев выкупил российскую версию журнала Forbes у медиагруппы ACMG Александра Федотова. Как и прежний собственник, он пообещал не вмешиваться в редакционную политику

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Без конфликта интересов»

У российской версии журнала Forbes новый владелец — бизнесмен Магомед Мусаев, сообщили в среду, 30 августа, участники сделки. Согласно ее условиям, медиагруппа ACMG продала Мусаеву 100% АО «АС Рус Медиа» — издателя Forbes и журнала «ОК!». Мусаев ​отказался назвать сумму сделки, отметив лишь, что это были его собственные средства. Поскольку интерес покупателя «связан исключительно с Forbes», журнал «Ок!» он планирует продать в ближайшее время.

Решение приобрести Forbes его новый владелец объяснил «тремя не связанными друг с другом обстоятельствами»: многолетняя читательская преданность журналу, личное и деловое знакомство с акционерами и руководством американского Forbes Media, знакомство с предыдущим владельцем журнала — Александром Федотовым (владелец ACMG).

По словам Мусаева, последний кризисный период, связанный с потерей взаимопонимания между редакцией и владельцем, показал, что проекту необходим «собственник без конфликта интересов, который сможет гарантировать независимую редакционную политику». Ее, как считает новый владелец Forbes, в том числе сможет гарантировать создание нового органа — совета директоров. Планируется, что треть совета будет назначаться владельцем издания, треть — редакцией, оставшаяся треть совета будет состоять из независимых директоров, за каждого из которых редакция и менеджмент должны проголосовать единогласно.

Мусаев также объявил о возвращении в редакцию уволенного в июне этого года с поста главного редактора Николая Ускова. В статусе редакционного директора Forbes Усков «сосредоточится на повестке развития». Исполнять обязанности главного редактора Forbes с 30 августа будет шеф-редактор издания Николай Мазурин. Вернется к работе и Наталья Ганудурина — она займет пост издателя.

Сделка партнеров

​​Владельцем журнала Forbes медиахолдинг ACMG стал в сентябре 2015 года, выкупив его у немецкого издательского дома Axel Springer. Расстаться с активом последний был вынужден после изменений в законодательстве — с 2016-го иностранцам запрещается владеть более 20% в российских СМИ. В рамках сделки ACMG также получил и другие издания — ОК!, Geo, «GEOлёнок», «Gala Биография» и портал finanz.ru. Сумма сделки не раскрывалась, но, по информации источников РБК, она составила примерно $7 млн.

«Мы не будем вмешиваться в редакционную политику Forbes, но мы хотим, чтобы он был журналом про бизнес и экономику, — говорил Федотов в интервью РБК сразу после сделки. — В России он немного чересчур политизирован. Мы будем стараться писать о том, что интересно нашим читателям. Я уверен, что политика их интересует в меньшей степени». Тогда же Федотов говорил, что приобретал медиаактивы на собственные средства и кредит не привлекал. Но позднее два источника РБК утверждали, что ​заемные средства все же могли быть задействованы в сделке, один из собеседников говорил, что кредитор — Мусаев.

Мусаев не только знаком с издателем Forbes Александром Федотовым, он его бизнес-партнер, следует из данных СПАРК. Предприниматели являются совладельцами ООО «Галерея на Саввинской 23» — по этому адресу в Москве расположена «галерея дизайна» Altagamma. Еще задолго до инвестиций в медиабизнес, в 1990 году, Федотов основал компанию Art Trading, в которую позже вошли архитектурно-дизайнерское бюро Art Trading Contract, мебельная Altagamma и Arte Di Vivere. Когда именно Мусаев стал партнером в этом направлении бизнеса Федотова, на момент публикации выяснить не удалось.

Скандальное вмешательство Несмотря на обещание Федотова не вмешиваться в редакционную политику, именно в нарушении этого его неоднократно обвиняла редакция Forbes. Первый скандал разгорелся после выхода осенью 2016 года в Forbes рейтинга ​самых высокооплачиваемых руководителей крупнейших компаний России: в нем приводилась оценка доходов руководителей «Газпрома», «Роснефти», Сбербанка. Фигурировал в рейтинге и президент ВТБ Андрей Костин, но его предполагаемые доходы не были названы. Журналисты Forbes в суде дали показания, что у редакции​ была рассчитанная сумма, но она была снята с публикации в последний момент по распоряжению Федотова.

«Глянец» в нагрузку ​

Претендентов на покупку у Александра Федотова Forbes было несколько, рассказывали источники РБК. Изданием, в частности, интересовался бизнесмен Демьян Кудрявцев, семья которого владеет «Ведомостями», а также владелец группы ЕСН Григорий Березкин. В числе претендентов назывался и сооснователь радиоcтанции Business FM Дмитрий Солопов: приобрести издание он планировал в партнерстве с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным.

Магомед Мусаев (Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»)

Однако потенциальных инвесторов интересовал только Forbes. При этом сам Федотов был готов продать деловое издание только единым пулом с другими своими медиаактивами. Помимо журналов, которые достались ему от Axel Springer, в структуру ACMG входили журналы ​ L'Officiel, Numero, SNC и др. Но «глянец» потенциальным покупателям был не интересен. Столкнувшись с проблемой их продажи «пакетом», ACMG стала постепенно отказываться от их выпуска: ​на прошлой неделе стало известно о роспуске редакций Geo, «GEOлёнок», «Gala Биография». ​Два дня спустя медиагруппа заявила о закрытии бумажной версии журнала SNC.

Убыточным в последние годы был и журнал Forbes, флагманский для ACMG проект. По итогам 2017 года «АС Рус Медиа» увеличила чистый убыток по РСБУ до 63,4 млн руб., следует из данных СПАРК. Годом ранее этот показатель был равен 17 млн руб. За время пребывания в структуре ACMG значительно снизились и аудиторные показатели Forbes. Так, в сентябре 2017 — феврале 2018 года средняя аудитория одного номера журнала Forbes равнялась, по данным Mediascope, почти 1,1 млн человек старше 12 лет, проживающих в крупных городах. В марте—июле 2016 года это показатель был чуть выше — 1,3 млн человек. Ежедневная всероссийская аудитория сайта Forbes.ru на стационарных компьютерах и ноутбуках в апреле 2018 года составляла 55,3 тыс. человек в возрасте от 12 до 64 лет. Два года назад, в апреле 2016-го, это были почти 152 тыс. человек, в январе 2016-го, когда Николай Усков стал главным редактором, — 159 тыс. Как утверждает источник РБК, близкий к медиахолдингу, значительно ниже мог быть и реальный тираж журнала Forbes — вместо заявленных 100 тыс. «тираж некоторых выпусков не превышал ​20–30 тыс».

Инновационный инвестор «Центр моих жизненных интересов в последние десять лет связан с инновационной тематикой и венчурными инвестициями, — описывает профиль своих бизнес-интересов сам Мусаев. — Global Venture Alliance сегодня — это почти полсотни проинвестированных технологических компаний и более $100 млн под управлением». Новый владелец Forbes ​родился в июне 1963 года в Дагестане, выпускник Российской экономической академии имени Плеханова. В 1998 году стал первым замгендиректора Всероссийского выставочного центра, а в 2004-м — возглавил его. Но в 2009-м он был снят с этой должности. Как сообщал огда «Коммерсантъ», его отставка была связана с желанием федеральных властей контролировать проект реконструкции центра. В 2010 году Генпрокуратура завершила проверку деятельности старого руководства ВВЦ, установив, что из-за незаконной сдачи павильонов выставки в аренду коммерческим структурам бюджет в 2007–2009 годах потерял более 1 млрд руб. Но обращения в следственные органы с заявлением о возбуждении уголовных дел из прокуратуры не последовало. После отставки Магомед Мусаев начал работу в структуре мэрии Москвы, откуда ушел после отставки Юрия Лужкова. В 2013 году Мусаев возглавил исполком Стратегического совета при президенте Дагестана, который курирует вопросы «ускоренного инновационного развития республики и привлечения инвестиций в экономику».

Известные знакомые

СМИ неоднократно называли Мусаева зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Эту информацию подтверждает и источник РБК. Именно близостью к главе республики собеседник РБК объясняет дружбу Мусаева со многими известными бизнесменами, в том числе, например, с братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми. С последними был связан разгоревшийся этим летом скандал и в журнале Forbes. В конце июля стало известно о том, что из августовского номера журнала исчезла статья о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Журналисты издания публично заявили о вмешательстве Федотова. Редакция обратилась в прокуратуру Москвы, а затем в Роскомнадзор с просьбой провести проверку возможного нарушения закона «О СМИ». Ответа на обращения журналистов в Роскомнадзор на вечер среды, 30 августа, не поступило, уточнил РБК Николай Мазурин.

У Мусаева и Магомедовых был как минимум один известный совместный проект. В 2013 году в Махачкале открылся американский стартап-инкубатор Plug & Play, чьим основным спонсором был Магомедов. Позже Мусаев стал партнером московского офиса Plug & Play. В интервью Forbes в 2015 году Мусаев рассказывал, что в Кремниевую долину они с Магомедовым ездили вместе.

Выяснить мнение Мусаева о снятии заметки о братьях Магомедовых на момент публикации не удалось.