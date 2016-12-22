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Новый владелец Forbes продаст журнал ОK!
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Новый владелец Forbes продаст журнал ОK!
Технологии и медиа, 16:36
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Новый владелец Forbes продаст журнал ОK!

Новый владелец российского Forbes Магомед Мусаев заявил, что планирует продать журнал OK! , об этом он рассказал РБК.

Мусаев отметил, что его интерес «связан исключительно с Forbes», детали сделки он не раскрыл.

«Юридически предметом сделки стали 100% долей российской компании «АС Рус Медиа», которая, помимо Forbes, издает также в России журнал OK! Но я подчеркиваю, что мой интерес связан исключительно с Forbes, поэтому OK! в самое ближайшее время будет продан», — заявил Мусаев.

Зачем я купил Forbes
Мнение

Ранее три источника РБК, близких к изданию, рассказали, что у российского Forbes сменился владелец. По словам двух из них, новый собственник — бизнесмен Магомед Мусаев.

До сделки журнал издавала медиагруппа ACMG Александра Федотова. Он стал владельцем Forbes в сентябре 2015 года, выкупив его у немецкого издательского дома Axel Springer. ACMG также получил другие издания — ОК! , Geo, «GEOлёнок», «Gala Биография» и портал finanz.ru.

Владельцем российского Forbes стал зять экс-главы Дагестана
Технологии и медиа

С июня в российской версии Forbes дважды сменился главный редактор. Сейчас Forbes возглавляет Андрей Золотов, до июля руководивший приложением Forbes Life.​

Теги: Forbes
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