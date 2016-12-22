В российском Forbes сменился главный редактор

Новым и.о. главного редактора российского Forbes назначен Андрей Золотов, ранее руководивший редакцией Forbes Life. Николай Мазурин, возглавивший Forbes после увольнения Николая Ускова, пока сохранит за собой пост шеф-редактора

Андрей Золотов (Фото: zolotov_forbeslife / Instagram)

Новым и.о. главного редактора российской версии Forbes в четверг, 26 июля, был назначен главный редактор приложения Forbes Life Андрей Золотов. Эту информацию РБК сообщили несколько источников в редакции и официально подтвердили в пресс-службе ACMG, компании-издателе журнала.

Золотов пришел в Forbes в августе 2016 года. В его задачи входило развитие одноименного интернет-проекта, запуск мобильных приложений ForbesLife и развитие печатной версии — ежеквартального журнала Forbes Life. До этого Золотов работал редактором в журналах Playboy, Men's Health и GQ.

Николай Мазурин сохранит за собой должность шеф-редактора Forbes, уточнил представитель ACMG. Мазурин подтвердил, что действительно формально сохранил за собой пост шеф-редактора: «Останусь или нет, пока сказать не могу».

Николай Мазурин был назначен и.о. главного редактора Forbes в начале июня, после того как издатель уволил с этой должности Николая Ускова. В ACMG тогда причиной увольнения Ускова назвали «неудовлетворенность качеством его работы», а также нарушение​ трудовой дисциплины. Бывший главред Forbes заявил, что владелец группы ACMG Александр Федотов пытался вмешиваться в редакционную политику. Сейчас Усков судится с компанией-издателем Forbes, требуя более 500 тыс. руб.



Мазурин после назначения сказал, что возглавит редакцию «без приставки и.о.» только «в случае, если собственник согласится выполнять условие невмешательства в редакционную политику».

В четверг, 26 июля, стало известно, что сотрудники Forbes направили в прокуратуру Москвы заявление в связи с изъятием из августовского номера статьи о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в хищении 2,5 млрд руб. Представитель ACMG объяснил решение рекомендациями юридической службы.

Статья о Магомедовых была в четверг, 26 июля, когда уже стало известно об обращении журналистов в прокуратуру, опубликована на сайте издания. Как утверждают авторы статьи, Зиявудин Магомедов, по данным следствия, «отвечал в «Сумме» за экономику, а Магомед — за политическое и силовое прикрытие». В публикации приводятся слова Алексея Козлова, бывшего бизнес-партнера Магомеда Магомедова, о том, что последний был «известен в Москве как жесткий бизнесмен с покровителями в ФСБ». Также в статье знакомый Магомедовых выдвигает версию о том, что «нынешний расклад выгоден «Транснефти».

В группе «Сумма» выразили недоумение исчезновением из бумажного номера статьи о братьях Магомедовых. «Сегодня мы прочли материал на сайте издания и с удивлением узнали о том, что статья не вышла в печатной версии», — говорится в официальном заявлении «Суммы».