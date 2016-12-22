В российском Forbes сменился главный редактор

Новым и.о. главного редактора российской версии Forbes в четверг, 26 июля, был назначен главный редактор приложения Forbes Life Андрей Золотов. Эту информацию РБК сообщили несколько источников в редакции и официально подтвердили в пресс-службе ACMG, компании-издателе журнала.
Золотов пришел в Forbes в августе 2016 года. В его задачи входило развитие одноименного интернет-проекта, запуск мобильных приложений ForbesLife и развитие печатной версии — ежеквартального журнала Forbes Life. До этого Золотов работал редактором в журналах Playboy, Men's Health и GQ.
Николай Мазурин сохранит за собой должность шеф-редактора Forbes, уточнил представитель ACMG. Мазурин подтвердил, что действительно формально сохранил за собой пост шеф-редактора: «Останусь или нет, пока сказать не могу».
Николай Мазурин был назначен и.о. главного редактора Forbes в начале июня, после того как издатель уволил с этой должности Николая Ускова. В ACMG тогда причиной увольнения Ускова назвали «неудовлетворенность качеством его работы», а также нарушение трудовой дисциплины. Бывший главред Forbes заявил, что владелец группы ACMG Александр Федотов пытался вмешиваться в редакционную политику. Сейчас Усков судится с компанией-издателем Forbes, требуя более 500 тыс. руб.
Мазурин после назначения сказал, что возглавит редакцию «без приставки и.о.» только «в случае, если собственник согласится выполнять условие невмешательства в редакционную политику».
В четверг, 26 июля, стало известно, что сотрудники Forbes направили в прокуратуру Москвы заявление в связи с изъятием из августовского номера статьи о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в хищении 2,5 млрд руб. Представитель ACMG объяснил решение рекомендациями юридической службы.
Статья о Магомедовых была в четверг, 26 июля, когда уже стало известно об обращении журналистов в прокуратуру, опубликована на сайте издания. Как утверждают авторы статьи, Зиявудин Магомедов, по данным следствия, «отвечал в «Сумме» за экономику, а Магомед — за политическое и силовое прикрытие». В публикации приводятся слова Алексея Козлова, бывшего бизнес-партнера Магомеда Магомедова, о том, что последний был «известен в Москве как жесткий бизнесмен с покровителями в ФСБ». Также в статье знакомый Магомедовых выдвигает версию о том, что «нынешний расклад выгоден «Транснефти».
В группе «Сумма» выразили недоумение исчезновением из бумажного номера статьи о братьях Магомедовых. «Сегодня мы прочли материал на сайте издания и с удивлением узнали о том, что статья не вышла в печатной версии», — говорится в официальном заявлении «Суммы».
Аудитория не растет
Согласно последним доступным данным исследовательской компании Mediascope, средняя аудитория одного номера журнала Forbes в сентябре 2017 — феврале 2018 года равнялась почти 1,1 млн человек старше 12 лет, проживающих в крупных городах. В марте-июле 2016 года это показатель был чуть выше — 1,3 млн человек.
Ежедневная всероссийская аудитория сайта Forbes.ru на стационарных компьютерах и ноутбуках в апреле 2018 года составляла 55,3 тыс. человек в возрасте от 12 до 64 лет. Два года назад, в апреле 2016-го, это были почти 152 тыс. человек.