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Издатель сообщил о закрытии бумажной версии журнала SNC
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Издатель сообщил о закрытии бумажной версии журнала SNC
Технологии и медиа, 17:49
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Издатель сообщил о закрытии бумажной версии журнала SNC

Российский журнал SNC больше не будет выпускаться в бумажной версии, его сайт продолжит работу, сообщили РБК в пресс-службе медиагруппы ACMG.

Закрытие бумажной версии в ACMG объяснили необходимостью освободить ресурсы для развития digital-версии и ивентов под брендом SNC. Главным редактором сайта журнала остается Наталья Макаренко.

При этом главный редактор бумажной версии Наталия Архангельская рассказала, что уходит из SNC. «Все правда. Я покидаю SNC, это была лучшая работа в моей и нашей жизни», — написала она в Facebook.

Помимо этого, в ACMG заявили РБК, что журнал Numero «в альбомном формате» будет выходить дважды в год.

Владелец Forbes объявил о роспуске редакций Geo и «Gala Биография»
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Накануне источники РБК в ACMG рассказали, что медиагруппа начала сокращения сотрудников в трех принадлежащих ей изданиях: журнале Geo, его приложении для детей — «GEOлёнок» и журнале «Gala Биография».

Учредителем этих изданий является ООО «Джи Медиа», в отношении которого возбудили три исполнительных производства общей суммой 6,9 млн руб. из-за задолженностей перед Федеральной налоговой службой.

Также с мая 2018 года Первый полиграфический комбинат, занимающийся печатью журналов ACMG, подал к медиагруппе два иска, общая сумма которых составляет 29,7 млн руб. В июле первый из них был удовлетворен и ACMG обязали выплатить 17,2 млн руб.

Редакция Forbes переедет в офис на улице Обручева
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Кроме того, у российской версии Forbes, которую издает ACMG, с начала июня дважды менялся главный редактор, а журналисты издания обратились в прокуратуру из-за того, что в августовском номере не вышла статья о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых подозревают в хищении 2,5 млрд руб.

Теги: ACMG , SNC , журнал
Главное
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