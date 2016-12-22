Владелец Forbes объявил о роспуске редакций Geo и «Gala Биография»

Медиагруппа ACMG Александра Федотова, флагманским проектом которой является российская версия Forbes, сокращает штат своих сотрудников. Всем журналистам сразу трех ежемесячных изданий — журнала Geo, его детского приложения «GEOлёнок» и издания о жизни знаменитостей «Gala Биография» — в пятницу, 17 августа, предложили написать заявления об увольнении по соглашению сторон, рассказали РБК три источника в группе. Никаких официальных уведомлений от руководства группы журналисты пока не получали, уточнили собеседники РБК.

Директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман в понедельник, 20 августа, не ответил на звонки корреспондента РБК. Ранее Озман сообщал, что речи о закрытии проектов не идет, будет лишь сокращена периодичность их выхода. Издания были нерентабельными, признавал представитель ACMG, добавляя, что сейчас в группе оптимизируют издержки. Озман не смог уточнить, с какой именно периодичностью теперь будут выходить журналы.

Издания Geo, «GEOлёнок» и «Gala Биография» продолжают выходить в России, настаивает Даниэль Гессе​, замруководителя по международному развитию немецкой Gruner + Jahr (владелец лицензий на журналы). Главный редактор «Gala Биография» Сергей Козицкий отказался от комментариев. С сотрудниками Geo и «GEOлёнок» связаться не удалось.

Учредитель всех трех изданий — ООО «Джи Медиа», указано в реестре Роскомнадзора. С мая этого года Первый полиграфический комбинат, печатавший эти и другие журналы ACMG, подал в Арбитражный суд Москвы два иска на 29,7 млн руб. В июле был удовлетворен первый иск на 17,2 млн руб.

У издателя Geo, «GEOлёнка» и «Gala Биографии» есть также задолженность перед Федеральной налоговой службой, в отношении ООО «Джи Медиа» возбуждены три исполнительных производства на общую сумму 6,9 млн руб., следует из базы СПАРК.

Средняя аудитория одного номера журнала Geo в сентябре 2017 — феврале 2018 года составляла, по данным Mediascope, почти 742 тыс. человек старше 12 лет, проживающих в крупных городах. У журнала «Gala Биография» этот показатель за тот же период равнялся 557 тыс. человек. Данных по журналу «GEOлёнок» нет.

С июня у флагманского проекта ACMG — российской версии Forbes — дважды сменился главный редактор. Сейчас Forbes возглавляет Андрей Золотов, до июля руководивший приложением Forbes Life.​