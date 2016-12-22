Редакция Forbes переедет в офис на улице Обручева

Редакция Forbes переезжает в бизнес-центр «Газфилд» (БЦ) на улице Обручева в Москве, сообщил РБК собеседник в издании и подтвердил его коллега.

По их словам, о скором переезде им объявили в HR-службе издания. Переезд состоится в начале сентября. Между тем другой источник заявил РБК, что в офис на Обручева переедет не только Forbes, но и журнал «Ок!», а также коммерческие службы группы ACMG.

На сайте БЦ «Газфилд» сообщается, что аренда самого дорогого в здании помещения под офис площадью 1,52 тыс. кв. м обойдется более чем в 3 млн руб. в месяц. При этом самый дешевый офис в БЦ можно снять за 131,6 тыс. руб. в месяц, его площадь — 79 кв. м.

В середине июля «Открытые медиа» сообщили, что Forbes переедет в штаб-квартиру ACMG на Саввинской набережной. Позже в трех брокерских компаниях рассказали РБК, что старым офисом Forbes площадью 3 тыс. кв. м в бизнес-центре на пересечении Малой Грузинской улицы и Столярного переулка заинтересовался интернет-гипермаркет «Утконос».

26 июля редакция Forbes обратилась в прокуратуру из-за того, что в свежем номере журнала не вышла статья о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые стали фигурантами дела о хищении 2,5 млрд руб. После этого и.о. главного редактора Forbes стал Андрей Золотов, ранее руководивший Forbes Life, Playboy, Men's Health и GQ.

На следующий день сотрудники Forbes заявили, что им заблокировали доступ к системе публикаций на сайте издания. Выпускающий редактор журнала Екатерина Еременко рассказала об этом в Telegram-канале российского Forbes, позже ее пост удалили.

В разговоре с РБК она сказала, что не знает, кто мог его удалить. Тогда же PR-директор ACMG Дмитрий Озман заявил РБК, что когда Еременко писала пост в Telegram, в работе системы были «временные сбои», которые впоследствии устранили.