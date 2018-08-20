Минфин пришел на выручку

Российским металлургам и химикам предложили самостоятельно вложить сверхприбыли в экономику

В правительстве выступили против идеи помощника президента Андрея Белоусова изъять доходы у бизнеса. Но компании могут добровольно инвестировать сверхприбыли в экономику, а не уводить их в офшоры, считают в Минфине

Антон Силуанов и Андрей Белоусов (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Правительство против Белоусова

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов примет участие во встрече помощника президента Андрея Белоусова с представителями бизнеса, сообщил пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров. Эта встреча пройдет в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в пятницу, 24 августа. На нее приглашены руководители 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний, у которых Белоусов в конце июля предложил изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов.

Компании на этой встрече будут представлять руководители ​ (президент АЛРОСА Сергей Иванов, гендиректор ММК Павел Шиляев, гендиректор «Северстали» Александр Шевелев) и совладельцы — Александр Фролов (Evraz) и Владимир Лисин (НЛМК). Об этом РБК рассказали четыре источника, близких к участникам встречи. А участие Силуанова первоначально не планировалось, добавил один из них.

​Неделю назад стало известно, что Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» на выполнение его майских указов. Президент одобрил проработку этой идеи в правительстве. А затем Белоусов решил сам встретиться с бизнесменами.

«В ходе встречи будет обсуждаться вопрос выработки стимулов и создания комфортных условий, для того чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике, была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест», — отметил Андрей Лавров.

Та сверхприбыль, которую получили компании в результате ослабления рубля, никак не зависит от внутренней рентабельности бизнеса и по сути носит случайный характер, пояснил РБК источник, близкий к Минфину. По его словам, Силуанов, как первый вице-премьер, и Минфин «были бы рады, если бы крупный бизнес добровольно, без всяких директивных указаний согласился оставить эту прибыль в российской экономике, инвестировать ее, а не выводить, например, в офшоры». «На этой встрече мы хотим поговорить с бизнесом о том, что нам нужно сделать, какие условия создать, чтобы бизнес захотел инвестировать эту дополнительную прибыль и тем самым помочь выполнить план по увеличению инвестиций в ВВП», — сказал собеседник РБК. Это могут быть дополнительные инвестпрограммы компаний, социальные расходы и т.д.

Минфин 17 августа должен был направить доклад в правительство с учетом позиций Минэкономразвития, Минпромторга, Минприроды и Минэнерго, которые выступили против инициативы Белоусова. По словам источника РБК, знакомого с содержанием этого доклада, идея помощника президента там характеризуется как «вредная, ставящая под вопрос социально-экономическое развитие страны». Кроме того, в докладе отмечается значение инвестпрограмм компаний для жизни моногородов. В Минфине считают, что предложенная мера «негативно повлияет на инвестклимат, подорвет принцип стабильности и предсказуемости фискальных условий», — рассказал РБК источник, знакомый с позицией Минфина.

Фискальные возможности

Среди предложений о способах изъятия средств основными в аппарате Белоусова назвали повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и введение экспортных пошлин, сообщили РБК два источника в компаниях из списка помощника президента. РБК направил запрос его представителю.

Идею повысить НДПИ раскритиковало Минприроды в письме, направленном в Минфин 16 августа, сказал РБК источник в этом министерстве. По его словам, Минприроды предупредило о значительных обязательствах, наложенных на большинство компаний из списка Белоусова, — по проведению геолого-разведочных работ и переоценке запасов. Авторы напомнили, что затраты в отрасли значительно возросли на фоне импортозамещения в условиях санкций, а также из-за возрастающих требований по экологической безопасности и перспектив введения нового экологического налога, указало ведомство. С учетом этого Минприроды предложило обсуждать с каждой компанией отдельно объем изъятий при рассмотрении ее инвестпрограммы.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сейчас размер НДПИ, который платят металлургические и горнодобывающие компании, находится в прямой зависимости от цен на добываемое сырье, сказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Повышение этого налога, по его словам, убьет все преимущества отрасли как одной из самых низкорентабельных в мире, объяснил он. По оценке Худалова, за 2017 год металлурги и горнодобывающие компании заплатили около 70 млрд руб. НДПИ в бюджет.

Сам Белоусов ранее пояснил, что сейчас для нефтяников существует механизм изъятия дохода с помощью формул экспортной пошлины и НДПИ, для остальных сырьевых компаний предусмотрен только налог на прибыль. «Он [механизм] должен быть увязан с тремя факторами: ослаблением рубля, изменением конъюнктуры (как рост, так и снижение цен на продукцию) и обязательно инвестициями компаний в собственное производство, в том числе в наилучшие доступные технологии, позволяющие повышать экологичность производства», — рассказал чиновник. Он добавил, что речь идет не об изъятии 500 млрд руб., а лишь о разработке механизма для такого изъятия.

Экономисты, опрошенные РБК, в целом поддержали идею Минфина убедить бизнес больше инвестировать в экономику. Но для этого у правительства должна быть ясная экономическая программа, отметили они. «Кроме санкций и объективных причин, которые ограничивают инвестиции, главное — бизнес не видит экономической программы правительства. Минфин и Минэкономразвития должны представить бизнесу свое видение экономической политики на среднесрочную перспективу», — сказал РБК профессор факультета экономических наук ВШЭ Александр Абрамов.

Компании ожидают не только ясности в подходах к составлению «списка Белоусова» (вероятно, это просто набор высокомаржинальных компаний без глубокого анализа), но и прозрачной информации о долгосрочной политике государства в части стимулирования эффективных компаний, подтвердил РБК источник в одной из 14 компаний. «Попав в этот список, мы хотели бы понять, оперирует ли государство метрикой эффективности, не станет ли в будущем относить следствие эффективности к сверхдоходам, как будут стимулироваться эффективные компании», — пояснил он.

По мнению Абрамова, предложение Белоусова «несвоевременно и создает излишнее напряжение в среде предпринимателей». Практика налогообложения постфактум вызовет дальнейшее ухудшение бизнес-климата, добавил ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Андрей Чернявский.

Свободные средства и эквивалентные им финансовые активы российских компаний достигают $500–600 млрд, указал Абрамов. «Деньги не инвестируются, а лежат в банках мертвым грузом. Конечно, они должны работать на цели экономики», — заключил он.