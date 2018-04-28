Контрсанкционный консенсус

Совет Федерации подготовил позицию по ответным мерам США

Совет Федерации в субботу, 28 апреля, представит окончательный отзыв на законопроект о контрсанкциях с рекомендацией поддержать его. Серьезных поправок не планируется предлагать и к первому чтению закона, утверждают источники РБК

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

​Без серьезных поправок

В субботу, 28 апреля, верхняя палата представит окончательный отзыв на подготовленный Госдумой законопроект об ответе на американские санкции. Он был внесен в Госдуму 13 апреля председателем нижней палаты Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций. Документ, рассмотрение которого назначено на 15 мая, предусматривает в том числе ограничение и запрет деятельности в России американских и других иностранных компаний во многих сферах.

В отзыве верхней палаты будет рекомендовано поддержать концепцию документа без особых изменений, рассказал РБК Вячеслав Тимченко — член профильного комитета СФ по экономической политике, готовящего отзыв. «Концепция не меняется, — пояснил он. — Мы высказываем общую позицию, что мы не возражаем против рамочного закона, но оставляем за собой право вносить поправки между первым и вторым чтением в текст, если законопроект в первом чтении будет принят».

Впрочем, сенаторы вряд ли предложат серьезно менять текст законопроекта и после первого чтения, полагает Тимченко. «Не думаю [что будут значительные изменения], потому что законопроект рамочный, в этом его главный смысл, — пояснил он. — Он дает возможность президенту и правительству — по поручению президента — принимать самые широкие, самые разнообразные меры, поэтому в данном случае вряд ли будут какие-то серьезные изменения».

Однако, по его словам, изменения могут коснуться статьи законопроекта, в которой говорится о запрещении или ограничении «ввоза на территорию РФ лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в США и (или) иных иностранных государствах». «В этом пункте могут появиться ограничительные меры, — уточнил сенатор Тимченко. — Было предложение вписать, что речь идет о конкретных фармацевтических препаратах».

Законопроект с 371 автором Авторами антисанкционного законопроекта изначально были указаны председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций. Позже авторский коллектив был расширен до 366 депутатов и пяти сенаторов. В законопроекте описаны возможные ответные действия России, вводимые решениями правительства, — это ограничение импорта американских товаров (алкоголь и табак, сельскохозяйственная продукция, сырье, лекарства и «любые иные товары») и экспорта российских товаров в США (редкоземельные металлы), прекращение сотрудничества в определенных отраслях, ограничение допуска к госзакупкам и закупкам госкомпаний, ограничение найма американских и других иностранных работников в России и т.д. Некоторые из этих предложений, как писал РБК, ударят по российским производителям и потребителям.

Информацию о том, что и ко второму чтению сенаторы не будут всерьез менять законопроект, РБК подтвердил источник, близкий к руководству верхней палаты. «Зачем сужать рамки [закона]? — пояснил он. — Будут косметические изменения, но законодатели не хотят сами себе и властям связывать руки лишними уточнениями».​

Если 15 мая Дума одобрит законопроект сразу в трех чтениях — а по словам источника РБК, близкого к руководству верхней палаты, с большой вероятностью так и будет, — он будет рассмотрен на заседании СФ уже 16 мая.

Ранее источники РБК в верхней палате утверждали, что сенаторы могут «смягчить» законопроект, но о значительных изменениях речь не шла. «Мягкие» правки предполагались в части, касающейся ограничения импорта лекарств в Россию; сенаторы «лишь изменят немного пару формулировок», говорил собеседник РБК в верхней палате.

О чем спор

Больше всего нареканий со стороны и сенаторов, и представителей делового сообщества вызвали положения законопроекта о запрете либо ограничении ввоза в Россию лекарственных средств или лекарственных препаратов из США и других стран. Перечень таких препаратов должно будет определять правительство, туда могут попасть любые средства, за исключением тех, аналоги которых не производятся в России.

В отзыве комитета Совфеда по конституционному законодательству на антисанкционный законопроект, в частности, говорится, что эти ограничения не должны коснуться «доступа на российский рынок лекарственных препаратов адекватной стоимости исходя из их важности для жизни и здоровья граждан, а также иных конституционно значимых публичных интересов». Члены комитета по социальной политике предупреждали, что ограничение импорта лекарств может привести к недостаточному обеспечению россиян необходимыми препаратами либо росту цен на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых. Представитель благотворительного фонда «АдВита» Елена Грачева отмечала, что российские производители, которые копируют некоторые зарубежные действующие вещества и производят дженерики, не смогут гарантировать сопоставимое с оригиналом качество препаратов.

Опасения по поводу допускаемых законопроектом мер высказывали также представители российского бизнеса. Глава корпорации «Вертолеты России» Андрей Богинский призвал российские власти «разумно» действовать, принимая решения о контрсанкциях. Он напомнил, что «Вертолеты России» работают с зарубежными компаниями, и выразил надежду, что антисанкции на этом сотрудничестве не отразятся. Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов сравнил антисанкции с бомбежкой Воронежа.

В корпорации «ВСМПО-Ависма», крупнейшем производителе титана, негативно оценили контрсанкционные инициативы Федерального собрания. Совладелец корпорации Михаил Шелков посчитал, что принятие антисанкций в том виде, в каком они перечислены в законопроекте, может оказать негативное влияние на бизнес, и назвал авторов законопроекта «вредителями».

Риторика вокруг антисанкционного законопроекта, выступления отдельных сенаторов и депутатов свидетельствуют о том, что эта инициатива — «клятвы верности Кремлю со стороны Госдумы», заявил РБК сотрудник Центра политических технологий Александр Ивахник. «Какие бы тяжелые времена ни были, мы всегда готовы помочь, смысл примерно такой у этой клятвы», — пояснил он свою точку зрения. Однако «настоящего выхлопа» закон после принятия иметь не будет, считает политолог, документ имеет рамочный характер и «оставляет все решения по санкциям на усмотрение правительства».

Кабинет же, уверен эксперт, будет действовать рационально, так как не заинтересован в экономической и бизнес-изоляции России. «Поэтому этот закон имеет чисто символическое значение», — резюмировал Ивахник.

Комитеты «за»

По словам сенатора Тимченко, отзыв на законопроект дали девять из десяти комитетов Совфеда — за исключением комитета по регламенту. «Замечания у всех примерно одинаковые — в целом абсолютно здравое предложение, но при этом необходимо учитывать тонкости, чтобы не нанести вред гражданам России», — отметил Тимченко.

Источник РБК в комитете по регламенту уточнил, что комитеты верхней палаты часто дают отзывы на законопроекты до их рассмотрения. «Но только профильные комитеты, — добавил он. — Чтоб давали отзыв все комитеты — такое бывает редко». По его словам, в данном случае внимание сенаторов к инициативе связано с ее важностью и тем, что законопроект охватывает большое количество сфер жизни.

В случае большого числа отрицательных заключений тот или иной законопроект может быть «перевнесен», пояснил РБК Тимченко. «Это делается только тогда, когда есть очень серьезные замечания, без учета которых невозможно рассматривать законопроект. В данном случае таких серьезных замечаний не поступило», — говорит сенатор.