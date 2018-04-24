Выходное пособие для Дерипаски

Министерство финансов США обнародовало условия снятия санкций с UC Rusal

Минфин США пообещал рассмотреть возможность снятия санкций с UC Rusal, если Олег Дерипаска продаст свои 48% акций компании. Покупатель, который спасет Rusal от санкций, должен одновременно устраивать как Россию, так и США

Олег Дерипаска (Фото: Luke Sharrett / Bloomberg)

Министерство финансов США в понедельник, 23 апреля, пошло на беспрецедентный шаг, фактически предложив алюминиевому гиганту UC Rusal, внесенному в санкционный список 6 апреля, план действий по освобождению из-под санкций. «Чтобы Соединенные Штаты могли смягчить санкции, Олег Дерипаска должен выйти из капитала Rusal и отказаться от контроля над компанией», — заявил Минфин США в новых ответах на «часто задаваемые вопросы» о санкциях (специальный формат юридически не обязывающих разъяснений санкционного ведомства OFAC).

Для OFAC такое заявление «очень необычно», говорит РБК бывший старший советник OFAC (работал в Минфине США до 2017 года) Брайан О’Тул. Одновременно Минфин США выпустил так называемую генеральную лицензию, разрешающую американским и иностранным компаниям завершить исполнение существующих контрактов с Rusal до 23 октября 2018 года (.pdf). То, что Минфин сделал это в понедельник в самом начале рабочего дня, указывает на «серьезные трудности у компаний (прежде всего европейских), которые в противном случае были бы вынуждены разрывать сделки с Rusal», указывает О’Тул. «OFAC никогда не делает объявлений в этот день недели в это время. Это указывает на определенный кризис», — добавляет эксперт Atlantic Council, экономист Андерс Ослунд.

Rusal ранее предупредила, что из-за санкций возможны технические дефолты по ее долговым обязательствам; международные трейдеры перестали закупать алюминий Rusal, западные биржи приостановили торги ее металлом. Алюминиевые заводы в Европе остались без глинозема, который ранее они закупали у Rusal, сообщила Financial Times. Поставки, согласованные до 6 апреля, теперь могут возобновиться на несколько месяцев без риска вторичных санкций для иностранных клиентов Rusal (генеральная лицензия затем может быть и продлена), и Rusal сможет получать деньги за эти поставки.

Условия США

Минфин США публично назвал три условия, выполнение которых необходимо для снятия санкций с Rusal. Первое: Дерипаска должен покинуть компанию (сейчас группе En+ Дерипаски принадлежит 48% Rusal, которые дают ему контроль). Второе: Rusal должна подать ходатайство в OFAC об исключении из санкционного списка. И третье: за время рассмотрения ходатайства у Минфина США не должна появиться какая-либо «другая неблагоприятная информация» относительно Rusal, и Минфин должны устраивать «факты и обстоятельства» ходатайства.

Второе условие уже выполняется: Rusal готовит прошение об исключении из санкционного списка, заявил министр финансов США Стивен Мнучин. «Принимая во внимание воздействие санкций [против Rusal] на наших партнеров и союзников, мы выпускаем генеральную лицензию, продлевающую период сворачивания операций [с Rusal], пока мы рассматриваем ходатайство компании», — сказал Мнучин в письменном заявлении.

Согласно политике OFAC по рассмотрению таких ходатайств документ должен содержать «подробное описание причин, почему лицо [физическое или юридическое] должно быть исключено из списка». Сроков рассмотрения ходатайства не установлено, и OFAC может направить заявителю один или несколько списков вопросов (первый вопросный лист обычно посылается в течение трех месяцев после подачи ходатайства). Представитель UC Rusal отказался от комментариев, в том числе по поводу обоснования исключения из списка.

Покупателей нет

Хотя заявление Минфина США можно трактовать как обещание снять с Rusal санкции в случае выхода Дерипаски из компании (поэтому акции Rusal на Московской бирже подскочили на 17%), открывающееся окно возможностей очень узкое: на сделку должен согласиться сам Дерипаска, а покупатель должен устраивать одновременно как Москву, так и Вашингтон. Текущая стоимость доли En+ после обвала котировок Rusal с 6 апреля оценивается всего лишь в $1,42 млрд, но внесенный в санкционный список Дерипаска может не получить и этих денег: вполне возможно, что OFAC выставит условие, чтобы деньги были перечислены на счет эскроу или, например, пожертвованы благотворительной организации, рассуждает Брайан О’Тул.

До санкций Rusal стоила на Гонконгской бирже, где у нее первичный листинг, $9 млрд, а пакет En+, соответственно, оценивался в $4,3 млрд.

Минфин США сначала наложил на Rusal, второго из крупнейших в мире производителей алюминия и экспортеров продукта в Европу, Азию и Америку, самые жесткие санкции, изолирующие ее от западных рынков, а через пару недель — вероятно, под влиянием жалоб европейских клиентов Rusal — неожиданно поменял свою позицию, «логика этих действий настолько неопределенная, что любой потенциальный покупатель [доли Дерипаски в Rusal] примет на себя огромный риск» — а вдруг Минфин США еще раз поменяет свое отношение и заблокирует сделку или вовсе наложит санкции на покупателя после сделки, предупреждает профессор финансов Хьюстонского университета, эксперт по сырьевым рынкам Крэйг Пирронг. «Вдобавок российские власти вряд ли согласятся на покупателя, который будет подходить правительству США», — указывает Пирронг.

Теоретически долю в Rusal мог бы выкупить крупный российский бизнесмен уровня Романа Абрамовича и Владимира Потанина или китайские инвесторы, считает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Часть пакета могла бы отойти государству, добавляет он. Китайцы могли бы согласиться войти в капитал Rusal «по выгодной для них цене», но проблема в том, что Китай и США спорят по поводу баланса двусторонней торговли и алюминий как раз находится в центре этого конфликта, говорит Пирронг.

Другой вариант — Glencore, которая владеет 8,75% акций Rusal и в 2016 году пришла на помощь российскому бюджету, приняв участие в приватизации 19,5% «Роснефти», — практически невозможен, поскольку у Glencore и так достаточно уязвимостей перед американскими регуляторами (например, сделки в Африке), добавляет Пирронг. РБК направил запрос в пресс-службу Glencore по поводу интереса к дополнительной доле в Rusal, но пока не получил ответа.

Неверие в снятие санкций

«Я вообще не сильно верю в то, что компанию исключат из списка санкций. Думаю, эта риторика направлена на успокоение рынков, поскольку рост цен на металл бьет по американским и европейским потребителям. Вероятно, американцы и дальше будут препятствовать деятельности UC Rusal, когда цены нормализуются. Для этих целей они и берут отсрочку до конца октября», — говорит Худалов. Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли на 24%, после того как США внесли Rusal в санкционный список, показывают данные Bloomberg на вечер понедельника.

«На мой взгляд, продажа пакета Дерипаски в Rusal на грани фантастики. Если даже такая сделка состоится, то это будет означать определенное согласие бизнесмена с претензиями», — скептичен и глава аналитического подразделения «БКС Глобал Маркетс» Кирилл Чуйко.

Значительным пакетом в Rusal (26,5%) также владеет Sual Partners, подконтрольная Виктору Вексельбергу, который тоже находится под американскими санкциями с 6 апреля. Минфин США ничего не сказал про эту долю, но вряд ли он согласится снять с Rusal санкции и при этом оставить Вексельберга среди акционеров, отмечает О'Тул.

Хотя российские власти заявили, что у них нет планов национализировать Rusal, этот вариант обсуждается в бизнес-сообществе как вероятный. «Единственная возможность (и то отдаленная), которую я вижу, это то, что США согласятся снять санкции с национализированной Rusal, но это потребует договоренностей между правительствами, что маловероятно», — говорит Пирронг. Министр финансов Мнучин в своем заявлении подчеркнул, что США «не целятся в обычных людей, трудящихся на предприятиях Rusal». Но снять санкции с Rusal в результате ее национализации — это будет «ужасным исходом» с точки зрения целей санкционной политики, считает О'Тул.