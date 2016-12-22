Силуанов заявил об отсутствии планов национализировать «Русал»

Правительство не планирует национализацию компании «Русал» из-за американских санкций. Однако такой механизм может рассматриваться для других предприятий, попавших под ограничения. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Как принцип поддержки — можем, наверно, рассматривать и национализацию за какую-то символическую сумму, с тем чтобы сохранить производство, трудовой коллектив и так далее. В целом, может рассматриваться, если собственники попали под санкции», — рассказал он.

По словам министра, «Русал» запросил помощи с ликвидностью и спросом на продукцию, сейчас правительство рассматривает эти обращения. Однако пока не рассматривается возможность закупки алюминия в госфонд для помощи «Русалу», отметил Силуанов. Он добавил, что помощь со спросом может быть оказана через увеличение закупок продукции ГАЗа.

Ранее 20 апреля Силуанов сказал, что для помощи подсанкционным компаниям создадут специальную структуру. Она будет работать на базе одного из ведомств, какого именно — пока не определено. Прямая поддержка из бюджета, по его словам, не рассматривается.

6 апреля США ввели новый санкционный список. В него попали бизнесмены, чиновники и топ-менеджеры госкомпаний. 13 апреля в Госдуму был внесен проект о контрсанкциях. Он предполагает остановку сотрудничества с США в некоторых сферах и прекращение или ограничение товарного импорта.