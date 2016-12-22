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Bloomberg узнал о просьбе UC Rusal к трейдерам приостановить платежи
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Bloomberg узнал о просьбе UC Rusal к трейдерам приостановить платежи
Война санкций, 17:34
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Bloomberg узнал о просьбе UC Rusal к трейдерам приостановить платежи
Международные трейдеры отказываются покупать алюминий у UC Rusal на фоне введения американских санкций. Кроме того, сама компания попросила их приостановить все платежи, выяснил Bloomberg
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Международные торговые дома перестали покупать алюминий у UC Rusal после того, как котировки компании обрушились на фоне введения американских санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Торговые дома получили рекомендации от своих банков и юристов, где отмечалось, что они не могут больше работать с российской компанией, рассказали Bloomberg директора из пяти компаний, которые регулярно покупали алюминий у UC Rusal.

Кроме того, сама UC Rusal попросила трейдеров «немедленно приостановить платежи», пишет Bloomberg, ссылаясь на копию письма от главы маркетингового подразделения компании. Представитель UC Rusal пока не ответил на запрос РБК.

Партнер Clyde & Co LLP Джон Уиттакер в разговоре с Bloomberg сравнил ситуацию с UC Rusal с санкциями против Ирана в 2013 году. «Это будет тормозящим фактором для международных трейдеров, — отметил эксперт. — Не могу вспомнить ничего столь же значительного со времен банковских санкций против Ирана в 2013 году».

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Утром в понедельник, 9 апреля, UC Rusal миллиардера Олега Дерипаски, которая оказалась под санкциями, как и две другие компании бизнесмена — En+ и «Базовый элемент», объявила о риске технического дефолта. После этого сообщения котировки компании на Гонконгской фондовой бирже обвалились более чем на 50%, компания потеряла в капитализации более $3,6 млрд.

Дерипаска через представителя сообщал РБК, что считает «основания для включения в санкционный список США необоснованными, смешными и абсурдными».

Автор: Павел Казарновский.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal , трейдеры , алюминий
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