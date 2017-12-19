Что ни день — Telegram

Приложение Павла Дурова стало самым быстрорастущим мессенджером

С мая 2017 года Telegram Павла Дурова является самым быстрорастущим мессенджером по количеству скачиваний и размеру аудитории в России. Эксперты связывают это с противостоянием сервиса и российских властей

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

С мая по декабрь 2017 года интерес пользователей к мессенджеру Telegram показал самый высокий рост по сравнению с другими популярными в России аналогичными сервисами, по данным исследовательской компании ​SimilarWeb, подготовленным по запросу РБК.

Если в мае Telegram из Google Play (по данным "Связного", за девять месяцев 2017 года доля Android в сегменте смартфонов в России составила 88%) скачали 833,2 тыс. раз, то в ноябре зафиксировано уже более 1,682 млн установок: с 1 мая по 1 декабря рост количества скачиваний составил 168%. Почти вдвое за этот период увеличилась и доля активных пользователей мессенджера (считается как доля пользователей приложения в сутки от общего числа всех пользователей устройств, работающих на операционной системе Android в России) — с 3,17 до 5,51%, что позволило по этому показателю обогнать, например, Skype (3,9% в ноябре).

Для сравнения, WhatsApp, самое популярное в России приложение для общения, в мае скачали 2,7 млн раз, в ноябре — 3,8 млн (активная аудитория за то же время увеличилась с 29,97 до 33,27%).

Возросшую популярность Telegram за последние месяцы в России подтверждают и рейтинги App Annie по скачиваниям. С октябрь по декабрь 2017 года Telegram входил в топ-3 приложений для общения как в App Store, так и в Google Play, а в июне и ноябре держался на первых строчках по скачиваниям среди всех приложений App Store. ​

Выгодный резонанс

Возросшую популярность Telegram эксперты связывают с разгоревшимся вокруг мессенджера скандалом. В мае пользователи сервиса обратились к Павлу Дурову с просьбой не допустить его блокировки — такую угрозу они усмотрели в обращении Роскомнадзора к Telegram с требованием предоставить ​сведения о себе и своей деятельности для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно действующему законодательству, ОРИ должны хранить информацию о фактах приема и передачи информации в течение шести месяцев, с июля 2018 года, после вступления в силу «закона Яровой», до одного года. «По нашим данным, Роскомнадзор до сих пор не получил от команды Telegram никакого ответа. По закону они должны сделать еще один запрос, и если ответа снова не будет, ведомство заблокирует мессенджер», — говорилось в петиции пользователей на change.org.

Реальные черты угроза блокировки обрела меньше чем через месяц, в июне — о ней в открытом письме к Дурову сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров: «...Я публично обращаюсь к команде Telegram и лично к Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами». Сразу после этого заявления Telegram стал лидером по количеству скачиваний у владельцев iPhone — менее чем за неделю он переместился с 15-й строчки топа приложений на первое.

Дуров разместил нужные для регистрации данные в открытом доступе, и Роскомнадзор самостоятельно внес их в реестр. Но при этом Дуров заявил, что компания не будет выполнять «антиконституционный и нереализуемый технически «закон Яровой» и другие законы, затрагивающие конфиденциальность переписки пользователей​. «Ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», — заявили тогда в Telegram.

Новые претензии к мессенджеру появились уже в сентябре — об этом рассказал сам Дуров. ​ФСБ запросила у Telegram ключи для дешифровки переписки двух обвиняемых в организации теракта в петербургском метро. Дуров заявил, что не будет выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера. В октябре мировой суд Мещанского района Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP, расположенную в Лондоне, виновной в административном правонарушении и постановил оштрафовать ее на 800 тыс. руб. В декабре Telegram от лица правозащитной организации «Агора» обратился в Верховный суд России с административным иском о признании недействующим приказа ФСБ об утверждении порядка предоставления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей. Юристы компании нашли несоответствия в поданном ФСБ запросе, противоречащие Уголовно-процессуальному кодексу и закону об оперативно-разыскной деятельности.

«Медиарезонанс способствует значительному интересу к мессенджеру Telegram, который активно сопротивляется попыткам властей принудить его к передаче данных пользователей и ключей шифрования, — говорит руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. — Более того, я не удивлюсь, что в случае его блокировки в России доля сервиса не снизится. Механизмы блокировки неэффективны для сетевых ресурсов, да и сами его владельцы стараются внедрять определенные функции, помогающие пользователям продолжать использовать мессенджер независимо от блокировок. Поэтому в дальнейшем рост базы пользователей Telegram в России, может, и замедлится, но не прекратится».

Telegram терпит убытки Telegram — бесплатный мессенджер, и создатель его пока никак не монетизирует. Но, как заявил Павел Дуров в интервью Bloomberg, зарабатывать сервис может начать уже в 2018 году, каким образом — он не уточнил. По итогам финансового года, начавшегося 1 марта 2016 года и закончившегося 28 февраля 2017 года, Telegram получил убыток в размере £1,438 млн (122,3 млн руб., или $1,9 млн по среднему курсу за тот период), говорится в отчете Telegram Messenger LLP. Именно эту структуру Павел Дуров указал Роскомнадзору для регистрации в реестре организаторов распространения информации. По сравнению с предыдущим финансовым годом убыток увеличился почти на 6%.

Несистемный подход

Козлюк уверен, что принципиальная позиция создателя Telegram, касающаяся запросов властей, положительно сказывается на имидже сервиса как в России, так и мире: «Личность Павла Дурова у большинства пользователей вызывает доверие, его действия — поддержку. Сейчас у Telegram репутация компании, готовой отстаивать приватность переписки своих пользователей — это важный фактор. И суды, через которые мессенджер проходит в России, — это один из ключевых моментов поддержания такого имиджа».

Столкновение между Telegram и ФСБ сравнивают с делом Apple против ФБР: в феврале 2017 года американский суд попросил американскую компанию разблокировать iPhone обвиняемого в стрельбе в Сан-Бернардино. Apple отказалась сделать это, сославшись на то, что для этого ей понадобится создать «универсальный ключ, который позволит получить доступ к миллионам замков». ФБР же настаивала, что речь идет только об одном смартфоне. Дело было отправлено в суд, но вскоре власти США заявили, что смогли самостоятельно разблокировать iPhone, и иск был отозван.

Ограничения, вводимые властями, не в первый раз невольно способствуют росту популярности отдельных сервисов. В декабре 2015 года проект Tor, используемый для анонимизации и обхода блокировок в интернете, достиг пика своей популярности в России, по данным Tor Metrics. Поводом для этого послужило решение Мосгорсуда, принятое в ноябре 2015 года, о первой «вечной» блокировке сайта в России — крупнейшего в России торрент-трекера Rutracker. В начале декабря 2015 года число пользователей Tor в России за несколько дней возросло примерно с 195 тыс. до 400 тыс. человек, что на сегодняшний день является наивысшим результатом. В дальнейшем популярность сервиса в России снизилась и на сегодняшний день составляет около 250 тыс. пользователей. При этом общее количество пользователей Tor во всем мире сейчас составляет около 3,7 млн человек.