Приказано выйти

Российская военная группировка покидает Сирию

Владимир Путин во время посещения российской военной базы в Сирии отдал приказ о выводе российской группировки. Обсуждается вывод двух третей контингента и техники, говорят источники РБК; предположительно, он займет месяц

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik via REUTERS)

Впервые в Сирии

Самолет президента России утром в понедельник, 11 декабря, приземлился на российской военной базе Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где Владимира Путина встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу, а также командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Это была первая поездка Владимира Путина в Сирию за время его президентства. О ней заранее не сообщалось, пресс-служба Кремля анонсировала на понедельник только его визиты в Египет и Турцию.

Российский верховный главнокомандующий поздравил личный состав базы с победой над террористами и отдал приказ министру обороны Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову «приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации» (цитаты по сайту Кремля).

«Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена, решена блестяще», — объяснил президент решение о начале вывода российской группировки из Сирии. Он добавил, что Россия будет готова нанести по террористам новые удары, «которых они пока и не видели», если те «вновь поднимут голову».

Президент Асад, по чьему приглашению российские войска были введены в Сирию осенью 2015 года, поблагодарил Владимира Путина за помощь, оказанную в борьбе против терроризма на сирийской территории.

​«Решение верховного главнокомандующего о выводе значительного числа российских войск из Сирии — это официальное признание, что война окончена», — заявил РБК председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

О том, что Россия запланировала на конец этого года вывод группировки из Сирии, РБК сообщал 21 ноября.

Из Сирии Путин отправился в Египет, а потом в тот же день посетил Турцию.

Уложиться в месяц

Сирию покинут 23 российских самолета различных модификаций, два вертолета Ка-52, отряд специального назначения, отряд военной полиции и отряд центра разминирования, а также военно-полевой госпиталь, сообщил командующий группировкой Суровикин. По его словам, остающиеся в Сирии силы смогут обеспечить дальнейшую стабилизацию ситуации в Сирии. Продолжат работать обе российские базы — предоставленный на безвозмездной основе на 49 лет аэродром Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения флота в Тартусе.

При этом максимальная численность российской авиагруппы в Сирии, о которой сообщала российская сторона, достигала 69 единиц. Планируется вывести две трети контингента и техники, сказал РБК источник, близкий к МИД России. Собеседник РБК в Минобороны говорит, что с количеством выводимой техники и личного состава «пока определяются». Предварительно планируется вывести две трети контингента и техники, подтвердил он.

На вывод личного состава и военной техники потребуется около месяца, сказал РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Комментируя срок вывода российской группировки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «это не вопрос одного дня».

Россия и раньше объявляла о сокращении численности своей группировки, однако затем была вынуждена ее вновь наращивать. Еще в марте 2016 года Владимир Путин приказал начать вывод основной части российских сил «в связи с успешным выполнением задач», после чего авиагруппа была сокращена с 69 до 25 единиц. К тому времени российские войска практически освободили Пальмиру, однако под контролем боевиков оставался крупнейший город страны Алеппо и значительные территории по всей стране. Во второй раз о возможности сокращения группировки министр обороны докладывал президенту 29 декабря 2016 года.

Однако после мартовского решения 2016 года российский контингент в Сирии вскоре снова пришлось нарастить, напомнил РБК главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. Но такой сценарий вряд ли повторится, считает военный эксперт. По его словам, тогда сокращение произошло на фоне надежд, что сирийские правительственные силы и их союзники вполне боеспособны, но оказалось, что это не так, поэтому российским военным пришлось снова увеличивать группировку и, более того, самостоятельно формировать из сирийцев Пятый штурмовой добровольческий корпус и брать на себя его командование, отметил Мураховский.

Сирийский счет 30 сентября 2015 года президент России получил от Совета Федерации разрешение использовать вооруженные силы за рубежом. По подсчетам РБК, официально подтверждена гибель в Сирии 40 военнослужащих. В августе агентство Reuters оценило общее число погибших в сирийской операции российских военнослужащих и сотрудников частных военных компаний в 76 человек. За два года боевых действий Россия потеряла как минимум четыре военных самолета: два выкатились с палубы и упали в море при посадке на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», один выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы базы Хмеймим, а еще один был сбит истребителем ВВС Турции. Помимо самолетов ВКС России потеряли три вертолета. В 2015 году был сбит Ми-8АМТШ, принимавший участие в спасении пилота самолета, сбитого турецкими ВВС; в 2016 году разбился боевой Ми-28Н и был сбит с земли военно-транспортный Ми-8. В июле 2016 года был сбит сирийский Ми-25 с российскими инструкторами. В марте 2016 года Владимир Путин рассказал, что операция в Сирии обошлась в 33 млрд руб. С тех пор информация не обновлялась. Таким образом, средняя стоимость одного дня операции составляла около 156 млн руб., а общая стоимость при условии сохранения уровня трат за два года могла составить около 100 млрд руб. Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Вопрос мира

О том, что борьба с ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) и другими террористическими группировками в Сирии практически завершена, российские военные говорят с конца лета. В середине октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за два года сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС освободили от боевиков порядка 95% территории страны. 6 декабря начальник Генштаба Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГ.

Международная коалиция во главе с США, также ведущая в Сирии военные операции против террористов, параллельно говорит о разгроме ИГ в Сирии, но ставит это в заслугу американским военным и их союзникам. США намерены вместе с другими 69 странами, входящими в коалицию, продолжить борьбу с ИГ до «окончательного поражения» террористов в регионе, сообщил РБК представитель пресс-службы коалиции. Он отказался говорить, информировало ли Минобороны России коалицию о решении Путина начать вывод российских войск. «Мы не обсуждаем наши коммуникации с ведомствами российского правительства», — сообщил представитель пресс-службы.

​С разгромом ИГИЛ, то есть с уничтожением единой структуры управления и логистики, военная операция переходит в полицейскую фазу, подчеркнул в разговоре с РБК военный эксперт, полковник запаса Андрей Паюсов. «Тут уже будут работать местные военные вместе с сирийским мухабаратом (служба разведки. — РБК)», — заявил эксперт.

«Особая ответственность сейчас ложится на сирийских пограничников, которые должны предотвратить возможные миграции боевиков с территорий сопредельных государств, на сирийскую полицию, а также на систему ПВО», — отмечает Бондарев. После начала российской операции в Сирии российское Минобороны разместило на территории республики зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, кроме того, были поставлены система береговой охраны «Бастион» и ракетный комплекс «Панцирь-С1», прикрывающий зенитные комплексы.

Модель «Исламского государства» как форма функционирования радикального суннитского исламизма, может быть, и сломлена, но террористы по-прежнему присутствуют в Сирии, обращает внимание ​профессор израильского университета Бар-Илан Зеэв Ханин. Он предполагает, что проиранские вооруженные формирования могут расширить присутствие в Сирии после разгрома ИГ, в котором они принимали участие на стороне войск Асада. «Это не только не снимает вопрос о безопасности в регионе, это его усложняет», — говорит эксперт. С выводом части войск из Сирии степень влияния Москвы на Асада может ослабнуть, указывает Ханин.

Лидер сирийской оппозиционной группы «Хмеймим» и генсекретарь партии «Национальная конференция» Ильян Масаад считает, что решение Владимира Путина начать вывод российского контингента положительно скажется на ходе женевских переговоров по сирийскому урегулированию, «так как это лишит некоторых сирийских оппозиционеров, особенно из платформы «Эр-Рияд», поводов для саботирования достижения прогресса в переговорах под предлогом российского вмешательства в сирийские дела».

Платформа «Эр-Рияд» — самая многочисленная группировка сирийской политической оппозиции, базирующаяся в столице Саудовской Аравии, ее представители требуют смены режима Асада как условия для начала переговоров. «Было бы лучше для укрепления стабильности в Сирии, если бы российские войска задержались в Сирии еще на какое-то время, чтобы удостовериться в том, что террористы окончательно разгромлены», — сказал РБК Масаад. Однако он отмечает, что решение Путина может объясняться внутриполитической ситуацией — предстоят президентские выборы.