Путин приехал в третью страну за день

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Турции Анкару. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Анкаре российский президент проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин и Эрдоган должны будут обсудить двустороннее сотрудничество и реализацию крупных совместных проектов в области энергетики. Также два президента обменяются мнениями по поводу международных проблем, в частности о ситуации на Ближнем Востоке, и сирийскому мирному урегулированию.

Путин 11 декабря впервые посетил с визитом Сирию. Он прибыл на авиабазу Хмеймим и приказал начать вывод частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию. Там он также встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

После этого российский лидер отправился в столицу Египта Каир, где встретился со своим египетским коллегой Абдул-Фаттахом ас-Сиси. В ходе переговоров Путин заявил о готовности России восстановить авиасообщение с Египтом, которое было прекращено в 2015 году после теракта на борту пассажирского самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». Тогда погибли 224 человека.

По словам министра транспорта России Максима Соколова, возобновление авиасообщения может произойти в феврале 2018 года.

