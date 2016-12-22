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Международная коалиция ответила на вывод российских войск из Сирии
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Международная коалиция ответила на вывод российских войск из Сирии
Война в Сирии, 20:22
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Международная коалиция ответила на вывод российских войск из Сирии

Международная коалиция по борьбе с запрещенной в России организацией ИГ во главе с США продолжит борьбу с террористами до их «окончательного поражения» в регионе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе коалиции.

Коалиция продолжит держать связь с Россией для недопущения инцидентов на территории Сирии. «Мы продолжим проводить с Россией действия по недопущению инцидентов [на территории Сирии] до тех пор, пока это будет необходимо», — говорится в ответе пресс-службы.

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При этом в коалиции отказались ответить на вопрос о том, сообщало ли им Минобороны России о решении президента Владимира Путина начать вывод российских войск из Сирии. «Мы не обсуждаем наши коммуникации с ведомствами российского правительства», — заметили в пресс-службе.

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11 декабря Путин заявил о начале вывода российской группировки военных сил из страны. Президент отметил, что, если террористы «поднимут голову», Россия готова нанести по ним «удары, которых они пока и не видели».

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В стране останутся российские базы, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «В Хмеймиме останется наша авиация: бомбардировщики, истребители, штурмовики, армейская авиация», — уточнил он, добавив также, что в Сирии останется противоракетная оборона.

6 декабря Путин со ссылкой на доклад главы Минобороны Сергея Шойгу сообщил о полном разгроме «Исламского государства».

Теги: Россия , Владимир Путин , международная коалиция
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