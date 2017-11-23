Керимова подвел иммунитет

Почему российский сенатор был задержан в Ницце

За Сулеймана Керимова, задержанного полицией в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов, заступились Кремль и МИД. Но французские следователи продолжают работать с Керимовым, в ближайшее время ему изберут меру пресечения

Сулейман Керимов (в центре) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Кремль заступился

Сенатора Сулеймана Керимова задержали в понедельник вечером, 20 ноября, в зале прилета аэропорта Ниццы, однако СМИ узнали об этом только через сутки. Французская полиция сопроводила миллиардера в полицейский участок. Сотрудник российского посольства встретился с задержанным сенатором в полицейском участке в ночь с 20 на 21 ноября, рассказала РБК пресс-атташе посольства России во Франции Анна Шлычкова. Сенатор был задержан для допроса по делу, связанному с уклонением от уплаты налогов, сообщил Reuters со ссылкой на прокуратуру Франции.

Вечером в среду, 22 ноября, Керимова доставили в суд Ниццы, где он беседовал с судебным следователем, сообщил в среду «РИА Новости» прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. «Его доставили сейчас, с ним беседует судебный следователь. Это может продлиться несколько часов, сколько точно, не знает никто», — сказал прокурор. Он пояснил, что судебный следователь должен принять решение, будут ли предъявлены Керимову какие-либо обвинения. Затем другой судья должен вынести решение о мере пресечения, а «это может быть и тюремное заключение, а может, его просто отпустят на свободу, но с определенными условиями — например, под подписку о невыезде», добавил проку​рор.

Помимо российского сенатора во Франции под стражу были взяты еще четыре человека. Об этом сообщило в среду французское издание Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Этот же источник рассказал изданию, что Керимову вменяют «отмывание денег, полученных путем налогового мошенничества, совершенного организованной группой», на сумму, которая может достигать «несколько десятков миллионов евро».

На следующий день после сообщения о задержании обе палаты российского парламента раскритиковали действия французских силовиков. Госдума обратилась в Министерство иностранных дел с требованием помочь скорейшему освобождению сенатора. В своем послании депутаты заявили, что Керимов обладает дипломатическим иммунитетом. Его задержание противоречит Венской конвенции о дипотношениях, посчитали они. Поддержав обращение депутатов, российский МИД направил французским властям ноту протеста. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала задержание своего коллеги «беспрецедентным».

Источник РБК в Совфеде заявил, что ситуация с сенатором может стать «новым камнем преткновения» в отношениях России с западными государствами. «Конечно же, [задержание Керимова во Франции] это показатель того, что любые высокопоставленные представители российской элиты могут попасть под раздачу, и это может рассматриваться как элемент давления [со стороны Запада] перед президентскими выборами», — заявил РБК глава фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Французские СМИ связали задержание Керимова с обысками, которые прошли в середине февраля в коммуне Антиб на юге Франции — в одной из самых дорогих вилл на мысе. Издание Nice Matin писало, что вилла Hier (площадью 12 тыс. кв. м) принадлежит сенатору из России, о чем свидетельствовали найденные в особняке документы, в частности счет от драпировщика на €580 тыс. Официально, по данным Nice Matin, вилла была куплена бизнесменом из Швейцарии Александром Штульдхальтером за €35 млн.

У французских правоохранительных органов есть подозрения, что вилла Hier и прилегающая к ней недвижимость общей площадью 90 тыс. кв. м принадлежат Сулейману Керимову, а Штульдхальтер — лишь ее номинальный собственник​. Эти подозрения появились в начале 2014 года в ходе расследования в отношении антибского адвоката, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег. Из его прослушки следует, что стоимость виллы может составлять €127 млн, а цена покупки была умышленно занижена для снижения налогов.

Помощник Керимова Алексей Красовский заявлял, что его шеф не является собственником недвижимости, упоминаемой в этих публикациях, и все активы сенатора указаны в официальных декларациях (среди его официально задекларированного имущества зарубежной недвижимости нет). Российские законы позволяют владеть зарубежной недвижимостью, но ее нужно декларировать.

От комментариев РБК Красовский отказался.

Спасет ли паспорт

Представитель российского МИДа заявил РБК, что до французских дипломатов доведены сведения, что Керимов является сенатором и обладает диппаспортом. Но Керимов отправился в поездку без дипломатического паспорта, уточнил источник РБК в аппарате верхней палаты парламента. «Дипломатический паспорт выдается для официальных командировок, и в Совфеде сейчас с этим строго, поэтому у Керимова его не было», — говорил он. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что у нее нет об этом информации.

Даже если сенатора выпустят из страны, на Керимова могут наложить санкции, связанные с недвижимостью, или ограничить въезд во Францию, рассказал РБК специалист в области международного права адвокат Александр Молохов.

«Французская полиция может привлечь Керимова к ответственности как частное лицо», — считает юрист-международник Валерий Ванин. По законам Франции дипломатический статус может быть признан, если владелец диппаспорта прибыл с официальным визитом, но необходимо, чтобы Керимов находился в составе официальной делегации, объяснил Ванин. ​

Рамки действия дипломатического статуса Керимова зависят от решения французского судьи, заявила журналистам официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.