Дипломаты рассказали о встрече с Керимовым в полицейском участке

Пресс-атташе посольства России во Франции Анна Шлычкова подтвердила РБК факт задержания сенатора Сулеймана Керимова.

«Поздно вечером 20 ноября по прибытии из Москвы его задержали и доставили в полицейский участок. Мы об этом узнали еще вчера, и сразу после поступления информации сотрудник нашей канцелярии в Марселе добился встречи с Керимовым», — заявила Шлычкова. По ее словам, встреча прошла в полицейском участке в Ницце в ночь с 20 на 21 ноября.

Шлычкова отметила, что не знает условий содержания Керимова и не уполномочена сообщить причину его задержания. «Все это время мы на постоянном контакте и добиваясь немедленного освобождения», — добавила Шлычкова.

О задержании сенатора Сулеймана Керимова в Ницце стало известно 21 ноября. Во французской прокуратуре сообщили, что причиной задержания стали подозрения в уклонении от уплаты налогов.

Керимов является членом Совета Федерации от Республики Дагестан. По версии журнала Forbes, он входит в число богатейших людей России с состоянием $6,3 млрд (21-е место).