Матвиенко назвала задержание Керимова «беспрецедентным»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с РБК назвала задержание сенатора Сулеймана Керимова во Франции «беспрецедентным случаем».

Она отметила, что если у французских властей имелись претензии к Керимову, они «могли бы обратиться в наши правоохранительные органы, пригласить господина Керимова». «Я уверена, что он, безусловно, откликнулся бы. Но вот такой арест в аэропорту — это априори вызывает вопросы целесообразности и необходимости этого», — сказала она.

Матвиенко посетовала, что Керимова «никто не объявлял <... > в розыск, не предъявлял никаких претензий, юридических или иных — и сразу задержание». «Своевременно и консульская наша служба по линии МИДа, и Генпрокуратура начали взаимодействовать с соответствующими структурами Франции, идет очень интенсивный диалог», — заверила спикер Совфеда.

Как отметила Матвиенко, французские «полицейские вели себя корректно, обеспечили доступ консульских работников, адвоката к Керимову». «Но до сих пор, хотя прошло уже больше, чем 24 часа, на которые можно задерживать, до сих пор нет никаких объяснений причины, никаких не предъявлено обвинений, что мы считаем недопустимым. Мы считаем, что это уже беспрецедентный случай», — сказала она.

Она отметила, что если бы к Керимову «были конкретные претензии — наверное, он бы пять раз подумал, ехать ему во Францию или нет».

Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации, МИД и прокуратура будут делать «все, чтобы добиться незамедлительного освобождения и перевода этой ситуации в правовое юридическое поле». «Так действовать нельзя. Я выверяю каждое слово, чтобы не навредить процессу, который сейчас идет. Но господин Керимов — грамотный человек, он знает и наше законодательство, и зарубежное», — заключила спикер Совфеда.

Российского бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Как заявили на следующий день французские власти, причиной стало подозрение в неуплате налогов. По информации Reuters и Financial Times, Керимов уклонялся от уплаты сбора на недвижимость на Лазурном берегу Франции, которую он скупал «через фиктивные компании». Сенатор отверг обвинения французской стороны. Изначально МИД России заявил, что Керимов неприкосновенен, так как имеет дипломатический паспорт. Однако позже выяснилось, что в Ниццу сенатору не выдали соответствующий документ, так как во Франции он находился не в командировке, а по личным делам.

В Кремле, тем не менее, пообещали приложить все усилия для защиты «законных интересов» Керимова во Франции.

Сулейман Керимов входит топ-200 богатейших людей России. Журнал Forbes оценивает его состояние в $6,3 млрд (21-е место в рейтинге). Его семья контролирует аэропорт Махачкалы и владеет золотодобывающей компанией «Полюс».