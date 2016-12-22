Госдума попросила МИД принять меры для скорейшего освобождения Керимова

На пленарном заседании в среду, 23 ноября, депутаты Государственной думы поддержали протокольное поручение депутата от фракции КПРФ Ризвана Керимова обратиться в МИД для скорейшего освобождения сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «этот человек наделен дипломатическим иммунитетом вне зависимости наличия у него на это момент дипломатического паспорта», и надеется на скорейшее «разрешение этого вопроса».

Как отмечается в поручении, «в связи с задержанием властями Французской Республики в нарушение Венской Конвенции о дипотношениях члена Совета Федерации Керимова Сулеймана, обладающего дипломатическим иммунитетом, поручить комитету Госдумы по международным делам во взаимодействии с МИД, принять все меры к его скорейшему освобождению».​

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что комитет «запросит в МИД России всю информацию по поводу задержания члена Совета Федерации Сулеймана Керимова».

«Мы уже подготовили необходимые документы, которые будут отравлены в самое ближайшее время. Считаю, что задержание российского сенатора на территории иностранного государства носит вопиющий и беспрецедентный характер. Россия уже довела до сведения французских властей информацию о том, что Керимов является обладателем дипломатического паспорта и соответствующего иммунитета. Однако срок его задержания был продлен. Я не исключаю, что все это спланированная провокация. Мы будем добиваться и требовать освобождения сенатора Керимова», — сказал он.

Сенатора от Дагестана и бизнесмена Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Его подозревают в уклонении от уплаты налога на недвижимость на Лазурном Берегу Франции, которую он скупал «через фиктивные компании», писал Reuters. Сенатор отверг обвинения французской стороны.

В Кремле ранее пообещали приложить все усилия для защиты «законных интересов» Керимова во Франции.



Сулейман Керимов входит топ-200 богатейших людей России. Журнал Forbes оценивает его состояние в $6,3 млрд (21-е место в рейтинге). Семья Керимова контролирует аэропорт Махачкалы и золотодобывающую компанию «Полюс».