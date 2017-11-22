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Безударный Новый год
Газета № 201 (2698) (2211) 21 ноя, 13:24
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Безударный Новый год
Россия в декабре максимально сократит контингент в Сирии
Россия планирует завершить военную операцию в Сирии в декабре, оставив в этой стране только контингент и технику для функционирования своих баз, рассказали источники РБК
Российские солдаты в Алеппо (Фото: Ali Hashisho / Reuters)

Под Новый год

Россия планирует завершить военную операцию в Сирии до конца 2017 года, рассказал РБК источник, близкий к российскому МИДу. Это подтвердили РБК источник в Минобороны и источник, близкий к администрации президента.

По словам источника, близкого к МИДу, под завершением операции подразумевается прекращение авиаударов Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в Сирии. Максимально сократится число людей и техники: останутся только необходимые силы и средства для функционирования авиабазы в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России в Тартусе, пояснил он.

Источник в Минобороны подтвердил, что, несмотря на прекращение операции, на постоянной основе в Сирии останется часть контингента и материальных объектов. «Базы нужны. А так — добиваем, и успешно», — сообщил он. Источник, близкий к администрации президента, подтвердил, что полностью сворачивать в Сирии свои базы Россия не намерена.

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Задача завершить военную операцию не привязана к кампании по выборам президента России, добавил также собеседник РБК, близкий к МИД России. По его словам, цель «уйти из Сирии при первой возможности» стояла уже давно.

Но получится ли действительно завершить операцию к концу года, до сих пор не ясно, продолжает он. Москва внесла существенный вклад в борьбу с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), но полностью уничтожить группировку пока не удалось. Стоит только Москве прекратить поддерживать сирийские войска, как боевики ИГ могут вновь усилить натиск, говорит собеседник РБК.

Источник в Минобороны также сообщил, что ситуация в Сирии «подвижная» и сроки окончания операции могут сдвинуться. «Очень хотим завершить до конца года», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК о возможном окончании операции в Сирии в декабре заявил, что это «зависит от ситуации».

Во вторник, 21 ноября, стало известно о том, что в ходе встречи с сирийским президентом Башаром Асадом, которая состоялась накануне в Сочи, президент России Владимир Путин заявил, что российская операция в Сирии завершается. «До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — сказал Путин.

Предварительные итоги

Участие российских вооруженных сил в боевых действиях на стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований в ходе гражданской войны в Сирии началось в сентябре 2015 года. За эти два года сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС освободили от боевиков порядка 95% территории страны, говорил в середине октября 2017 года министр обороны Сергей Шойгу.

Официальные данные об общем бюджете военной операции не раскрывались. В марте 2016 года, после объявления о начале вывода из Сирии основной части российской военной группировки, Владимир Путин рассказал, что операция обошлась в 33 млрд руб. Это сопоставимо с суммой расходов на операцию в Сирии, которые подсчитал РБК. Исходя из названных цифр, средняя стоимость одного дня операции составляла около 156 млн руб., а общая стоимость при условии сохранения уровня трат за два года могла составить около 100 млрд руб. По подсчетам партии «Яблоко», общие затраты на операцию уже к июню 2017 года могли составить до 140 млрд руб.

Изначально в состав российской группировки вошло около 50 самолетов и вертолетов, но вскоре количество самолетов выросло до 69. Основной ударной силой авиагруппы стал модернизированный фронтовой бомбардировщик Су-24М. Помимо этого в операции приняли участие бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, истребители Су-30СМ и Су-35С, самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, боевые и транспортные вертолеты, зенитные ракетные комплексы и корабли ВМФ. В марте 2016 года Владимир Путин объявил о начале вывода войск из Сирии, а через год начальник главного оперативного управления Генштаба ВС Сергей Рудской рассказал, что группировку сократили вдвое.

За время операции в Сирии Россия потеряла как минимум четыре военных самолета. Два из них выкатились с палубы и упали в море при посадке на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», один выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы базы Хмеймим, а еще один был сбит истребителем ВВС Турции. Помимо самолетов ВКС России потеряли три вертолета. В 2015 году был сбит Ми-8АМТШ, принимавший участие в спасении летчика самолета, сбитого турецкими ВВС, а в 2016 году разбился боевой Ми-28Н и был сбит с земли военно-транспортный Ми-8. Кроме того, в июле 2016 года был сбит сирийский Ми-25 с российскими инструкторами.

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По подсчетам РБК, официальное подтверждение получила гибель в Сирии 40 военнослужащих. При этом в августе агентство Reuters оценило общее число погибших российских военнослужащих и сотрудников частных военных компаний в 76 человек.

Что такое «окончание операции»

В начале ноября РБК стало известно, что российскую группировку войск в Сирии возглавил 51-летний генерал-полковник Александр Журавлев, одна из задач которого заключается в подготовке к завершению военной операции.

Сокращение группировки будет заключаться в уменьшении численности авиационной группы, а численность оперативной группы, дислоцированной в Сирии, скорее всего, останется прежней или изменится несущественно, рассказывал РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «Число авиационных специалистов и летчиков не так уж и велико. Скорее всего, их количество сократится на несколько десятков человек», — пояснил РБК военный эксперт. По его словам, сократится количество основных бомбардировщиков Су-24М, которые совершают больше всего боевых вылетов. Как предполагает эксперт, сократится также число боевых вертолетов Ми-35, Ми-28, Ка-52.



Все современные истребители — Су-35, Су-30СМ — должны остаться, считает Мураховский. «Их количество в Сирии и так незначительно — примерно по четыре штуки. Не думаю, что будут сокращать транспортно-десантные Ми-8, поскольку они понадобятся для выполнения текущих задач в условиях уже завершения разгрома группировки ИГИЛ», — пояснил он. По мнению эксперта, останется в Сирии и группировка беспилотных летательных аппаратов — для контроля за воздушным пространством страны. В неизменном составе сохранится и группировка ПВО, прогнозирует Мураховский.

Сирийская школьница идет по разрушенному району Идлиба (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Расклад сил

Помочь в нормализации ситуации в Сирии может Турция, переговоры на эту тему велись во время встречи Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом во время встречи в Сочи 13 ноября, говорит близкий к МИДу собеседник РБК. По итогам российско-турецкого саммита был достигнут «ряд серьезных договоренностей», уточнил он, но раскрыть детали отказался.

Одной из важнейших тем обсуждения были зоны деэскалации, в частности в Идлибе, пояснил собеседник РБК из администрации президента. Он напомнил, что эта провинция — на данный момент основное место пребывания множества различных террористических группировок. «Анкара должна оказать военную поддержку Москве в том районе. Взамен от России могут попросить не препятствовать давлению на курдов в Турции и на севере Сирии», — пояснил собеседник РБК.

Изначально договоренность о создании в Сирии четырех зон деэскалации в местах соприкосновения правительственных войск с оппозиционными группировками была достигнута на конференции в Астане в начале мая 2017 года. Гарантами соглашения выступили Россия, Турция и Иран. В течение лета стороны согласовывали формирование этих зон, завершив процесс к середине сентября. Последним было оговорено создание наиболее обширной зоны в районе провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

В Идлибе и частично в соседних провинциях Алеппо и Хама контроль над территорией удерживают разные радикальные группировки. Крупнейшая из них — «Хайат Тахрир аш-Шам», созданная на базе «Джабхат Фатх аш-Шам», сирийского филиала «Аль-Каиды» (все запрещены в России). ИГ в этом районе почти не представлена, однако ВКС России регулярно обстреливают занятые боевиками радикальных группировок позиции.

Севернее Идлиба расположена территория с центром в городе Африн, которую контролируют сирийские курды. Анкара рассматривает их как союзников Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. Еще 8 октября Турция ввела войска на сирийскую территорию между силами повстанцев в Идлибе и курдским ополчением в Африне. В конце октября Эрдоган признал, что целью операции является наступление на курдов в Африне, чтобы устранить «террористическую угрозу» у своих границ.

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Сирийские курды пользуются поддержкой США и России. Вашингтон поставляет курдам оружие для борьбы с боевиками ИГ в долине Евфрата, Россия еще в марте договорилась с курдами о создании в районе Африна тренировочной базы для бойцов курдских формирований. Ранее в разговоре с РБК научный сотрудник Института востоковедения РАН Ильшат Саетов отмечал, что до наступления на Африн Анкара вынуждена обсудить свои военные планы с Москвой. По его словам, это стало одной из причин очередной встречи российского, турецкого и иранского лидеров 22 ноября.

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Следующий этап переговоров по Сирии предстоит на трехсторонней встрече президентов России, Турции и Ирана 22 ноября в Сочи, а затем на Конгрессе национального диалога Сирии, уточняет близкий к МИДу собеседник РБК.

Авторы: Инна Сидоркова, Наталья Галимова, Георгий Макаренко.
При участии: Филипп Алексенко.
Теги: Владимир Путин , Сирия , Сергей Шойгу , ВКС
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