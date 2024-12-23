Глава «Союзмультфильма» и Киностудии им. Горького Юлиана Слащева рассказала РБК о кризисе сериалов, планах по созданию аналогов «Диснейленда» и героев Marvel, а также о проблемах окупаемости кино

Юлиана Слащева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Содержание:

— С 2022 года структура собственников «Союзмультфильма» неизвестна. Были ли какие-либо изменения в списке учредителей?

— Мы не раскрываем состав собственников.

— Привлекал ли «Союзмультфильм» в 2024 году частных инвесторов? И если да, под какие проекты?

— Два наших ключевых инвестора сейчас — это «Сбер» и онлайн-кинотеатр Okko: эти компании сделали стратегические инвестиции в проекты «Союзмультфильма». Мы также сотрудничаем с большим количеством частных компаний, но в этом случае идет речь о локальных и проектных партнерствах.

— Каково долевое соотношение между государственными субсидиями и частными инвестициями?

— У нас была серьезная и очень важная господдержка на первом этапе развития в 2017 году — студия получила толчок к развитию и сейчас сама себя обеспечивает за счет бизнес-деятельности. В нашем обороте госфинансирование — около 10%.

— Каковы предварительные итоги работы «Союзмультфильма» в 2024 году?

— В базовом для нас производстве анимации мы выпустили около 22 часов контента. Это 17 анимационных сериалов — здесь мы говорим как о проектах в регулярном производстве, так и о тех, которые находятся в стадии разработки. Кроме того, это также три полнометражных фильма и порядка десяти авторских короткометражных лент.

Общая выручка в этом году составит больше 2 млрд руб. За последние два года выручка от лицензионного направления выросла почти в четыре раза. Кроме того, на 20% за последний год увеличился спрос на медиаправа, поскольку в связи с замедлением YouTube мы стали больше продавать российским видеоплатформам. Также на 34% вырос доход телеканала «Мультиландия» — в том числе за счет расширения территории вещания: сейчас его можно смотреть в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Киргизии и Молдавии.

«Мы готовим наш ответ Marvel»

— «Союзмультфильм» активно инвестирует в совместное производство кино. Что реализовано в этом направлении?

— В 2024 году состоялись три премьеры игровых фильмов, где мы были сопродюсерами: «Летучий корабль», «100 лет тому вперед» и «Бременские музыканты». Совокупно они собрали более 5,6 млрд руб. — это почти 15% от всех кассовых сборов за год. Это лишний раз подтверждает, что наши персонажи и истории из «золотой коллекции» продолжают быть востребованными.

— Не планируете ли вы выходить на рынок как полноценный продакшен?

— Да. Это одно из наших новых стратегических направлений. Нашу первую собственную кинофраншизу супергероев мы разрабатываем совместно с писателем Сергеем Лукьяненко (автор «Ночного дозора». — РБК). Это будут шесть полноценных фильмов и сериал, возможно, на несколько сезонов. В некотором смысле мы готовим ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC.

— Попытки создать наш «ответ Marvel» уже были, но пока не очень удачные.

— Это правда. Мы совершенно точно понимаем, что находимся в зоне риска, поэтому команда проекта продумывает каждый шаг. Есть гипотеза, почему именно этот проект может сработать. Во-первых, Лукьяненко — один из лучших авторов в области фантастики, у которого хиты выходят один за другим. Во-вторых, в советское время у нас был бум писателей-фантастов. Мы все читали «Аэлиту», «Человека-амфибию», «Солярис», «Гиперболоид инженера Гарина», «Через тернии к звездам» — это составляло нашу базовую библиотеку. И многие книги были успешно экранизированы.

Мы думаем, что такое длительное увлечение научной фантастикой не могло не оставить след в нашем культурном коде. И переосмысление знаменитых образов, помещение их в масштабную вселенную может стать платформой для множества проектов — книг, комиксов, кино, анимации, игр. Лукьяненко и его коллега по цеху писатель Сергей Волков разработали франшизу, основанную на произведениях великих советских фантастов: Александра Беляева, Алексея Толстого, немного Павла Бажова. И хочется верить, что у нас есть право на успех. Кажется, что вот это как раз та самая технология создания хита, которую все пытаются вывести.

— На каком этапе сейчас производство?

— По двум полнометражным фильмам идет доработка сценариев. Весь следующий год мы проведем в препродакшене, в подборе каста, в пробах и поиске визуального стиля франшизы. В 2026 году намерены войти в производство.

— Бюджет определен?

— Сегодня практически любой блокбастер, который претендует на кассовые сборы 1 млрд руб. и больше, стоит не меньше 1 млрд руб. в производстве. С учетом инфляции и из расчета на шесть фильмов мы ориентируемся на 1–1,2 млрд руб. на фильм. Они будут выходить с интервалом в год — с поправкой на то, что сразу после первого выйдет сериал.

— Такие бюджеты трудно окупить, даже если они заработают 1 млрд руб. За весь год эту планку преодолели меньше десятка проектов.

— Даже при бюджете 1 млрд руб., при сборах 1 млрд руб. фильм без господдержки себя не окупает. Можно разве что выйти в ноль на продаже телевизионных прав и OTT-прав (продажа проекта на онлайн-платформу. — РБК). С точки зрения кинобизнеса статистика не из лучших. Но это не означает, что нам вообще не надо больше развивать собственные проекты. Государство поддерживает — это прекрасно. Но в идеале всей индустрии нужно объединить усилия, снизить цены, производственные расходы и работать над качеством.

«Интерес к сериалам падает»

— Какие тренды вы видите с точки зрения изменения интересов зрителей и как учитываете это в своей стратегии?

— У нас в работе достаточно много сериальных проектов. В следующем году мы должны расставить приоритеты и сократить планы по сериалам в сторону расширения направления полнометражного контента. Сейчас все более востребованы проекты для семейного смотрения — это в целом мировой тренд.

Смотрение анимационного сериального контента снижается, это происходит не только в России, но и во всем мире: рынок пресыщен. Особенно интерес к мультсериалам падает у детей старше десяти лет. Их внимание смещается в сторону пользовательского и блогерского контента. Анимация не приоритет для этой аудитории. И для нас это новый вызов. Мы хотим увлечь аудиторию 10–13 лет и оставаться с ними до 17–18 лет. Поэтому сейчас у нас в разработке несколько сериалов, которые будут направлены именно на подростков. Из них до финальной стадии дойдет, скорее всего, один.

— Почему?

— Мы поменяли свое отношение к отбору контента. Впервые за много лет мы можем себе это позволить. Теперь мы будем разрабатывать много, чтобы потом запустить один проект, в котором мы абсолютно уверены. Наша команда на той стадии развития, когда можно себе это позволить.

Анимация — это очень дорого. В прошлом практически на каждый наш проект мы были вынуждены получать государственные деньги. Это накладывает соответствующие обязательства и сковывает в принятии решений. Нередко уже на десятом эпизоде сериала становится очевидно, что он требует существенных изменений. А остановить машину производства с субсидией от Фонда кино сложно. Сейчас мы нарастили ресурс, чтобы самим инвестировать в ранние стадии разработки проекта и отказываться от тех, у которых низкий шанс на успех.

— Как происходит эта отбраковка?

— Для начала проводим исследования целевой аудитории и анализируем запросы. Например, наши аналитики увидели, что за последние пять лет у детей появился запрос на качественный спортивный сериал. И вот принимается решение перезапустить серию мультфильмов режиссера Бориса Дежкина («Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч реванш») под общим названием «Чемпионы», собрав туда помимо хоккея еще пять разных видов спорта.

Далее процедура стандартная. Происходит творческий отбор на продюсерском совете, который принимает решение о запуске тех или иных проектов. Проекты, которые получили их одобрение, доходят до пилота или хотя бы до аниматика (анимированная раскадровка будущего эпизода. — РБК) первой серии. Надо понимать, что даже пилот — это уже дорого. Дальше мы идем на фокус-группы: показываем материал детям разных возрастов и их родителям. И вот здесь происходит главная «отбраковка». Если аниматик или пилот по итогам оценки фокус-групп не набирают 70% и более в желании смотреть продолжение, мы отправляем их обратно в продюсерский блок.

На самом деле так работает весь мир. И я горжусь тем, что мы наконец можем позволить себе выбирать. Сегодня, когда смотрение падает, во главе угла стоит качество. Аудиторию 7–9 лет очень сложно захватить, им доступно огромное многообразие контента. При этом во всем мире мы видим чудовищный кризис перепроизводства анимации и сериалов. Продакшены банкротятся один за другим, анимационные студии закрываются. А в это время растут Китай и Индия.

Юлиана Слащева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

— За счет чего в этих странах рост?

— Это страны с огромным населением, с большим количеством детей и, что важно, с дешевым производством. В Китае или в Индии сериал в одном и том же качестве будет стоить практически в два раза дешевле, чем у нас. Это значит, что у них, во-первых, более эффективно выстроены производственные линейки, во-вторых, более разумно используются ресурсы.

Одна из главных стратегических задач для нас — снижение стоимости производства. Следующий год мы потратим на поездки по китайским и индийским студиям, чтобы посмотреть, как у них выстроены пайплайны (планы производства. — РБК), и понять, где и что мы упускаем, почему они могут позволить себе делать минуту анимации почти в два раза дешевле нас. Проблема стоимости производства, кстати, характерна и для кино. Если цены продолжат расти, у нас вообще не будет финансово окупаемых фильмов, а это очень большая угроза для рынка.

«У родителей есть привычка сажать детей перед телевизором»

— Планируете ли вы усиливать присутствие на телевидении?

— Наш собственный телеканал «Мультиландия» в 2024 году вошел в топ-5 детских каналов России по охвату аудитории и по времени смотрения. Мы также вещаем в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Киргизии и Молдавии. Но целевая аудитория «Мультиландии» — это 6–9 лет. Сейчас мы разрабатываем проект нового телеканала для более младшей аудитории с распространением в России, странах СНГ и, возможно, на других рынках. Использование искусственного интеллекта позволяет делать качественный дубляж на любом языке.

— Насколько активно вы используете технологии искусственного интеллекта?

— Очень активно, даже на «Мультиландии». В Казахстане к 2027 году объем теле- и радиопрограмм на казахском языке должен увеличиться с нынешних 50 до 60%. Мы поняли, что, если хотим освоить эту территорию, нам нужно перевести контент на национальный язык. И попробовали для этого применить искусственный интеллект. Мы боялись искажения смыслов, но получилось очень хорошо, отзывы были положительные. Поэтому мы продолжим это делать. Фактически развитие этих технологий дает нам возможность масштабировать каналы на разные языки и выходить на все дружественные рынки. Мы также применяем искусственный интеллект на производстве анимации.

— Сложно поверить, что дети вообще смотрят телевизор.

— Смотрят. Во-первых, у родителей остается привычка сажать детей перед телевизором — это более безопасно и надежно, нежели ребенок будет сам что-то искать на платформах. Во-вторых, современные платные тематические каналы используют огромное многообразие форм передачи своего контента. Вам может казаться, что вы смотрите условный YouTube, но на самом деле через эту платформу вы смотрите запрограммированный канал. В-третьих, ребенок, в отличие от взрослого, еще не умеет выбирать, что ему смотреть. Ему нужна запрограммированная линейка. Кроме того, конкуренция с другими типами контента растет уже начиная с возраста 8–9 лет. Школьники начинают смотреть большие блокбастеры и стримы видеоигр.

— Как вы к этому адаптируетесь?

— Мы давно поняли, что для привлечения ребенка в свои мультвселенные нам нужно идти в игры. У трех наших мультсериалов — «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Приключения Пети и Волка» — уже есть собственные миры в Roblox. Думаю, в будущем к каждому нашему проекту с аудиторией «6+» мы будем делать игру. Любопытно, кстати, что это еще и старшее поколение привлекает.

«Взрослую анимацию монетизировать крайне сложно»

— Вы не думали про выход на рынок взрослой анимации? По тем же комиксам во всем мире снимают сериалы «18+».

— Думали. Все хорошие режиссеры авторской анимации очень хотят делать именно взрослую анимацию. И на эту тему в «Союзмультфильме» уже долгое время идут настоящие баталии. К сожалению, монетизировать такой контент крайне сложно: у дистрибьюторов на него очень ограниченный спрос. В лучшем случае удается пристроить на онлайн-платформы в большом пакете с другими сериалами и получить за это 10% от стоимости производства. Даже у подросткового анимационного контента нет доказанной аудитории смотрения. Я давно мечтаю сделать классный подростковый анимационный проект «12+». И знаете что? Наша команда совершает уже четвертый подход к снаряду. Отдаем в пилот в фокус-группу, и оказывается, что мы опять сделали проект для возраста 9–11. Подросткам он не заходит, и работа продолжается.

— Вам объясняли, почему так происходит?

— Я задавала этот вопрос иностранным продюсерам, индийским например, поскольку в Индии как раз делают довольно популярные подростковые проекты. Показывала им пилоты и спрашивала, что не так. Они говорят: «Все хорошо, но слишком по-доброму. Для этой аудитории проект должен быть более жестким, брутальным, с большей концентрацией событий на одну секунду».

Мы пока не можем позволить себе сделать такой резкий переход, поскольку работаем на младшую аудиторию, делаем доброе, вечное. Даже «Приключения Пети и Волка», где очень много взрослого юмора, все равно работают на аудиторию 9–11. Но вот сейчас мы предпринимаем очередную попытку достучаться до подростков. Совместно с «Яндекс Студией» для «Кинопоиска» разрабатываем проект «Тин». Надеюсь, нам удастся совместными усилиями выйти на более взрослую аудиторию.

«У Disney только парки не падают по выручке»

— Сейчас «Союзмультфильм» утверждает новую стратегию на ближайшие три года. Что в нее войдет?

— Главный смысл состоит в том, что мы продолжим свое развитие в формате «360», заходя в смежные индустрии. Дело в том, что «Союзмультфильм» сейчас в процессе своего развития подошел к рубежу 30% всего внутреннего анимационного рынка и дальше здесь расти некуда, емкость ограничена.

Поэтому мы идем по горизонтали, охватывая производство товаров, офлайн-мероприятия, компьютерные игры, кино, парки, — сегодня у «Союзмультфильма» уже есть два крытых павильона на ВДНХ и в Казани. В то же время мы закончили разработку концепций двух больших парков в Благовещенске и Смоленске. Кроме того, мы ждем запуска прогулочных зон и аттракционов в развлекательном парке всесезонного курорта «Манжерок» (находится на Алтае. — РБК). Здесь будет создана тематическая деревня, где каждый сможет погрузиться в мир «Союзмультфильма».

Если вы посмотрите на Disney, то вы увидите, что парки — это единственное направление, которое не падает по выручке. Да, в России проблемы с открытыми парками, так как у нас очень короткий сезон. Но мы видим перспективы в закрытых парках и будем их масштабировать по всей стране.

Юлиана Слащева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

— Что еще в стратегии?

— Мы хотим, чтобы наши персонажи зажили дополнительной жизнью в новых форматах. У нас уже есть несколько миров в Roblox (игровая онлайн-платформа по системе метавселенной. — РБК), и мы будем развивать мобильные игры для дошкольников.

Еще одно направление касается внутреннего туризма. Сейчас мы делаем первый пилотный проект, который называется «Квартира дяди Федора». Гости смогут снять квартиру, выполненную в интерьерах «Простоквашино», и пожить в атмосфере мультфильма. Проект реализовывается совместно с девелопером ПИК и сервисом бронирования «Отелло», и если он будет успешным, также будем масштабировать его на другие наши вселенные.

Также собираемся развивать бизнес-мероприятия. Мы и сейчас делаем фестивали, дни открытых дверей и так далее, но в основном это дотационная деятельность. В новой стратегии мы прорабатываем технологии того, как нам сделать из мероприятий бизнес. Это получилось у Disney, у Pixar: они делают мероприятия с привлечением спонсоров, с продажей билетов. Мы планируем так же.

Следующее направление — производство игрушек. Мы видим кризис на рынке детских товаров. В первую очередь он связан с недостатком оборотных средств. Практически все подобные товары производятся под кредиты. В следующем году мы запускаем пилотный проект собственного производства игрушек.

— Что это будет?

— В первую очередь конструкторы — они составляют 22% всех игрушек, и, согласно многим исследованиям, это самая желанная игрушка. Что касается тематики — начнем с мультсериала «Простоквашино».

«Все было или роздано, или распродано за копейки»

— «Союзмультфильм» известен тем, что активно взыскивает компенсации за нарушение исключительных прав. Сколько вы выигрываете на подобных делах?

— Когда моя команда пришла на «Союзмультфильм» восемь лет назад, то обнаружила абсолютно разоренную студию. У нее не было вообще никаких прав ни на что. Все было или роздано, или распродано за копейки, или вообще принадлежало каким-то неизвестным компаниям. Я поставила задачу системно с этим бороться. Все наши проекты должны быть максимально защищены. Игровые образы должны лицензироваться, потому что это составляет львиную долю доходов киностудии. Примерно 40% мы зарабатываем на продаже лицензии, под 60% — на медиаправах и еще немного — на мероприятиях и парках. В идеале, как это происходит в мировой практике, лицензии должны приносить 50%. И мы к этому усиленно двигаемся.

— Сколько таких дел было в 2024 году?

— В 2024 году мы подали порядка 8 тыс. претензионных обращений по поводу нарушения наших прав. Если говорить в деньгах, то в 2023 году мы взыскали 75 млн руб., в 2024-м — уже около 140 млн руб. Мы бьемся за наши права не только потому, что это существенные деньги для студии, но и потому, что просто считаем это правильным. Мы должны защищать то наследие, которое нам досталось.

— Каких персонажей «воруют» чаще всего?

— Рекордсмен — Умка. С ним выпускают мороженое, бытовую химию в огромном количестве, шампуни, кондиционеры — все что угодно. Следом идут Чебурашка, Винни Пух, Волк и Заяц из «Ну, погоди!». Причем очень часто люди просто не отдают себе отчет в том, что это не их, что это не бренды общего пользования.

— А часто ли люди, получив досудебную претензию, соглашаются на выплаты добровольно?

— Очень часто. Из 8 тыс. претензионных обращений до суда доходит 25%. И мы сами настроены на то, чтобы максимально урегулировать любой конфликт в досудебном порядке.

Юлиана Слащева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Линейка продуктов «Простоквашино» расширяется»

— Как строятся взаимоотношения с новыми собственниками бывшего Danone? В 2017 году вы договорились о выплатах на создание новых мультфильмов: были ли пролонгированы эти соглашения?

— У нас продолжается лицензия на бренд «Простоквашино». Правопреемником стала Health and Nutrition, они успешно развивают этот бизнес. Более того, существенно расширяют линейку продуктов под брендом «Простоквашино».

— Они выражали интерес и к другим вашим франшизам?

— Да. Они сейчас будут делать ставку на российских персонажей, мы находимся в переговорах.

— К кому наибольший интерес? К «Чебурашке»?

— Не только. Сегодня пользуется популярностью «Оранжевая корова», наш современный большой проект. В нише одежды и аксессуаров прекрасно идет «Петя и Волк».

— Урегулирован ли конфликт с мультипликатором Юрием Норштейном из-за использования образов из мультфильма «Ежик в тумане» на памятных монетах ЦБ? На каких условиях?

— Этот конфликт существует только в публичном поле. Это не юридическая история. Юрий Борисович возмущен нашими действиями. Хотя с нашей стороны не было допущено никаких нарушений, потому что мы имеем все права на образы и на персонажей, которые были созданы на студии. Это общемировая практика. Авторам выплачиваются авторские платежи, сейчас этим занимается «Госфильмофонд». Юрий Борисович — безусловный гений, и мы относимся к нему с невероятным уважением. Но я все-таки считаю, что он не должен умалять восьми лет работы команды «Союзмультфильма», которая вытащила студию из кризиса, которая вернула ей позицию «номер один» на рынке, которая вложила огромные ресурсы в этот бренд. Обидно, что Юрий Борисович совсем не хочет этого признавать.

— В январе «Союзмультфильм» обратился в СК из-за прав на «Чебурашку» в США. Чем закончилась эта проверка?

— Пока ничем не закончилась. Суды в США идут годами. Ситуация в подвешенном состоянии. В какой-то момент должно состояться заседание, но, когда это произойдет, мы не знаем. Тут влияет геополитика, это надо понимать.

«Наши 2D-проекты для Китая — уникальное и редкое искусство»

— Каким странам в текущих условиях, помимо упомянутых Китая и Индии, интересна российская анимация?

— Мы сегодня интересны странам региона MENA: это ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. Мы интересны Латинской Америке, Юго-Восточной Азии. Китай выделю особенно. Дело в том, что их собственная анимация сильно отличается, они производят только 3D. И наши 2D-проекты для них — уникальное, несколько раритетное и редкое искусство.

— Сохраняются ли международные сделки?

— Мы так или иначе представлены в 80 странах мира. На Ближнем Востоке наши мультфильмы присутствуют на всех ключевых детских каналах и видеосервисах — телеканалах MBC3 и Majid Kids, платформах Shahid, ADtv-холдинга Abu Dhabi Media Group и E-vision-компании Etisalat, на одной из самых быстроразвивающихся цифровых платформ региона 1001.tv. Есть ряд точечных сделок с компаниями из Юго-Восточной Азии, коллекции короткометражных фильмов продолжают приобретать в США, Европе, Канаде. В Китае мы сотрудничаем со всем топ-3 местных онлайн-платформ: Tencent, Qiwi и Yoku.

— В 2023 году вы отмечали сложности во взаимодействии с Китаем, в том числе из-за системы квот в местном прокате для иностранных лент. Смягчилась ли политика относительно российского контента?

— Если говорить про деньги, Китай — это самый монетизируемый рынок, с которого мы ожидаем потенциально наибольшие доходы. Вопрос квотирования мы сейчас решаем через Российско-китайский совет по культуре. Мы уже обратились к государственным структурам Китая по поводу увеличения квоты и включения российских фильмов в прокат. Я знаю, что наш президент разговаривал об этом с Си Цзиньпином. Потому что сейчас там применяются дискриминационные правила ко всему иностранному контенту, в том числе к нашему. Мы охотно и свободно пускаем на свой рынок все китайское. А в обратную сторону это не работает. Мы очень надеемся, что лед как-то тронется.

В Китае есть детский канал, который называется CCTV Kids. Сейчас «Союзмультфильм» завершает подписание сделки по продаже на CCTV Kids одного из наших современных популярных мультсериалов. Они покупают 52 дублированных на китайский язык эпизода мультсериала «Умка», а мы, в свою очередь, покупаем у них сериал про хоккеистов для канала «Мультиландия». Это будет первый большой шаг к совместному сотрудничеству. В дальнейшем будем продумывать варианты совместного производства. Мы умеем рассказывать очень хорошие истории, а они умеют технологично, недорого и красиво их делать. Эти усилия можно объединить. Но вряд ли это горизонт следующего года.

«Не понимаю, почему под санкции попал детский контент»

— Какова доля от международных сделок в общем объеме продаж?

— Пока это 5%, в прошлом году — 3%. Англосаксонские рынки, конечно, дали бы больше, в то время как новые экспортные направления дадут более значительный охват и перспективу. Последнюю сделку с Австралией мы закрыли ровно в феврале 2022 года. Это были «Зебра в клеточку» и «Оранжевая корова». Через пару недель после выхода в эфир мультсериалы сняли с показа. Сейчас этот контракт заморожен, мы получили выплаты только в рамках первого этапа расчетов. Сделка с Канадой также была остановлена на самом последнем этапе.

В 2022 году мы, как индустрия, пережили непростой момент, нам пришлось очень быстро менять стратегии, которые были выстроены на годы вперед и предусматривали западные рынки.

— Неформальные контакты с этими рынками продолжаются?

— Они говорят просто: «Мы сейчас не можем брать ваш контент». Но это на самом деле звучит очень странно. Я взрослый человек, все понимаю про санкции и геополитику. Но я искренне переживаю, что под санкции попал детский контент. Добрый, не имеющий никакой политической окраски! По этим мультфильмам невозможно сказать, в какой стране они сделаны. Это очень несправедливые ограничения.

«Нужно усиливать диалог по поводу господдержки»

— Как решается проблема с импортозамещением необходимого для анимации софта? Перешли ли вы на российские решения?

— Проблема решается объединением усилий всех анимационных студий и IT-компаний. Есть анимационная студия «Воронеж», которая разрабатывает 3D-платформу для создания 3D-персонажей. Мы ее активно тестируем. Есть искусственный интеллект, в том числе «Кандинский», который помогает нам в генерации идей и референсов.

Но если мы всерьез говорим о программном обеспечении, то нужно усиливать диалог с государством по поводу поддержки. Нам необходимо собственное анимационное программное обеспечение — от этого зависит все наше будущее производство. Сейчас совместно с Минцифры, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) обсуждается создание центра компетенций по анимационному софту. Существует такой центр компетенций, связанный с медиа и телевидением, но он сильно отличается от того, что нужно нам. Надеюсь, что общими силами мы добьемся системной господдержки.

«В модернизацию Киностудии Горького вложат 19 млрд руб.»

Юлиана Слащева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

— Вторая ваша глобальная история — Киностудия им. Горького. В 2023 году она перешла в собственность Москвы. Как это повлияло на работу студии?

— Влияние было колоссальным. Москва — мощный партнер и очень сильный акционер, который по-настоящему заинтересован в развитии студии. Мы интегрированы в большой московский кинокластер. У нас идут ремонты и масштабные стройки на двух площадках киностудии. В 2021–2023 годах мы продали непрофильные активы, оставив за киностудией две основные площадки — на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде. Москва очень много вкладывает в развитие и строительство этих площадок.

— Каков общий объем инвестиций?

— В модернизацию Киностудии им. Горького будет вложено около 19 млрд руб. Из них часть пойдет на строительство и ремонт объектов на улице Эйзенштейна, а большая часть — на строительство нового кинопроизводственного комплекса в Валдайском проезде, 16. Там полностью снесено старое здание, на его месте строится новое. Мы в общей сложности увеличимся в два раза по площадям.

— Сроки сдачи определены?

— Москва любит делать все очень быстро, перед нами стоят жесткие сроки. Сейчас финальный дедлайн — конец 2025-го — начало 2026 года. К этому времени у нас будут построены все новые пространства, восстановлены исторические границы здания на улице Сергея Эйзенштейна. В общей сложности у нас будет около 100 тыс. кв. м инфраструктуры для кинопроизводства.

Три новых здания, а также капитальный ремонт существующих строений на улице Эйзенштейна с кровлей, фасадами будут завершены уже во второй половине следующего года. Среди новых объектов появятся производственный комплекс в шесть этажей и центр костюма и реквизита в три этажа. В нем мы разместим более 200 тыс. наименований разных коллекций киностудии.

Кроме того, мы восстановим многофункциональный кинозал, в котором несколько лет назад был пожар. К августу 2025 года он заработает. Тогда же в здании на улице Сергея Эйзенштейна будет открыто выставочно-образовательное пространство с постоянной экспозицией об истории отечественного кино.

— После модернизации вы планируете использовать кинокомплекс сами? Или будете сдавать в аренду?

— Преимущественно сами, потому что одно из ключевых направлений Киностудии им. Горького — это производство кино. Но мы открыты для продакшенов. Запросов очень много. Уже по имеющимся площадям у нас расписан график аренды на год вперед. Для собственных съемок мы даже вынуждены снимать другие павильоны.

— Мощностей для текущих темпов вообще кинопроизводства?..

— Критически не хватает. Идет постоянная битва за павильоны, особенно за наиболее ходовые форматы от 1 тыс. до 2 тыс. кв. м. На них очередь. Насколько я знаю, все павильоны на «Мосфильме» заняты, как и в других местах.

— Сколько проектов находится в производстве киностудии сейчас? На каких они стадиях?

— Всего сейчас в работе у продюсерского центра Киностудии им. Горького десять игровых и 11 неигровых проектов. В том числе работаем над продолжением научно-популярного цикла «Хочу все знать!».

Большая часть проектов находится на стадиях девелопмента и препродакшена. В этом году с февраля по конец апреля мы снимали большой многообещающий проект «Письмо Деду Морозу» с участием Наталии Орейро. Сейчас мы завершили монтаж и работаем над персонажами, фонами и спецэффектами. Это будет настоящий новогодний блокбастер для всей семьи с множеством анимационных персонажей и любимыми российским зрителем артистами. Фильм планируем выпустить в прокат в конце 2025 года.

«Правила игры заданы, понятны и прозрачны»

— Не возникает ли сложностей при исполнении действующего законодательства?

— У нас — нет. Мы проверяем контент на всю запрещенную пропаганду сами: ЛГБТ (признано экстремистским движением и запрещено в России), экстремизм, терроризм, дискредитация государства. Мы не хотели бы, чтобы это все было в наших фильмах, поэтому наши юристы внимательно отсматривают спорные сцены.

В целом новые проекты не имеют таких сложностей. Правила игры заданы, они прозрачны и понятны. Они могут кому-то не нравиться, в основном в области жанрового кино. Но это просто мнение.

— Остается ли вообще в России жанровое кино?

— Есть еще одна проблема — отсутствие у зрителя привычки к смотрению жанрового российского кино. До 80% репертуаров кинотеатров — это сказки или хорроры. У нас пропадает жанровое драматическое кино. Да, сказки и хорроры — это гарантированная касса. Но нам важно не потерять свою кинокультуру, настоящее жанровое кино.

— Прежде были истории о необходимости цензурировать сцены курения в «Ну, погоди!» — нет ли сейчас подобных прецедентов?

— Нет. Даже «Ну, погоди!» оставили в покое, ничего не цензурировали, не вырезали и признали, что это единое художественное произведение со своей культурной основой и культурной значимостью. А для того чтобы родители разобрались, что можно показывать ребенку, а что нет, есть возрастная маркировка. На самом деле намного сложнее было следовать требованиям безопасности в области дошкольного контента, когда мы активно сотрудничали с Европой, особенно с Францией. Например, «Оранжевая корова» и «Зебра в клеточку» — это наши совместные проекты с Cyber Group. И то количество ограничений, которое они нам транслировали, ни в какое сравнение не идет с ограничениями, которые есть у нас.

— Например?

— Ну, например, опасения французских коллег вызвал кадр, где персонаж-ребенок встал на табурет, чтобы рассказать стихотворение. А в нашей с вами культуре это неотъемлемая часть детства. Или же, например, дети по французским стандартам не могут вдвоем остаться дома без родителей и играть в казаков-разбойников: обязательно должен присутствовать взрослый. Мы пытались объяснить, что такие изменения меняют весь сюжет, но коллеги ссылались на ограничения законодательства. Пришлось первые серии из 12 пустить под нож, а какие-то изменять с искажением смысла. Был эпизод, в котором дети пошли на озеро, решили прыгнуть в него с мостика, а в озере им было по пояс — в этом как раз и был юмор. Но от нас потребовали, чтобы герои были обязательно в нарукавниках. В целом любое межстрановое сопроизводство требует поиска компромисса, баланса между локальным и национальным, и мы готовы искать это равновесие.