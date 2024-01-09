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Эксклюзивы РБК ,  
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«Союзмультфильм» обратился в СК из-за прав на «Чебурашку» в США

«Союзмультфильм» попросил СК проверить права компании из США на «Чебурашку»
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Киностудия «Союзмультфильм» попросила следователей проверить контракты с американской компанией La Roubine, касающиеся международных прав на бренд «Чебурашка». Незаконным также сочли его использование японской фирмой
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Киностудия «Союзмультфильм» попросила следственные органы проверить правомерность заключенных с американской компанией La Roubine контрактов, касающихся международных прав на бренд «Чебурашка». Об этом РБК сообщили в пресс-службе киностудии.

«В настоящее время указанная проверка проводится», — сообщили там, отметив, что это не первое на российском рынке разбирательство с участием данной американской компании. В «Союзмультфильме» напомнили, что ранее La Roubine пыталась доказать факты владения правами на персонажей анимационных фильмов студии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.

«Союзмультфильм» также считает непролонгированным заключенное в 2005 году соглашение с японскими компаниями. Так, финансовые условия договора с японской компанией по международным правам на Чебурашку не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования», — добавили в киностудии. Там отметили, что по условиям сделки компания Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha, которая впоследствии сменила название на Kabushikigaisha Terebi Tokyo Communications (английская интерпретация — TV TOKYO Communications Corporation), получила лицензию как на сами мультфильмы, так и на персонажей, в том числе и на Чебурашку, на территории всех государств, кроме бывших стран СССР. Что касается способов использования мультфильмов цикла «Чебурашка» и их персонажей, то они в документе сформулированы размыто и допускают разные толкования, подчеркнули в «Союзмультфильме».

По данным российской киностудии, TV TOKYO Communications Corporation заплатила $30 тыс. за передачу прав на Чебурашку и в дальнейшем обязалась начислять роялти только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. Выплаты процентов от рекламной деятельности, продажи сувенирной продукции договором при этом не предполагаются, и за десять лет использования студия не получила никаких выплат, отметили в «Союзмультфильме».

Кроме того, в 2015 году TV TOKYO Communications Corporation вышла из проекта, передав сублицензию компании Cheburashka Project LLP, о которой киностудии «Союзмультфильм» ничего не известно. «С учетом всех обстоятельств существующая сделка не может считаться законной, однако ее оспаривание, согласно условиям договора, возможно только по японскому законодательству. Срок договора истекает в 2024 году и не будет пролонгирован», — заключили в киностудии.

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Ранее телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил о возбуждении в Москве дела по ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении «неустановленных лиц» из руководства ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм». По данным канала, фигуранты в августе 2016 года заключили дополнительный договор с La Roubine, благодаря которому она получила исключительные права на мультфильм «Чебурашка» и образ Чебурашки из мультфильма на территории Азии (Япония, Китай, Индонезия, Южная Корея).

В ГСУ СК по Москве отказались от комментариев.

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