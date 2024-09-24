«Союзмультфильм» ответил на обвинение автора «Ежика в тумане» из-за монет
«Союзмультфильм» — обладатель исключительной лицензии на мультфильм «Ежик в тумане» и может использовать его персонажей без ограничений с правом сублицензирования, сообщили РБК в пресс-службе студии.
Накануне, 23 сентября, Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму. Режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн после этого в разговоре с изданием «Подъем» назвал это «воровством». Он рассказал, что ни у него, ни у его супруги Франчески Ярбусовой, которая была художницей «Ежика в тумане», не спросили разрешения на использование персонажа. В ЦБ пояснили, что заключили договор насчет авторских прав с «Союзмультфильмом».
«Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования. В то же время выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России», — заявили в пресс-службе студии. Там напомнили, что «Союзмультфильм» консолидировал права на анимацию в 2017 году.
В ЦБ отметили, что договор с «Союзмультфильмом» гарантировал законность прав студии на интеллектуальную собственность и то, что заключение соглашения «не является нарушением прав третьих лиц и не может привести к предъявлению требований третьими лицами».
Центробанк выпустил три монеты со знаменитым изображением Ежика, держащего в лапках котомочку, — серебряную номиналом 3 руб. и две монеты по 25 руб.: стальную с никелевым покрытием и медно-никелевую с цветным покрытием. Они вошли в серию «Российская (советская) мультипликация», где около 40 монет, в том числе и по мультфильмам «Умка», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и другим.
Норштейн назвал изображение на монетах Ежика плагиатом. В организации этого он обвинил председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.
«Потому что до этого она организовала из киностудии «Союзмультфильм» ООО «Союзмультфильм» и забрала права на всех персонажей от всех художников, которые имели значительное влияние на отечественную мультипликацию. Так что обычное воровство. Они почему-то посчитали, что это их», — полагает режиссер.
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