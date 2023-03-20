Турецкая компания выделит $1 млн на новый мультфильм Тимура Бекмамбетова

Крупнейший турецкий продакшен выступит партнером студии Bazelevs в производстве мультфильма об одном из главных персонажей восточного фольклора. Проект режиссирует Бекмамбетов, в его создании уже участвую Узбекистан и Казахстан

Тимур Бекмамбетов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Российская кинокомпания Bazelevs, известная по киносериям «Елки» и «Горько!» и экранизации романа «Ночной дозор», заключила соглашение с турецким производителем кино и анимации Yeni Dusler Animation. Об этом РБК сообщил представитель Bazelevs.

В рамках партнерства компании будут работать над производством анимационного проекта о приключениях Ходжи Насреддина — одного из главных персонажей восточного фольклора. Режиссером проекта выступит Тимур Бекмамбетов, основатель студии Bazelevs и до 2022 года — ее владелец. Представитель Бекмамбетова сделку. РБК направил запрос в Yeni Dusler Animation.

Турецкий продакшен профинансирует производство проекта, а также получит права на его дистрибуцию на территории страны, уточняет представитель Bazelevs. Yeni Dusler Animation известна в первую очередь как главный поставщик контента для Корпорации турецкого радио и телевидения, которая объединяет восемь национальных и международных телеканалов, в том числе главный турецкий телеканал TRT, 19 радиостанций, а также несколько новостных сайтов.

Производство проекта уже идет, релиз запланирован на 2024 год, уточняет представитель Bazelevs. По замыслу создателей, мультфильм должен будет положить начало новой киновселенной: студия разрабатывает сериал, комиксы и VR-проект. Кроме того, Yeni Dusler Animation также проинвестирует в открытие в Турции анимационной школы, преподавателями которой станут специалисты Bazelevs. Сумму сделки в компании раскрывают.

Фото: пресс-служба Bazelevs

Источник РБК на кинорынке, знакомый с деталями производства проекта, утверждает, что вложения турецкой стороны составили $1 млн. Эта сумма — не финальный бюджет проекта: официальные цифры не раскрываются, по оценке еще одного собеседника РБК, общие вложения достигнут 500 млн руб. Для сравнения, самый кассовый российский мультфильм 2022 года — «Финник» группы компаний «Рики» — стоил 325 млн руб., а вошедший по сборам в топ-10 «Три богатыря и Конь на троне» кинокомпании «СТВ» — 180 млн руб. При этом на глобальном рынке расценки на порядок выше. Например, «Рапунцель: Запутанная история» от студии Disney который считается одним из самых дорогих в истории анимации, стоил $274 млн. А «Храбрая сердцем» от Pixar — $185 млн.

Турция стала третьей страной, присоединившейся к производству проекта о Ходже Насреддине. Еще в 2021 году Bazelevs заключил соглашение с Национальным агентством кинематографии Узбекистана и студией «Казахфильм». Источник РБК также утверждает, что переговоры о партнерстве ведутся с Китаем, ОАЭ и Азербайджаном. По словам источника, «все участвующие стороны будут вкладываться одинаково».

Как строятся отношения России с турецким кинематографом В декабре 2022 года генпродюсер Bazelevs Лала Рустамова, выкупившая компанию у Тимура Бекмамбетова совместно с гендиректором студии Тимуром Асадовым, в интервью РБК утверждала, что кинорынок Турции — самый развитый среди тюркоязычных стран и один из наиболее перспективных по киносборам. Развитие бизнеса в Турции она тогда называла одним из ключевых направлений работы Bazelevs. Над производством совместных с Турцией проектов работает и холдинг «Газпром-медиа». Его глава Александр Жаров в январе 2023 года рассказывал РБК, что принадлежащая холдингу студия Good Story Media снимает сериал под рабочим названием «Любовь», в котором принимают участие три турецких актера и три русские актрисы. Интерес к турецким проектам проявляют и онлайн-кинотеатры. Так, летом 2022 года после объявления западных кинокомпаний о приостановке работы на российском рынке и отказа от поставки новинок российским видеосервисам стриминги увеличили закупки сериалов из Азии и стран Востока, в том числе из Кореи и Турции. Ряд проектов пользуется спросом: например, турецкий сериал «Постучись в мою дверь» стал абсолютным хитом российских онлайн-платформ и регулярно попадал в различные топы по просмотрам, причем вне зависимости от выхода новых серий.

Для Bszelevs и Бекмамбетова анимационный фильм о Ходже Насреддине — не первый опыт производства мультфильмов. Так, студия продюсировала «Смешарики. Начало» — полнометражный 3D-мультфильм группы компаний «Рики». Вышедший в 2012 году проект «Снежная Королева» (производство российской Wizart Animation, Bazelevs выступал продюсером) был высоко оценен за границей и получил положительные рецензии от журналистов Hollywood Reporter, Reuters и Village Voice. Bazelevs также выпустил мультипликационную экранизацию серии книг Кира Булычева про Алису Селезневу под названием «Алиса знает, что делать». Сам Тимур Бекмамбетов в 2009 году вместе с Тимом Бертоном продюсировал мультфильм «9» режиссера Шейна Экера.

Как эксперты оценивают потенциал нового проекта

Предсказать потенциал востребованности самого по себе продукта, произведенного в формате партнерства России и Турции, сложно, рассуждает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Если авторам проекта удастся найти равновесие культурных кодов обеих культур, продукт будет интересен зрителям и той, и другой страны. Это очень сложно, но в принципе возможно».

Фото: пресс-служба Bazelevs

Важную роль для окупаемости анимационных фильмов играет тот факт, знакомы ли персонажи аудитории, отмечает Сафронов: «Если проекты с их участием уже выходили, например, популярные сериалы («Фиксики», «Три кота», «Смешарики» и др.), то это позволяет существенно сэкономить и на маркетинге, и на разработке персонажей. В остальных случаях узнаваемость главных героев может и не помочь. Например, фильм 2022 года «Суворов. Великое путешествие», несмотря на историческую значимость главного героя, подробно описанную в школьной программе, смог собрать в кинопрокате всего 71 млн руб. при бюджете в 390 млн руб.»

Источник РБК в одной из крупнейших российских анимационных студий на просьбу дать оценку потенциалу проекта Bazelevs и его бюджету отметил, что на ценообразование влияет главным образом хронометраж проекта и техника его исполнения. Так, в среднем в России минута мультфильма в 3D в зависимости от качества обходится от 600 тыс. руб. (например, «Монсики» от «Рики» и «Союзмультфильма») до 1,7 млн. руб. (сериал «Хомячок Фрош и его друзья»). Технология 2D почти в два раза дешевле: от 300-700 тыс. руб. за минуту. Дешевле всего обходятся кукольная (в среднем 350 тыс. руб.) и пластилиновая техники (250 тыс. руб.).

Генеральный продюсер ГК «Рики» Юлия Николаева, в свою очередь, рассказала, что вилка бюджета анимационных проектов большая, и одна минута сериальной анимации стоит от 200 тыс. до 1,2 млн руб. На вопрос о том, возможно ли будет отбить потенциальные затраты на подобный проект, Николаева ответила положительно: «Если аккумулировать прокат, показы на телевидении и видеосервисах, продажу лицензии и так далее, то, несомненно, возможно, хотя все и зависит от многих факторов».