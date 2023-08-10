Собянин сообщил о выделении гранта на развитие киностудии имени Горького

Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

Столичные власти выделят грант на развитие киностудии имени Горького, которая является одним из старейших и крупнейших отечественных кинопроизводственных комплексов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ближайшие месяцы планируем достроить музей с библиотекой и лекторием и открыть малые студии для создания цифрового контента», — подчеркнул столичный градоначальник.

По словам Сергея Собянина, комплексная модернизация киностудии, которую передали из федеральной в собственность города, началась несколько лет назад.

«Сделали капремонт фасада и входа главного здания, помещений для детско-юношеского креативного кластера «Кинокампус Горького» — там уже идут занятия на курсах по основам кинопроизводства», — уточнил мэр Москвы.

Следующими этапами работ станут ремонт помещений и благоустройство близлежащей территории. Также планируется привести в порядок корпус для размещения резидентов, зал для показов и мероприятий, студию виртуального продакшена, а также павильоны для съемок кино и цифровых продуктов.

Модернизация киностудии имени Максима Горького станет одним из самых масштабных проектов Москвы в рамках долгосрочной стратегии по поддержке и развитию кинематографа. Обновленная киностудия станет частью нового городского кинокластера как одна из основных площадок с уникальной исторической базой и современной инфраструктурой для создания детско-юношеского и научно-популярного контента. Кроме того, по мнению мэра, в столице появится еще одна точка притяжения для творческой молодежи и всех, кто интересуется киноискусством.