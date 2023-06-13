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Киностудия имени Горького перейдет в собственность Москвы

В собственность мэрии Москвы передадут 100% акций киностудии имени Горького
Интерьер киностудии им. Горького
Интерьер киностудии им. Горького (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Киностудия имени Максима Горького перейдет в собственность Москвы, эту инициативу мэра столицы Сергея Собянина одобрил президент Владимир Путин, сообщили РБК в пресс-службе киностудии. Президент подписал соответствующий указ 13 июня, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас при поддержке Минкульта и на гранты от правительства идет модернизация студийного комплекса на ул. Сергея Эйзенштейна в Москве. В итоге там будет сформирована вся необходимая инфраструктура для полного цикла производства кино и цифрового контента.

Также кинокластер будет включать в себя музей с интерактивными мультимедийными экспозициями по истории кино, творчеству известных режиссеров, детско-юношеский образовательный кластер Кинокампус Горького. Кроме того, планируется восстановить широкоформатный кинозал, где можно будет демонстрировать кино как на пленке, так и на цифровых носителях.

Вторая площадка киностудии расположена на Валдайском проезде. Она будет предназначена для высокотехнологичного производства современного научно-популярного контента и телепроектов.

Киностудия имени Горького — одна из старейших государственных киностудий. Она была основана в 1915 году как товарищество «Русь». В 1936 году на базе кинокомпании создали «Союздетфильм», а в 1948-м он был преобразован в Московскую киностудию имени Горького. Сейчас киностудия на 100% принадлежит Росимуществу. Ее генеральным директором является Юлиана Слащева.

С момента основания киностудия выпустила такие фильмы, как «Семнадцать мгновений весны», «…А зори здесь тихие», «Тихий Дон», «Офицеры», «Карнавал», «Три тополя на Плющихе» и другие.

Сейчас на разных стадиях производства находятся 12 проектов игрового и 16 — неигрового кино. К 2026 году ожидается 30 релизов игровых фильмов, из них 14 картин собственного производства, рассказали в кинокомпании.

В ответ на запрос РБК на киностудии пояснили, что для создания международного кинокластера планируется провести не только ремонт исторических зданий, но и полную модернизацию всего студийного комплекса, включая капитальный ремонт существующих строений, строительство новых студий и высокотехнологичное оснащение. Там пояснили, что «отечественная индустрия кино, сериалов, цифрового контента и медиа, основная часть которой сосредоточена в Москве, нуждается в современных производственных площадках». Причем эта потребность значительно выросла после сокращения присутствия западной медиапродукции в России.

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Генеральный директор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева рассказала РБК, что киностудия может «стать центром притяжения в том числе для тех, кто хочет учиться современному кинопроизводству или просто интересуется кино и медиа. По ее словам, модернизация киностудии началась раньше, на это в 2021 и 2022 году было выделено по 290 млн руб., а в 2023 году — 260 млн руб.

«Чтобы в короткие сроки киностудия им. М. Горького стала кинокластером со всей необходимой инфраструктурой для полного цикла производства и развития креативного пространства, нужны значительные средства, которые Москва может выделить», — пояснила она.

Согласно долгосрочной программе развития киностудии, утвержденной советом директоров и опубликованной на портале Росимущества в 2022 году, полная модернизация киностудии оценивалась в 4 млрд руб.

В 2017 году в собственность Москвы перешел Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. Руководство цирка объяснило, что такое решение приняли, поскольку в городском бюджете есть средства для реконструкции, в отличие от Минкульта. Директор БМГЦ Эдгард Запашный оценивал общую реконструкцию самого цирка, благоустройство прилегающей территории, строительство гостиницы и парковки для артистов в 10 млрд руб.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
киностудия им. Горького Москва
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