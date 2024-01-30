Проводникам после гибели кота Твикса запретили выбрасывать животных
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) изменила порядок действий сотрудников при обнаружении животных без владельцев, сообщили РБК в пресс-службе компании.
Новые правила касаются животных, которых нашли на территории подразделений ФПК и в поездах дальнего следования.
«При обнаружении безнадзорного животного в поезде работники поездной бригады примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев», — пообещали в компании. Для этого сотрудники поезда будут проверять бирки на ошейниках, проводить опрос пассажиров и искать информацию о них в устройствах контроля посадки.
В случае если хозяина не нашли, животное довезут до станции в специальном багажном купе или на служебном месте в штабном вагоне. На станции питомца передадут дежурным сотрудникам вокзала «для дальнейшей передачи зоозащитникам».
При этом в ФПК отметили, что ответственность за животного в первую очередь несет его владелец.
Ранее в Госдуме прошло заседание круглого стола по теме «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом» с участием руководства РЖД после гибели кота Твикса, которого проводница выбросила на мороз из поезда.
Инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. Твикс выбрался из переноски, пока его сопровождающий спал. Обнаружившая его проводница решила, что кот забежал в вагон случайно, и выкинула его на улицу во время остановки в Кирове. Спустя несколько дней Твикса нашли мертвым в снегу недалеко от железной дороги.
После этого в РЖД сообщили о планах изменить регламент перевозки животных в поездах при оформлении билета. В компании рассказывали, что теперь информация о каждом питомце будет доступна в мобильном устройстве проводника вагона.
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