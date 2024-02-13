В России почти в два раза выросли продажи билетов в цирк

Внутренний туризм, уменьшение вариантов досуга и снижение тревожности увеличили у россиян интерес к походам в цирк. Продажи билетов на цирковые представления с 2019 года выросли в четыре раза, подсчитала «Яндекс Афиша»

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Количество проданных в российские цирки билетов в 2023 году выросло в 3,9 раза по сравнению с допандемийным 2019-м и почти в два раза — с 2022-м. Такую статистику по запросу РБК представил один из крупнейших агрегаторов билетов на развлекательные мероприятия «Яндекс Афиша».

Согласно этим данным, в 2023 году число билетов в цирк по всей России, проданных через «Яндекс Афишу», достигло 194,7 тыс. В 2022 году через агрегатор было реализовано всего 112,8 тыс. билетов в цирки, в 2019-м — лишь 50,8 тыс. Наиболее низкий за пять лет показатель зафиксирован в 2020 году — всего 9 тыс., однако это напрямую связано с началом пандемии и ковидными ограничениями. В 2021-м «Яндекс Афиша» продала 34,5 тыс. билетов в этой категории.

Представители «МТС Энтертейнмент» (агрегаторы Ticketland и MTC Live) и kassir.ru свою статистику продаж билетов в цирки не раскрыли.

Как изменились цены

Вопреки росту спроса в денежном выражении продажи билетов в цирк растут не так впечатляюще — траты на билеты сейчас в среднем ниже, чем были до пандемии. В 2023 году средний чек на заказ (в нем может быть несколько билетов) у «Яндекс Афиши» составил 5,9 тыс. руб. По сравнению с 2022 годом он увеличился на 12%. В 2021-м средний чек составлял 4,8 тыс. руб., в 2020-м — 4,1 тыс. руб. Зато в 2019 году поход в цирк обходился заметно дороже — в 6,2 тыс. руб.

Снижение средней стоимости билета глава агентства InterMedia Евгений Сафронов связывает в том числе с отсутствием гастролей иностранных артистов — французского Cirque du Soleil, билеты на который были достаточно дорогими. Впрочем, оговаривается эксперт, даже с учетом большого количества представлений этой компании в общей массе российских цирков это было не столь значительно.

Кто чаще всего ходит в цирки Преимущественно билеты покупают женщины, констатируют в «Яндекс Афише»: на них приходится 69% всех покупок. В цирк чаще всего ходят семьями, и большинство из них — с детьми, одна покупка включает в себя в среднем 2,7 билета. Наибольшая доля продаж приходится на Москву (42%) и Санкт-Петербург (16%). Среди регионов чаще всего в цирк ходят в Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске (данные по этим городам не приведены).

С чем связан рост посещаемости цирков

Сегмент цирковых развлечений стабильно растет последние пять лет, несмотря на просадку во время пандемии и ковидных ограничений, констатирует директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили. Особенно жанр набирает популярность в регионах, например, в Краснодаре и Казани.

На росте продаж сказывается в том числе и увеличившееся за пять лет предложение. Количество событий в цирковом сегменте, представленных на «Яндекс Афише», выросло в 1,5 раза — с 286 в 2019-м до 438 в 2023 году. «Мы видим, что цирковое искусство активно развивается и превращается в масштабные, технологичные и зрелищные представления, — продолжает Мазавришвили. — На рынке появляются шоу нового типа и становятся привлекательными для семейного досуга. В новогодние праздники в этом году билеты на цирковые представления в столицах были практически полностью раскуплены. Этот вид семейного развлечения становится таким же востребованным, как театральные или концертные представления».

Рост продаж билетов в цирковые учреждения в разговоре с РБК подтвердил и гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Это связано с восстановлением отрасли после пандемийного простоя, улучшением качества цирковых программ, а также активностью внутреннего туризма. «Большой Московский цирк для многих является столь же обязательной точкой посещения, как Большой театр или Красная площадь, — считает Запашный. — Мы даже приняли решение продлить показ нашего новогоднего спектакля на февраль, поскольку на каникулы все билеты были раскуплены, и мы видели ажиотажный спрос». Отвечая на вопрос про иностранных туристов, Запашный обратил внимание на закономерное перераспределение спроса и повышенный интерес к цирку со стороны китайских путешественников.

В петербургском Цирке на Фонтанке подтвердили, что рост посещаемости наблюдают ежегодно, но все остальные вопросы РБК перенаправили в «Росгосцирк» (госкорпорация, управляющая большинством российских цирков). В «Росгосцирке» на запрос РБК не ответили, так же поступили в пресс-службе Минкультуры и представитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

Рост посещаемости цирков объясняется рядом факторов, среди которых — снижение тревожности населения по поводу военной операции России на Украине и отсутствие значительного числа конкурентов, а именно голливудского кино и концертов зарубежных звезд, считает Сафронов из InterMedia. Влияет и факт, что билеты в цирк, несмотря на небольшое подорожание из-за инфляции, продолжают оставаться доступными для широких масс. «Кроме того, репутация звезд цирка не пострадала в недавних скандалах, и авторитет жанра остается высоким», — считает эксперт.