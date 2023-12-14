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Российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран

Спад политизации культуры вернул российские песни в чарты постсоветских стран
Российские музыканты, вылетевшие в прошлом году из хит-парадов бывших советских республик, вновь вернулись в топы прослушиваний в этих странах. Среди причин — спад политизированности культуры и интерес к сериалу «Слово пацана»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Популярность музыкантов из России в постсоветских странах вновь выросла после резкого снижения в 2022 году. Практически во всех бывших республиках СССР они удерживают в начале декабря 2023 года больше половины позиций в топ-10 самых популярных композиций у сервиса Apple Music, убедился РБК, проанализировав ежесуточные рейтинги этой платформы.

Как считали

В рамках спецпроекта «30 лет без СССР» в 2021 году РБК впервые проанализировал хит-парады наиболее популярных композиций в ежесуточно обновляемых рейтингах Apple Music в Латвии, Литве, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, Украине, Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане (рейтинг по Грузии платформа Apple Music не представляет). В декабре 2022 и 2023 годов РБК провел аналогичный анализ и сопоставил данные.

Аудитория сервиса Apple Music, согласно его последним доступным данным за 2019 год, составляла 60 млн подписчиков. По оценкам Business of Apps, по состоянию на июнь 2022 года у Apple Music насчитывалось уже 88 млн слушателей по всему миру. Аналитики называют его вторым музыкальным стримингом в мире после Spotify, аудитория которого, по собственным данным сервиса, в 2023 году достигла 210 млн человек.

Spotify также составляет свои рейтинги наиболее популярных композиций по некоторым странам, однако для большинства постсоветских стран такой хит-парад не представлен. Кроме того, с марта 2022 года этот сервис приостановил работу в России, тогда как Apple Music продолжает здесь свое присутствие и удерживает 12% рынка.

Российские музыканты выбыли из хит-парадов постсоветских стран
Технологии и медиа
Фото:Anthony Devlin / Getty Images

До начала спецоперации России на Украине, в декабре 2021 года, песни российских музыкантов пользовались большой популярностью почти во всех бывших советских республиках. Песни российских артистов, помимо самой России, занимали по девять строчек в десятке самых популярных хитов в Молдавии и на Украине. Однако в 2022 году спрос на российскую музыку в постсоветских странах резко сократился. Так, в Литве и Киргизии российские исполнители в декабре 2022 года не попали в рейтинг вовсе, а на Украине и в Казахстане в десятке лидеров было по одному артисту из России. Больше половины — по шесть строчек в рейтинге — музыканты из России тогда заняли только в Латвии и Молдавии, а также в самой России (семь из десяти).

В декабре 2023 года, как показал анализ хит-парадов Apple Music, музыкантам из России удалось вернуть популярность в постсоветских странах. Так, сразу девять из десяти наиболее прослушиваемых песен принадлежат россиянам в самой России и Белоруссии, восемь — в Молдавии, по семь — в Армении и Таджикистане.

В Литве, где в прошлом году российским исполнителям не удалось занять ни одной строчки в топ-10, в этом году две из десяти самых популярных композиций принадлежат отечественным музыкантам. На Украине это количество выросло с одной до трех в этом году, в Казахстане — с одной до пяти.

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Кого слушали больше всего

В рейтинги практически всех стран вошли такие российские музыканты, как хип-хоп-дуэт АИГЕЛ (песня «Пыяла», исполненная на татарском языке, заняла первое место в десяти странах, еще в четырех — второе), поп-рок-группа «Моя Мишель» и певица Anna Asti (уроженка Украины, однако работает преимущественно в России).

С чем связана популярность российской музыки

Рейтинги в популярной музыке изменяются «крайне быстро вслед за настроениями населения под влиянием элит», считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «В прошлом году по известным причинам сдвиги в настроениях европейских и постсоветских социумов были просто тектоническими, однако сейчас население успокоилось и вернулось к традиционным трендам. Российское культурное пространство в очередной раз доказало свою устойчивость, даже несмотря на серьезные просчеты последних десятилетий», — считает эксперт. Кроме того, по мнению Сафронова, на возвращении популярности российской музыки сказывается «сокращение бюджетов на пропаганду конкурирующих культур и изменение ее направленности с международного англоязычного репертуара на национальный».

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Технологии и медиа
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Исполнительный директор дистрибьютора Zvonko Digital Дмитрий Коннов, в свою очередь, отмечает, что на стримингах в различных регионах традиционно доминирует музыка на национальном языке: «Точно так же во Франции будут слушать песни на французском, а в Италии — на итальянском, — утверждает он. — Русский — второй национальный язык во всех странах СНГ, особенно в столицах».

Аудитория стримингов, продолжает Коннов, — преимущественно молодежь, для которой важно понимать текст песни. И в этом тексте должны освещаться важные для тинейджеров и студентов проблемы «с улицы». «Если до начала эпохи стриминга существовала история создания международных музыкальных звезд, то сейчас, когда у молодежи есть время и возможность послушать один трек 20 раз, песня будет заходить только благодаря тексту, который освещает актуальные для слушателя проблемы, — объясняет глава Zvonko. — Единственная страна, где русский язык используется, но при этом песни на русском по понятным причинам не могут захватить чарты, — это Украина. Но пример фантастического успеха группы АИГЕЛ доказывает, что песни на языках регионов России популярны даже там».

Песня «Пыяла» группы АИГЕЛ вышла еще в 2020 году. Однако особенную популярность она получила после выхода сериала «Слово пацана», где использовалась в качестве саундтрека. В начале декабря 2023 года «Пыяла» даже возглавила мировой рейтинг Shazam и вошла в топ-20 песен американского сегмента TikTok. Сам сериал «Слово пацана» пользуется популярностью не только в России, но и, например, на Украине: местное Госкино даже объявило его продвижение в стране нарушающим закон.

Сам дуэт АИГЕЛ, состоящий из автора текстов Айгели Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамии, появился в 2016 году. Тексты большинства песен коллектива посвящены тюремной тематике и жизни заключенных. После начала специальной военной операции на Украине участники АИГЕЛ выпустили протестное заявление и покинули Россию. Позже они рассказали, что попали в черный список артистов, чьи концерты «не рекомендованы» в России.

Что еще происходит в музыкальных рейтингах

Параллельно с увеличением количества российских песен в топ-10 постсоветских стран отмечается сокращение присутствия в рейтингах наиболее популярной музыки англоязычных исполнителей. В этом году исполнители из США, Канады и Великобритании заняли большую часть хит-парада только в Литве (семь строчек из десяти). В Латвии, Туркмении, Эстонии они заняли три строчки, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Молдавии — две, в Армении, Белоруссии и Таджикистане — по одной.

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Сокращение доли англо-американского репертуара глава Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов называет «глобальной тенденцией, которая происходит практически во всех странах мира». Параллельно с этим, по его словам, растет интерес к музыке на родном языке.

Евгений Сафронов, в свою очередь, обращает внимание, что англоязычная музыка находится в «перманентном кризисе» уже третье десятилетие. Связано это, по его мнению, с обрушением мировой индустрии звукозаписи: «Востребованного контента сейчас создается в разы меньше, чем в 1990-е».

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