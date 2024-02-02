Российские казино пожаловались на нехватку крупье и официантов

Российские казино сообщили о нехватке 15% персонала, в том числе крупье и хостес

Кадровый дефицит в российском игорном бизнесе достиг 15%, отдельные казино фиксируют нехватку минимум четверти сотрудников. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма и специфичностью профессии

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские игорные зоны испытывают нехватку специалистов, сообщили РБК в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС, объединяет все легально действующие в России игорные зоны). Текущий дефицит кадров составляет 15%, в ближайшие два года на фоне расширения отрасли он вырастет до 25%.

Как считали Данные АИРИС учитывают статистику о количестве работающих сотрудников, средней зарплате и кадровом дефиците от HR-служб трех из четырех игорных зон: «Красная Поляна» (Сочи), «Сибирская Монета» (Алтай) и казино Tigre de Cristal «Приморья» (Владивосток). Игорная зона «Янтарная» свои данные ассоциации не представила.

На начало 2024 года «Красная Поляна», «Сибирская Монета» и «Приморье» насчитывали суммарно больше 4,2 тыс. работников, отмечают в АИРИС. На текущий момент для полной комплектации штатного расписания им не хватает около 760 человек, что составляет 15% от всего трудового фонда.

Нехватка рабочих рук отмечается среди узкопрофильных специалистов игорного бизнеса, например крупье, дилеров, инспекторов, аттендантов слот-залов и кассиров. Много свободных вакансий присутствует и в сфере гостеприимства, с которой неразрывно связаны казино. Так, игорные зоны активно ищут специалистов гостевого сервиса, официантов, барменов, горничных и хостес.

Прогнозируемый дефицит кадров еще больше — 1,5 тыс. сотрудников, или 26%, заявляют в АИРИС. Связано это с предстоящим расширением большей части игорных зон. Например, «Красная Поляна» анонсировала строительство нового пространства «Эпицентр Развлечений»: только для его обслуживания в ближайшие два года потребуется еще не менее 750 новых сотрудников, в том числе специфичных специалистов по мультимедиа, IT, звуку и свету.

Представитель казино «Шабмала» (работает в «Янтарной» и «Приморье», их данные в общей аналитике АИРИС не учтены) сообщил, что на текущий момент в штате компании в «Янтарной» свободно 23% вакансий. Основной дефицит — крупье, а также ресторанная служба. В зоне «Приморье» «Шамбала» фиксирует 7% свободных вакансий, здесь не хватает официантов, барменов и кухонных сотрудников.

Представитель второго присутствующего в игорной зоне «Янтарная» (Калининград) казино «Собрание» свою статистику РБК не раскрыл.

Сколько зарабатывают сотрудники казино Среднемесячный доход сотрудников игорной зоны «Красная Поляна», по данным АИРИС, достигает 78 тыс. руб. — среди всех игорных зон сочинская лидирует по уровню зарплат. К слову, это заметно выше средней зарплаты по Краснодарскому краю: в первом полугодии 2023 года она составляла 52 тыс. руб. На втором месте по этому показателю — приморское казино Tigre de Cristal: 70 тыс. руб., что сопоставимо со средними зарплатами по региону в целом — 66,7 тыс. руб. Аналогичный показатель для «Сибирской Монеты» — 60 тыс. руб. (среднемесячная зарплата в регионе — 43,1 тыс. руб.).

С чем связан дефицит кадров в казино

Кадровый дефицит в российском игорном бизнесе обусловлен целым рядом причин, убежден глава АИРИС Дмитрий Анфиногенов. В первую очередь сказывается инфраструктурное расширение игорных зон, которые «держат курс на развитие туристических услуг». Во-вторых, тенденция последних четырех лет показывает, что число гостей казино существенно прирастает. Так, по итогам 2023 года аудитория российских игорных зон достигла рекордных 1,5 млн человек, что на 16% больше, чем в 2022-м.

Не менее важным фактором для всех игорных зон является их удаленность от крупных городов, продолжает Анфиногенов. Азартные кластеры находятся в малонаселенных локациях вдали от региональных центров, что провоцирует сложности с подбором и организацией условий труда. «На примере «Красной Поляны» можно выделить довольно непростой вопрос ценообразования на проживание в Сочи, — объясняет глава АИРИС. — Многих потенциальных соискателей отпугивает перспектива проживания на курорте, где цены на базовые товары и услуги выше, чем в других регионах».

Отдельной причиной дефицита специалистов, связанных с игорной деятельностью, выступает и отсутствие большого рынка соискателей с релевантным опытом работы, продолжает Анфиногенов. Игорные зоны стремятся внедрять бесплатное обучение и предоставлять льготное проживание, однако пока не все осведомлены об этих программах.

Представитель приморской «Шамбалы» связывает дефицит кадров с оттоком молодых специалистов из регионов в центр России. Популярным, по его словам, стал дистанционный формат работы и фриланс. Кроме того, молодежь отдает предпочтение «современным цифровым профессиям», констатирует он.

В игорной индустрии ситуация с подбором персонала осложняется рядом специфичных факторов, говорит управляющий партнер HR-сообщества «Как делать» Ольга Анохина. Так, для работы в этом секторе специалисты должны обладать определенным набором навыков, массового обучения которым попросту нет. Кроме того, игорный бизнес развивается в регионах, где кадровая проблема ощущается острее, чем в столице. «Запрос у бизнеса довольно высокий — у соискателя должен быть если не набор, то точно потенциал для развития точечных профессиональных и гибких навыков, плюс определенный поведенческий бэкграунд, а людей нет, и в ближайшие несколько лет новой рабочей силы не появится», — объясняет Анохина.

Какие еще отрасли испытывают дефицит кадров

Нехватка специалистов остается острой проблемой для всего внутреннего туризма, рассказывала ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Спрос на отдых в России в 2023 году эксперты в том числе связывали с отложенными отпусками и ростом цен в отелях Турции. По данным Росстата, количество постояльцев в гостиницах и других коллективных средствах размещения в первом полугодии прошлого года достигло 35 млн человек, что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2022-го.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба в интервью РБК объяснял дефицит кадров в сфере гостеприимства низким уровнем оплаты труда: зарплаты в туризме, по его словам, даже ниже, чем у курьеров. Проблема, как утверждал Биба, может только усугубиться, поскольку к 2030 году в России будут построены новые гостиницы, а количество новых номеров превысит 400 тыс.

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина рассказывала и о нехватке дворников и сантехников. Это, по ее словам, обусловлено развитием онлайн-торговли и услуг, которые укрепили тренд на платформенную занятость. В частности, Москвина обращала внимание, что из-за ухода трудовых мигрантов в курьеры, где «в два раза больше зарплата, а работа легче, чем чистить дворы и убирать мусор», число дворников уменьшилось примерно наполовину.

Рекордным оказался и кадровый голод в промышленности. По данным исследования лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара, в январе 2024 года на недостаток квалифицированных кадров пожаловались 47% руководителей промышленных предприятий — это наивысший показатель за всю историю опросов с 1996 года.

В целом же совокупный дефицит кадров в ряде отраслей в России к 2030 году может достичь 2 млн человек, утверждала ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Так называемая структурная безработица, по ее словам, связана с тем, что достаточно долгое время в России готовили специалистов, которые оказались невостребованными. Наибольшая нехватка персонала в ближайшие годы может сложиться в сферах обрабатывающих производств, транспорта и логистики.

При этом президент Владимир Путин в конце прошлого года отмечал, что безработица в России находится на историческом минимуме и составляет всего 2,9%. Сопутствующую этому нехватку кадров в разных отраслях признавали Минпромторг, Минстрой, Минсельхоз, Минздрав и Минцифры.